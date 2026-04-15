Festival Internacional Tequisquiapan: arte, queso y vino dejará una derrama por 200 mdp

La edición 2026 del Festival Internacional del Arte, Queso y Vino, dejará una derrama económica de entre 180 y 200 millones de pesos para el Pueblo Mágico de Tequisquiapan, Querétaro, informaron autoridades del destino.

Héctor Magaña Rentería, alcalde de Tequisquiapan, señaló que este festival, que tendrá lugar del 7 al 24 de mayo, también atraerá a más de 200 mil personas.

Por segundo año consecutivo este Festival Internacional del Arte, Queso y Vino es totalmente gratuito, pasamos de ferias que se diseñaban como un proyecto de negocio para quienes lo organizaban a diseñar un encuentro social que nos permita acercar lo mejor de México y otros países a los habitantes y turistas”.

Festival Internacional Tequisquiapan. Especial

Agregó que esta experiencia también busca que los viajeros nacionales e internacionales puedan conocer otros destinos dentro del estado, hacer alguna actividad en el semidesierto o la Sierra Gorda. “Queremos que regresen enamorados de nuestro estado que se sigue consolidando como uno de los más seguros en el país”.

El festival tendrá como escenarios el Jardín Principal Miguel Hidalgo y el Parque La Pila. Además contará con la participación de 31 vinícolas de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. En esta ocasión los países invitados serán España y Portugal.

En lo que respecta a la oferta cultural y musical se contará con la presentación de la Orquesta Sinfónica y la participación artística de grupos como Kabah, el Gran Silencio y Bronco.

Para alojar a los viajeros se cuenta con una infraestructura hotelera de más de mil habitaciones para todos los niveles socioeconómicos.

Festival Internacional Tequisquiapan. Especial

“Nos sentimos muy orgullosos por la cartelera de actividades que tenemos para el festival. Hay para todas y para todos, para todas las edades, para las familias, queremos que este festival no sea exclusivo pues antes era sólo para el que lo podía pagar. En el Tianguis Turístico, que se realizará del 28 al 30 de abril, estaremos presentes promocionando el festival para dar a conocer el programa”, mencionó Magaña.

Conectividad

Agregó que una de las ventajas de conectividad para los viajeros es que el destino está tan sólo a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Querétaro donde se tiene conexión con los principales puntos de la República Mexicana y vuelos directos desde Houston, Dallas, San Antonio y Madrid. Además, por vía carretera se llega a 2.5 horas desde la Ciudad de México.

Los asistentes locales podrán degustar de múltiples variedades de quesos desde suaves y cremosos hasta curados. También habrá diversas catas y maridajes, degustaciones y productos artesanales.

Por su parte, Rodrigo Ibarra, director de promoción turística de la Secretaría de Turismo de Querétaro, mencionó que hoy día el estado ya es el más visitado por el segmento de enoturismo. “Somos quienes recibimos más visitantes y turistas en todo lo que tiene que ver con la ruta del Arte, Queso y Vino, ya sea para visitar un viñedo, degustar un vino o vivir diversas experiencias. Eventos como el festival nos consolida y posiciona en el mapa mundial”.