No vas a creer lo que cuesta la nueva Barbie de Marilyn Monroe de 'Diamonds Are a Girl’s Best Friend'

Barbie vuelve a mirar hacia uno de los grandes íconos de Hollywood. En el año en que se conmemora el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, Mattel lanzó una nueva muñeca de colección inspirada en uno de los looks más memorables de la actriz: el espectacular vestido rosa que lució durante la interpretación de Diamonds Are a Girl’s Best Friend en Gentlemen Prefer Blondes, de 1953.

Así es la nueva Barbie inspirada en Diamonds Are a Girl’s Best Friend

La muñeca recrea el estilismo que Monroe llevó como Lorelei Lee durante el célebre número musical de Gentlemen Prefer Blondes. El diseño presenta un vestido de satén rosa intenso, acompañado por un enorme moño en la parte posterior.

La nueva Barbie Signature recrea el famoso vestido rosa de Diamonds Are a Girl’s Best Friend. IG

El conjunto se completa con largos guantes de ópera, joyería inspirada en diamantes y el característico cabello rubio platino de la actriz.

Más de siete décadas después del estreno de la película, aquel vestuario continúa siendo una de las imágenes más reconocibles de Marilyn y una referencia permanente en la historia de la moda y el cine.

Mattel desarrolló la muñeca en colaboración con The Estate of Marilyn Monroe LLC, buscando capturar no solamente la estética de la estrella, sino también parte del legado que construyó durante su carrera.

Mattel lanzó esta edición especial para conmemorar los 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe. IG

¿Cuánto cuesta la nueva Barbie de Marilyn Monroe?

La nueva Barbie Signature Marilyn Monroe Doll comenzó a venderse el 18 de agosto de 2026 y tiene un precio oficial de 81 dólares, es decir, alrededor de 1,500 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

Sin embargo, en México el costo puede variar considerablemente según la tienda y la disponibilidad, con precios que rondan entre los 1,300 y 2,900 pesos.

El diseño incluye el vestido rosa, guantes largos, joyería y el característico cabello rubio de la actriz. IG

La pieza está disponible a través de Mattel Creations, la tienda oficial de la compañía, por 1,650 pesos, aunque también ha comenzado a aparecer en plataformas y establecimientos mexicanos.

¿Qué incluye la nueva Barbie Signature de Marilyn Monroe?

A diferencia de las muñecas tradicionales destinadas principalmente al juego, esta edición pertenece a la línea Barbie Signature, por lo que está especialmente dirigida a coleccionistas y admiradores de Marilyn Monroe.

La nueva Barbie Signature recrea el famoso vestido rosa de Diamonds Are a Girl’s Best Friend. IG

El diseño estuvo a cargo de Robert Best y Linda Kyaw, mientras que Diana Leto participó en la creación del empaque. La pieza utiliza el rostro identificado por Mattel como Aphrodite y el cuerpo Model Muse.

Además, incluye un certificado de autenticidad, un detalle que incrementa su atractivo para quienes buscan incorporar piezas especiales a una colección.

¿Cuántas Barbie hay de Marilyn Monroe?

La relación entre Barbie y Marilyn no es nueva. Esta es la séptima muñeca que se suma a una colección de modelos que Mattel ha lanzado a lo largo de los años para rendir tributo a la actriz.

La muñeca incluye certificado de autenticidad y está dirigida principalmente a coleccionistas. IMDb

Entre las versiones anteriores destacan diseños inspirados en el famoso vestido blanco de The Seven Year Itch, el vestido rojo de lentejuelas de Gentlemen Prefer Blondes y un elegante vestido de noche asociado con How to Marry a Millionaire.

Con esta edición, la compañía suma una nueva interpretación de uno de los personajes más emblemáticos de Monroe. Con su vestido rosa, sus guantes largos y una lluvia de detalles inspirados en diamantes, la muñeca convierte uno de los momentos más icónicos de Marilyn en una pieza de colección.