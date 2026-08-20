El retoque de acrílico restaura el crecimiento natural de la uña sellando el espacio vacío con polímero fresco para devolver la firmeza estética.

De acuerdo con publicaciones especializadas en dermatología cosmética, la preparación anatómica adecuada previene microorganismos patógenos y asegura una adherencia superior.

Retoque de acrílico: qué es y cómo evitar que se caiga Canva

¿Qué es el retoque de uñas acrílicas y cuándo realizarlo?

El retoque de acrílico es el procedimiento técnico que refrigera el área de crecimiento cuticular mediante rebalanceo de estructura, recomendado aplicarlo cada dos o tres semanas para mantener la arquitectura intacta.

Posterior a este período, el centro de gravedad del acrílico se desplaza hacia el borde libre, incrementando drásticamente el riesgo de palanca y rotura dolorosa.

Retoque de acrílico: qué es y cómo evitar que se caiga Canva

Preparación de la uña natural para evitar el desprendimiento

Para evitar desprendimientos se debe retirar la peroniquio (cutícula adherida), deshidratar la placa ungueal mediante alcohol isopropílico y aplicar un primer (imprimador químico sin ácido).

Saltarse la limpieza del canal de la uña genera levantamiento prematuro por la acumulación sutil de grasa natural o humedad superficial.

La porosidad debe ser creada suavemente con lima de grano 180 mediante movimientos en una sola dirección sin desgastar queratina vital.

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Técnica de sellado en zona de cutícula y sellado perfecto

El sellado perfecto exige colocar una perla de monómero (líquido acrílico reactivo) de consistencia exacta a un milímetro de la piel, difuminando hacia abajo suavemente.

Inundar los bordes laterales con producto derramado garantiza filtraciones de agua que provocan proliferación de bacterias u hongos (pseudomonas).

Mantener el pincel inclinado a 45 grados ayuda a barrer el material integrándolo limpiamente con la capa anterior sin dejar escalones.

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Errores comunes que hacen que el acrílico se caiga rápido

Los errores principales incluyen usar productos incompatibles, tocar la uña con los dedos tras deshidratarla y descuidar el grosor de la zona del ápex (punto de tensión).

Aplicar humedad residual antes de la polimerización o utilizar limas excesivamente desgastadas genera fricción calórica dañina sin lograr la porosidad idónea.

Evitar exponer las manos a detergentes agresivos sin guantes protege el sellado de los agentes solventes del hogar.

Controlar el mantenimiento técnico transforma por completo la durabilidad de tus uñas, protegiendo tu salud ungueal mientras luces una manicura radiante y profesional en todo momento.