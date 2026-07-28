Cuando un perro deja de responder a su nombre o parece ignorar las órdenes de su familia, es común pe nsar que se volvió desobediente. Sin embargo, ese cambio de comportamiento también puede ser la primera manifestación de un problema de audición.

Aprender a identificar las diferencias entre ambas situaciones ayuda a actuar a tiempo y a garantizar el bienestar de la mascota.

Especialistas en medicina veterinaria explican que la sordera puede presentarse desde el nacimiento o desarrollarse con el paso de los años debido al envejecimiento, infecciones del oído, traumatismos o el uso de algunos medicamentos.

Por ello, reconocer las señales tempranas resulta fundamental para recibir un diagnóstico oportuno y ofrecer el tratamiento o los cuidados adecuados.

cómo diferenciar si mi perro es sordo o desobediente Canva

¿Cómo saber si mi perro es sordo o simplemente no quiere obedecer?

No todos los perros que ignoran una orden tienen problemas de audición. De acuerdo con el Manual Veterinario MSD, un perro desobediente percibe los estímulos auditivos, pero decide no responder porque está distraído, no recibió un entrenamiento adecuado o carece de una motivación suficiente para obedecer.

En cambio, un perro con sordera parcial o total no escucha los sonidos de la misma manera. Puede permanecer inmóvil cuando lo llamas, no reaccionar al timbre de la puerta o continuar dormido pese a un ruido fuerte. Estas conductas suelen repetirse en distintos escenarios y no dependen del estado de ánimo del animal.

Una forma de identificar la diferencia consiste en observar si responde a otros estímulos sonoros. Si tu mascota no gira la cabeza cuando escucha el sonido de las croquetas, las llaves de la casa o un juguete con sonido, conviene prestar atención.

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Señales que indican que un perro podría tener problemas de audición

La sordera no siempre aparece de forma repentina. En muchos perros, el deterioro de la audición ocurre de manera gradual, por lo que los cambios pueden pasar desapercibidos durante semanas o incluso meses.

Entre las señales más frecuentes descritas por el Manual Veterinario MSD se encuentran:

No responde cuando escucha su nombre.

No despierta con ruidos fuertes.

Se sobresalta cuando alguien lo toca porque no escuchó que se acercaban.

Ladra con mayor intensidad o cambia el tono de sus vocalizaciones.

Parece confundido cuando recibe órdenes verbales.

No mueve las orejas hacia el origen de un sonido.

Sigue el comportamiento de otros perros para reaccionar ante estímulos auditivos.

Los especialistas también señalan que algunos perros solo pierden la audición en un oído. Esta condición, conocida como sordera unilateral, puede pasar inadvertida porque el animal compensa con el oído sano. En estos casos, el diagnóstico suele requerir estudios especializados.

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¿Qué conductas muestran los perros desobedientes y en qué se diferencian de la sordera?

Un perro desobediente suele demostrar que escuchó la orden, aunque decida no cumplirla. Puede levantar las orejas, mover la cabeza hacia quien lo llama o dirigir la mirada hacia su tutor antes de continuar con otra actividad.

La falta de obediencia suele relacionarse con distintos factores, entre ellos:

Poco entrenamiento.

Exceso de distracciones.

Falta de socialización.

Estrés o ansiedad.

Recompensas poco atractivas.

Órdenes inconsistentes entre los integrantes de la familia.

Por el contrario, un perro con pérdida auditiva puede no mostrar ninguna reacción, incluso cuando el sonido es intenso y ocurre fuera de su campo visual. Además, suele depender más del contacto visual, de las vibraciones del suelo o del movimiento para orientarse.

Especialistas del American Kennel Club (AKC) explican que los perros sordos pueden continuar aprendiendo mediante señales visuales y lenguaje corporal, por lo que la falta de respuesta a la voz no significa que hayan perdido su capacidad de aprendizaje.

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Pruebas sencillas que puedes hacer en casa antes de acudir al veterinario

Si sospechas que tu perro podría tener problemas de audición, existen algunas pruebas sencillas que pueden orientarte. No obstante, ninguna sustituye la valoración de un médico veterinario.

Puedes realizar las siguientes acciones:

Haz sonar unas llaves detrás de él cuando no pueda verte.

Aplaude o produce un ruido moderado mientras duerme.

Pronuncia su nombre desde distintos puntos de la habitación sin hacer contacto visual.

Observa si mueve las orejas o gira la cabeza hacia el sonido.

Comprueba si responde a sonidos cotidianos, como abrir una bolsa de alimento o tocar el timbre de la puerta.

El American Kennel Club recomienda realizar estas pruebas cuando el perro esté tranquilo y sin distracciones. Si no responde de forma constante, lo más recomendable es acudir con un especialista para una valoración completa.

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¿Cuándo debes llevar a tu perro al veterinario y cómo se confirma la sordera?

Si tu mascota deja de responder de manera repentina, presenta infecciones frecuentes en los oídos, pierde el equilibrio o muestra cambios importantes en su comportamiento, es momento de acudir al veterinario.

La evaluación comienza con una exploración física del conducto auditivo para descartar problemas como acumulación de cerumen, inflamación, cuerpos extraños o infecciones. En algunos casos también es necesario realizar estudios de imagen para identificar alteraciones en el oído.

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La prueba considerada el estándar de referencia para confirmar la sordera es la Respuesta Auditiva Evocada del Tronco Encefálico (BAER, por sus siglas en inglés). Este estudio mide la actividad eléctrica del sistema auditivo mediante pequeños electrodos y permite determinar si existe pérdida auditiva en uno o ambos oídos.

Los especialistas explican que algunas causas de sordera conductiva, como las infecciones del oído o las obstrucciones, pueden mejorar con tratamiento médico o quirúrgico. En cambio, la sordera neurosensorial asociada al envejecimiento o a alteraciones genéticas suele ser irreversible.

La sordera no impide que un perro disfrute de una vida plena. Con entrenamiento basado en señales manuales, rutinas consistentes y medidas de seguridad, muchos perros con pérdida auditiva continúan jugando, aprendiendo y conviviendo sin mayores complicaciones.

Ante cualquier cambio de comportamiento, evita asumir que tu mascota simplemente dejó de obedecer. Observar sus reacciones, identificar las señales de alerta y acudir al veterinario cuando existan dudas permitirá obtener un diagnóstico preciso y brindarle los cuidados que necesita para mantener una buena calidad de vida.