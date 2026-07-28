Vacaciones familiares: destinos favoritos y planes para que todos disfruten

Las vacaciones de verano son uno de los momentos más esperados tanto por los niños como por los adultos. Para que no se vuelvan una pesadilla y todos disfruten, te damos una lista de los destinos favoritos para las vacaciones familiares con ideas de qué hacer.

¿En qué piensas cuando eliges dónde ir de vacaciones? La mayoría nos vamos por lugares que conocemos o vemos en redes sociales. Sin embargo, cuando entran en la ecuación niños y adultos mayores, debemos ver más allá.

Organismos de turismo señalan que para que los viajes familiares sean exitosos, deben ser accesibles, seguros y tener una diversidad de actividades que incluyan a todos los miembros.

Por esa razón, lo primero a tomar en cuenta son las edades y necesidades de quienes viajan. De esta forma podemos ver qué ofrece cada lugar, tanto para hacer, como en cuestión de hoteles, servicios médicos y opciones de transporte.

En México, la oferta de destinos para las vacaciones de verano es muy amplia. Aquí elegimos algunos de las opciones favoritas que aseguran diversión para toda la familia; también añadimos un destino en Estados Unidos, por si planeas viajar más lejos.

Al planear las vacaciones hay que considerar actividades para todos Canva

Oaxtepec y Cuautla, en Morelos

Morelos es uno de los destinos favoritos para vacacionar, especialmente si no tienes muchos días para escaparte, pues está muy cerca de la Ciudad de México. Aunque Cuernavaca es el lugar más conocido, Oaxtepec y Cuautla ofrecen un extra: parques acuáticos y aguas termales.

Entre la variedad se encuentran los que son alimentados por manantiales naturales, con propiedades terapéuticas como la mejora de la circulación y relajación muscular, ideal para los adultos mayores.

¿Qué hacer en las vacaciones?

Visita los diferentes balnearios, ríos naturales y pozas con aguas sulfurosas. También puedes acampar y conectar con la naturaleza.

Si vas con niños pequeños y adultos mayores, el balneario de Agua Hedionda es una excelente opción, pues cuenta con albercas tranquilas, toboganes y áreas de juego.

Para ir con niños más grandes, el Six Flags Hurricane puede ser el mejor plan, pues es el clásico parque acuático donde la adrenalina es protagonista. Desde alberca de olas hasta toboganes de diferentes tipos, la diversión no termina.

Los parques acuáticos son diversión garantizada para los niños Canva

Cancún, Quintana Roo

Es el destino de playa por excelencia en México, pues ofrece playas con arena blanca y agua azul turquesa, además de una amplia oferta hotelera con opciones desde solo para adultos hasta hoteles familiares que incluyen espacios para todos los miembros.

Otra de sus grandes ventajas es su conectividad, pues llegan vuelos de prácticamente todo el país y diferentes partes del mundo, además de estar cerca de otros atractivos turísticos como Isla Mujeres o Chichen Itzá, para viajes de ida y vuelta.

¿Qué hacer en vacaciones?

Uno de los mejores planes en Cancún es hospedarse en un todo incluido que permita descansar a los mayores y divertirse a los pequeños. De entre todas las opciones, el Hilton Cancun Mar Caribe All-Inclusive Resort se caracteriza por ser un hotel familiar.

Esto significa que, además de tener acceso a la playa y diferentes albercas, tanto para adultos como para niños, tiene actividades pensadas en cada grupo. Por ejemplo, en el Beach Club los niños pueden estar con personal capacitado, realizando actividades con otros pequeños.

Para los adolescentes, hay también un espacio con videojuegos, billar y futbolito. Finalmente, para los adultos hay un spa y bares, además de una amplia oferta gastronómica para toda la familia, incluyendo restaurantes de especialidad.

Los hoteles todo incluido familiares ofrecen actividades para cada grupo de edad Cortesía Hilton Cancun Mar Caribe All-Inclusive Resort

Puerto de Veracruz, Veracruz

Aunque Acapulco es conocido como el destino de playa más cercano a la CDMX, la distancia hasta el Puerto de Veracruz es muy similar y ofrece más opciones además de un chapuzón en el mar.

Este lugar también combina historia, cultura y gastronomía, lo que lo hace perfecto para las vacaciones familiares, pues en un solo lugar tenemos una gran cantidad de actividades.

¿Qué hacer en vacaciones?

Pasear por el malecón, disfrutar de la música en vivo y el ambiente festivo de este puerto, además de tomarse un café lechero en La Parroquia, es algo que todo turista debe hacer en Veracruz, pero hay más.

Para los pequeños, la visita al Acuario de Veracruz, uno de los más importante del país, resulta muy enriquecedora, lo mismo que pasear en tranvía por el centro histórico. Otra opción es visitar San Juan de Ulúa, muy cerca del puerto o ir a las playas cercanas, como Boca del Río.

Además de playas, el puerto de Veracruz tiene historia, cultura y gastronomía Canva

San Diego, California, Estados Unidos

Aunque Orlando, en Florida, es uno de los destinos favoritos para viajar con niños, San Diego no tiene anda que envidiarle, además de ser un lugar menos saturado durante las vacaciones.

Una de sus grandes ventajas es su clima templado durante casi todo el año, además de ofrecer una amplia variedad de atracciones recreativas y educativas para todas las edades, sin dejar de lado sus bellas playas.

¿Qué hacer en vacaciones?

El zoológico de San Diego y Sea World son dos lugares imperdibles si viajas a San Diego con niños. Para los amantes de los museos, están el Museo de la Marina, el Museo de Historia Natural de San Diego y The New Children’s Museum, para niños.

Para los adultos, este destino en Estados Unidos tiene una oferta gastronómica muy amplia, además de ser un lugar ideal para hacer compras por sus outlets.

Con esta guía de destinos para las vacaciones familiares, la diversión está garantizada. Olvídate del caos donde solo unos disfrutan y vive el mejor verano.