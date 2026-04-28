Alcalde de Taxco reaparece en Tianguis Turístico Acapulco 2026

La reaparición pública del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, se produjo el lunes en el marco del Tianguis Turístico de Acapulco 2026, apenas días después de haber sido víctima de un episodio de privación de la libertad junto a su padre. Su presencia en uno de los encuentros más relevantes del sector turístico nacional no solo marca su regreso a la vida pública, sino que también busca enviar un mensaje de estabilidad y confianza en uno de los destinos más emblemáticos de Guerrero.

El edil fue visto recorriendo los pasillos del evento, celebrado en Acapulco, donde acudió al stand del gobierno estatal. Vestido con guayabera y pantalón claro, y sin un dispositivo de seguridad visible, Vega Carranza sostuvo encuentros breves con representantes del sector y medios de comunicación.

Durante su participación, defendió la imagen de Taxco como un destino confiable. Aseguró que el municipio mantiene condiciones de seguridad para visitantes, subrayando que su administración continúa trabajando en coordinación con autoridades estatales y federales.

Seguimos reforzando las condiciones para garantizar estancias sin incidentes”, afirmó ante medios locales, en un intento por contener el impacto que su caso podría tener en la percepción turística.

Secuestro y operativo de localización

La aparición del alcalde ocurre tras los hechos registrados el pasado 11 de abril, cuando él y su padre, Juan Vega Arredondo, fueron reportados como desaparecidos. El caso activó un protocolo de búsqueda de alto nivel que involucró a diversas instituciones de seguridad.

El 14 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la localización de ambos fue resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades de Guerrero y del Estado de México.

El alcalde de Taxco Facebook

Las acciones incluyeron labores de inteligencia y seguimiento de rutas de desplazamiento, lo que permitió ubicar a las víctimas en territorio mexiquense. Posteriormente, fueron trasladadas a Iguala, donde recibieron atención médica y psicológica.

Desde el gobierno estatal, la respuesta fue inmediata. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, señaló que la localización fue resultado de la colaboración entre los tres niveles de gobierno, destacando la importancia de la coordinación en casos de alto impacto.

Asimismo, el subsecretario de Gobierno estatal confirmó que fue el propio alcalde quien figuraba como desaparecido, lo que elevó la prioridad del caso dentro de los protocolos de búsqueda.

Por su parte, autoridades del Estado de México indicaron que su participación fue clave para ubicar a las víctimas, reforzando la narrativa de una respuesta institucional articulada.

Seguridad y turismo

La presencia de Vega Carranza en el Tianguis Turístico no es un hecho menor. Se trata de un movimiento estratégico en términos de comunicación pública: en medio de un contexto de violencia, su aparición busca reposicionar la imagen de Taxco como un destino viable.

El turismo, uno de los principales motores económicos de la región, depende en gran medida de la percepción de seguridad. En ese sentido, el mensaje del alcalde apunta a contener posibles afectaciones en la llegada de visitantes.

El propio edil insistió en que se mantienen operativos y estrategias conjuntas para fortalecer la seguridad, en línea con las acciones anunciadas por el gobierno estatal.

A pesar de la localización con vida del alcalde y su padre, las investigaciones continúan abiertas. Las autoridades han reiterado que el objetivo es esclarecer los hechos y dar con los responsables de la privación de la libertad.

Hasta ahora, no se han dado a conocer avances sobre posibles detenciones, lo que mantiene el caso en la agenda pública.

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