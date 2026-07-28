¿Haces abdominales y no pierdes grasa del abdomen bajo? Esto es lo que podría ayudar a reducirla

La grasa acumulada en el abdomen bajo es una de las principales preocupaciones de quienes comienzan una rutina de ejercicio. Aunque muchas personas buscan ejercicios específicos para eliminar esta zona, los especialistas en salud y actividad física explican que no existe una forma de reducir grasa únicamente en una parte del cuerpo.

Para lograr cambios visibles es necesario combinar entrenamiento de fuerza, ejercicios cardiovasculares y hábitos saludables que favorezcan una disminución del porcentaje de grasa corporal. Además, fortalecer la zona abdominal ayuda a mejorar la estabilidad, la postura y el desempeño en las actividades diarias.

Ejercicios para eliminar la grasa del abdomen bajo Canva

¿Por qué se acumula grasa en el abdomen bajo y por qué es difícil eliminarla?

El abdomen bajo suele ser una de las zonas donde muchas personas perciben primero los cambios relacionados con el aumento de peso. Esto sucede porque el organismo almacena energía en forma de grasa cuando existe un consumo mayor de calorías respecto a las que se gastan durante el día.

La grasa abdominal se divide principalmente en dos tipos:

Grasa subcutánea: se encuentra debajo de la piel y es la que puede sentirse al tocar el abdomen.

Grasa visceral: se localiza alrededor de órganos internos como el hígado y los intestinos; representa un mayor riesgo metabólico.

Mayo Clinic señala que con el paso de los años puede disminuir la masa muscular, lo que reduce el gasto energético diario y facilita la acumulación de grasa corporal. Además, factores como la falta de sueño, altos niveles de estrés y una alimentación con exceso de calorías pueden dificultar la reducción del tejido adiposo.

Por esta razón, aunque una persona realice ejercicios para fortalecer el abdomen, la definición de esta zona dependerá de una reducción general de grasa corporal. Es decir, fortalecer los músculos abdominales no significa eliminar automáticamente la capa de grasa que los cubre.

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Ejercicios para fortalecer el abdomen bajo y reducir grasa corporal

Aunque los ejercicios abdominales no eliminan la grasa localizada, sí ayudan a fortalecer el llamado core, un conjunto de músculos formado por abdomen, espalda baja, pelvis y cadera.

Mayo Clinic explica que trabajar esta zona mejora la estabilidad del cuerpo, favorece una mejor postura y puede disminuir el riesgo de lesiones durante distintos movimientos cotidianos.

Estos son algunos ejercicios que ayudan a fortalecer el abdomen y complementar una rutina enfocada en mejorar la composición corporal:

1. Plancha abdominal

La plancha es uno de los ejercicios más completos para activar la musculatura profunda del abdomen. Consiste en mantener el cuerpo alineado mientras se sostiene el peso sobre los antebrazos y las puntas de los pies.

Cómo realizarla:

Colócate boca abajo sobre un tapete. Apoya los antebrazos en el suelo con los codos alineados debajo de los hombros. Extiende las piernas hacia atrás y apoya la punta de los pies. Eleva el cuerpo hasta formar una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Contrae el abdomen y evita levantar demasiado la cadera o dejar caer la espalda baja. Mantén la posición entre 20 y 40 segundos, según tu nivel de condición física.

Además del abdomen, este ejercicio activa músculos de los hombros, espalda y glúteos.

2. Elevaciones de piernas

Este movimiento requiere controlar la zona abdominal para subir y bajar las piernas sin arquear la espalda. Ayuda a fortalecer los músculos inferiores del abdomen y mejora la estabilidad del tronco.

Cómo realizarlo:

Acuéstate boca arriba con las piernas extendidas. Coloca las manos debajo de los glúteos o a los lados del cuerpo para obtener mayor estabilidad. Mantén el abdomen contraído y eleva lentamente ambas piernas hasta formar un ángulo cercano a 90 grados. Baja las piernas de manera controlada sin permitir que golpeen el suelo. Realiza entre 10 y 15 repeticiones.

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3. Dead bug

El ejercicio dead bug se utiliza para mejorar la estabilidad del tronco. Su objetivo es mover brazos y piernas de manera alternada mientras se mantiene la espalda baja apoyada en el suelo.

Cómo realizarlo:

Acuéstate boca arriba con los brazos extendidos hacia el techo. Eleva las piernas con las rodillas flexionadas a 90 grados. Activa el abdomen y presiona ligeramente la espalda baja contra el suelo. Baja lentamente el brazo derecho hacia atrás mientras extiendes la pierna izquierda hacia adelante. Regresa a la posición inicial y cambia de lado. Realiza entre 8 y 12 repeticiones por cada lado.

4. Mountain climbers

Los mountain climbers combinan fuerza y resistencia cardiovascular, por lo que ayudan a aumentar el gasto energético mientras trabajan diferentes grupos musculares, incluido el abdomen.

Aunque no eliminan la grasa localizada, forman parte de una rutina completa que puede favorecer la reducción del porcentaje de grasa corporal cuando se combina con otros ejercicios y hábitos saludables.

Cómo realizarlo:

Colócate en posición de plancha alta, con las manos apoyadas en el suelo y los brazos extendidos. Mantén el cuerpo alineado desde los hombros hasta los pies. Lleva una rodilla hacia el pecho sin levantar demasiado la cadera. Regresa esa pierna a su posición inicial y repite el movimiento con la otra. Alterna las piernas de forma continua durante 30 segundos.

Es importante mantener una postura correcta para evitar tensión innecesaria en la espalda baja y aprovechar mejor el trabajo abdominal.

5. Puente de glúteos

Aunque este ejercicio se enfoca principalmente en los glúteos, también contribuye a la estabilidad de la pelvis y activa la musculatura abdominal. Un core fortalecido permite mejorar el control del cuerpo durante distintos movimientos.

Cómo realizarlo:

Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Coloca los brazos a los lados del cuerpo. Contrae abdomen y glúteos. Eleva la cadera hasta formar una línea recta entre hombros, cadera y rodillas. Mantén la posición durante uno o dos segundos. Baja lentamente y repite entre 12 y 15 veces.

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El error más común al intentar eliminar grasa localizada

Uno de los mitos más frecuentes dentro del mundo del ejercicio es pensar que entrenar una zona específica permite eliminar la grasa acumulada en ese lugar.

Realizar abdominales ayuda a fortalecer los músculos del abdomen, pero no elimina directamente la capa de grasa que se encuentra sobre ellos. Para lograr una reducción visible en esta zona es necesario trabajar sobre la composición corporal completa.

Mayo Clinic explica que disminuir la grasa abdominal requiere mantener una combinación de actividad física constante, alimentación equilibrada y hábitos saludables.

Esto significa que una rutina enfocada únicamente en abdominales puede mejorar la fuerza y resistencia muscular, pero no necesariamente producirá un cambio visible si no existe una reducción general del porcentaje de grasa corporal.

Además, investigaciones publicadas en PubMed han encontrado que el ejercicio puede contribuir a reducir la grasa abdominal como parte de una pérdida general de tejido adiposo, pero no mediante una eliminación exclusiva de grasa en una zona determinada.

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¿Qué hábitos debes combinar con el ejercicio para lograr un abdomen más definido?

Reducir la grasa abdominal requiere un enfoque integral que incluya ejercicio, alimentación adecuada y descanso. Los especialistas señalan que los cambios sostenibles dependen de mantener hábitos que puedan incorporarse a largo plazo.

Entre las recomendaciones de Mayo Clinic se encuentran:

Mantener una alimentación basada en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas saludables.

Reducir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

Controlar las porciones de comida.

Combinar ejercicios cardiovasculares con entrenamiento de fuerza.

Dormir las horas necesarias para favorecer la recuperación del organismo.

El entrenamiento de fuerza tiene un papel importante porque ayuda a conservar la masa muscular, un factor relacionado con un metabolismo saludable. Al mantener más músculo, el organismo puede conservar un mejor gasto energético.

Por su parte, el American College of Sports Medicine (ACSM) recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada o entre 75 y 150 minutos de actividad intensa, además de incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular.

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¿Cuánto tiempo tarda en notarse la reducción de grasa en el abdomen bajo?

El tiempo para observar cambios depende de cada persona. Factores como la edad, genética, nivel inicial de grasa corporal, alimentación y constancia en el entrenamiento influyen directamente en los resultados.

Los especialistas recomiendan evitar métodos extremos que prometen eliminar grasa abdominal en pocos días, ya que las pérdidas rápidas de peso suelen ser difíciles de mantener y pueden afectar la salud.

La reducción de grasa ocurre mediante un proceso gradual en el que el organismo utiliza sus reservas energéticas mientras existe un equilibrio entre las calorías consumidas y el gasto generado por la actividad física.

Más que buscar resultados inmediatos, los expertos sugieren establecer hábitos sostenibles que puedan mantenerse durante meses y años. La constancia suele ser un factor más importante que realizar rutinas intensas durante periodos cortos.