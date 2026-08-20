¿Tienes cuadernos viejos? Descubre cómo convertir sus hojas en libretas nuevas

El regreso a clases suele traer consigo una larga lista de pendientes: uniformes, mochilas, zapatos, lápices, colores y cuadernos. Sin embargo, antes de comprar todo desde cero, vale la pena revisar qué útiles escolares todavía pueden tener una segunda oportunidad.

Una alternativa sencilla consiste en rescatar las hojas que quedaron limpias de los cuadernos del ciclo escolar anterior y convertirlas en una nueva libreta. Esta idea permite aprovechar materiales que todavía sirven, reducir algunas compras y evitar que el papel en buen estado termine en la basura.

Si tienes varios cuadernos incompletos guardados en casa, puedes reunir sus hojas y crear uno nuevo con materiales sencillos. Además, la nueva libreta puede servir para apuntes, borradores, ejercicios, listas o cualquier actividad que no requiera un cuaderno nuevo completo.

¿Cómo hacer cuadernos nuevos reciclando los del año pasado? Canva.

Paso a paso: así puedes convertir varias libretas usadas en un cuaderno nuevo

Una vez que tengas los materiales, puedes comenzar a construir tu nueva libreta. El proceso es sencillo y puedes adaptarlo a los recursos que tengas en casa.

1. Revisa las páginas

Busca las hojas que estén limpias o que tengan una cara disponible. Si tienen apuntes importantes, consérvalas y no las incluyas hasta comprobar que ya no las necesitas.

2. Retira las hojas

Si los cuadernos tienen espiral, retira con cuidado la encuadernación. Si están engrapados, quita las grapas sin rasgar el papel.

3. Clasifica las hojas

Separa las páginas por tamaño. Si tienes hojas de diferentes dimensiones, puedes crear más de un cuaderno en lugar de intentar unirlas todas.

4. Acomoda las páginas

Coloca las hojas en una pila y golpea suavemente uno de sus bordes contra una superficie plana para alinearlas. Revisa que no queden páginas dobladas o fuera de lugar.

5. Corta las tapas

Utiliza dos piezas de cartón del mismo tamaño que las páginas. Si quieres conservar alguna portada anterior, puedes colocarla encima del cartón o utilizarla directamente, siempre que se encuentre en buenas condiciones.

6. Haz la encuadernación

La opción más rápida consiste en utilizar grapas en uno de los extremos. Si cuentas con una perforadora, puedes hacer varios orificios y unir las páginas con listón, estambre, hilo o broches.

Hay distintos sistemas para elaborar cuadernillos y señala que las hojas pueden organizarse para después elegir entre diferentes métodos de encuadernación.

7. Personaliza la portada

Puedes darle una apariencia distinta a tu nueva libreta con papel de regalo, revistas, dibujos, recortes o materiales escolares que hayan quedado del ciclo anterior.

Así tendrás un cuaderno elaborado a partir de varias libretas que, por separado, quizá ya no eran suficientes para continuar con su uso.

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¿Qué materiales necesitas para reciclar tus cuadernos usados?

Una de las ventajas de este proyecto es que no necesitas comprar materiales especiales. La intención es aprovechar lo que ya tienes en casa y reducir la cantidad de útiles que necesitas adquirir para el nuevo ciclo escolar.

Necesitarás:

Hojas sobrantes de los cuadernos del año pasado

Dos piezas de cartón para las tapas

Regla

Lápiz

Tijeras

Pegamento

Perforadora, si eliges una encuadernación con listón o estambre

Grapadora y grapas, si prefieres una opción sencilla

Listón, estambre, hilo o broches

Papel, recortes o materiales reutilizados para decorar

Antes de desechar algún material, revisa si puede cumplir otra función. Un cartón resistente, por ejemplo, puede convertirse en la cubierta de una libreta, mientras que algunos recortes pueden servir para decorar la portada.

¿Cómo hacer cuadernos nuevos reciclando los del año pasado? Canva.

¿Qué hojas de los cuadernos del año pasado sí puedes reutilizar?

La regla más sencilla es reutilizar primero y reciclar después. Una hoja que todavía puede utilizarse para escribir no necesariamente tiene que terminar en la basura.

Puedes rescatar:

Hojas completamente limpias

Páginas escritas por una sola cara

Hojas con pequeñas marcas que todavía tengan suficiente espacio

Páginas que conserven buena parte de su estructura

Hojas de diferentes cuadernos que tengan el mismo tamaño

Los papeles escritos por un solo lado pueden convertirse, por ejemplo, en las páginas de un nuevo cuaderno. También puedes reservarlos para ejercicios, operaciones matemáticas, anotaciones o borradores.

En cambio, si una página está mojada, tiene moho, está excesivamente rota o ya no permite escribir, es mejor retirarla. En esos casos, la alternativa es llevarla al sistema de reciclaje correspondiente.

También es importante revisar las hojas antes de incluirlas en la nueva libreta. Si alguna contiene información personal, datos escolares o anotaciones que todavía necesitas conservar, no la deseches ni la reutilices hasta comprobar que ya no es necesaria.

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Reciclar cuadernos también ayuda a ahorrar en el regreso a clases

El regreso a clases suele implicar una revisión de uniformes, mochilas, zapatos y útiles escolares. Sin embargo, no todo tiene que comprarse nuevamente.

Antes de acudir a la papelería, revisa qué materiales permanecen en casa. El objetivo de esta revisión es identificar los útiles que pueden reutilizarse o reciclarse. También conviene elaborar una lista antes de comprar para evitar adquisiciones innecesarias.

El ahorro dependerá de cuántos materiales puedan recuperarse, pero la lógica es sencilla: si un cuaderno todavía tiene hojas útiles, no es necesario desecharlo únicamente porque el ciclo escolar terminó.

Además, esta práctica puede funcionar para crear libretas destinadas a borradores, apuntes, ejercicios, listas o materias que no requieran un cuaderno nuevo completo. Con ello no solo reutilizas materiales escolares, también contribuyes a disminuir los residuos y puedes reducir algunos gastos.

¿Cómo hacer cuadernos nuevos reciclando los del año pasado? Canva.

El resultado puede ser una libreta funcional y personalizada a partir de objetos que ya estaban en casa. No necesitas que todas las hojas sean nuevas para contar con un cuaderno útil; basta con que se encuentren en condiciones adecuadas y reciban una nueva encuadernación.

Antes de comprar una libreta nueva, vale la pena abrir los cajones, revisar los cuadernos del año pasado y rescatar todo aquello que todavía pueda tener una segunda vida. Con unas cuantas hojas, dos tapas y una encuadernación sencilla puedes transformar materiales olvidados en un cuaderno completamente funcional.

Más allá del ahorro, esta alternativa permite aprovechar mejor los recursos disponibles en casa y darle un nuevo uso a materiales que todavía tienen utilidad. Con un poco de orden y creatividad, los restos de varios cuadernos pueden convertirse en una libreta lista para acompañar el próximo ciclo escolar.