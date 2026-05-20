Snacks rápidos y refrescantes para disfrutar en esta temporada de calor

Cuando las temperaturas aumentan, los snacks frescos y fáciles de preparar se convierten en una gran opción para mantenerse hidratado y disfrutar algo delicioso. Aquí te dejamos algunas ideas prácticas, saludables y perfectas para combatir el calor.

Paletas heladas caseras:

Una opción sencilla y refrescante es preparar paletas con agua de frutas naturales como fresa, mango, sandía, melón y limón. Solo necesitas hacer tu bebida favorita, colocarla en moldes, agregar palitos y llevarlas al congelador durante algunas horas. Además de deliciosas, son ideales para refrescarse en cualquier momento del día.

Foto: Pixabay

Fruta congelada:

Las frutas congeladas también son un snack práctico y saludable. Puedes usar fresas, plátano, moras o frambuesas y colocarlas en el congelador, incluso con un palito para hacerlas más divertidas. Son fáciles de preparar y conservan un sabor dulce y refrescante, puedes agregar como cobertura un chocolate sin azúcar o limón y chile en polvo.

Gajos de sandía:

La sandía sigue siendo uno de los clásicos favoritos durante la temporada de calor. Puedes servirla en gajos o cortarla con formas divertidas utilizando moldes para galletas. Para darle un toque extra de sabor, agrega limón y chile en polvo.

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Rosca de pepino, zanahoria y jícama:

Si buscas algo fresco y botanero, esta opción puede convertirse en tu favorita. Ralla pepino, zanahoria y jícama, acomódalos en un molde y añade limón, chamoy, chile en polvo y salsa picante al gusto. Después llévalo al refrigerador para crear una especie de rosca refrescante, saludable y llena de sabor.

Aguas de sabor natural:

Las aguas frescas de frutas de temporada son perfectas para acompañar cualquier aperitivo. Además de ser una alternativa saludable, ayudan a mantenerse hidratado durante los días más calurosos.

Yogurt bites congelados:

Una botana fresca, fácil y saludable son los yogurt bites. Solo necesitas colocar pequeñas porciones de yogurt natural sobre papel encerado y agregar fruta como fresa, mango, moras o plátano. Después se llevan al congelador por unas horas y quedan como pequeños bocados helados perfectos para el calor.

Con opciones frescas, rápidas y fáciles de preparar, es posible disfrutar snacks deliciosos durante la temporada de calor sin complicarse demasiado.

cva*