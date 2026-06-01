Conoce los santuarios de María Desatadora de Nudos en México y pide por su intercesión

La Virgen de Guadalupe es la patrona de México, pero hay otras advocaciones marianas que han cobrado relevancia. Una de ellas es María Desatadora de Nudos, descubre dónde están los santuarios a los que puedes ir para pedir su intercesión.

En los últimos años, María Desatadora de Nudos ha ganado muchos devotos, al ser considerada muy milagrosa. Esta idea se respalda por testimonios de creyentes que aseguran haber recibido favores tras encomendarse a esta devoción.

De hecho, en redes sociales se han viralizado los santuarios donde la gente acude a pedir su ayuda. Lo curioso es que no se trata solo de un templo, sino que al entrar encuentras miles de listones anudados que representan los favores pedidos y cumplidos.

¿Qué se le pide? En general, los fieles católicos recurren a ella antes situaciones difíciles que parecen no tener solución. Estas pueden ser desde conflictos familiares o de pareja, hasta problemas económicos, laborales y de salud.

Si estás pasando por un momento difícil y necesitas la intercesión de María Desatanudos ante Dios, en México existen varios templos dedicados a ella, pero dos santuarios principales, ubicados en Querétaro y Quintana Roo.

La imagen de María Desatanudos representa la forma como intercede ante las dificultades Chat GPT

Santuario de María Desatadora de Nudos en Querétaro

Es uno de los principales centros de devoción a esta advocación mariana, convirtiéndose en un punto de peregrinación para fieles de diferentes partes del país, especialmente del centro, al ser el más cercano a la Ciudad de México.

Este santuario de María Desatadora de Nudos alberga una imagen de gran tamaño de la virgen y destaca por su arquitectura contemporánea. Hasta este lugar llegan los visitantes a dejar listones o papeles con peticiones, representando los “nudos” que desean resolver.

¿Dónde se encuentra? Anillo Vial Fray Junípero Serra S/N, Santiago de Querétaro, Querétaro.

Este es el santuario más cercano a la CDMX. Para llegar debes tomar la autopista México-Querétaro y seguir hasta llegar a Querétaro capital. Antes de entrar al centro, toma el desvío hacia Anillo Vial Fray Junípero Serra, en dirección a Juriquilla.

Pasando Altozano encontrarás el santuario frente a la zona de Pie de la Cuesta. La distancia es de aproximadamente tres horas desde la CDMX.

La costumbre de poner listones representa los favores que se piden a María Desatanudos Facebook María Desatadora de Nudos Querétaro

Santuario de María Desatadora de Nudos en Quintana Roo

En 2024 fue consagrado el Santuario-Parroquia de María Desatadora de Nudos en Cancún, Quintana Roo. Nacido en 2015, rápidamente se consolidó como un lugar de peregrinación nacional e internacional, que recibe a alrededor de 15 mil personas a la semana.

Este santuario consta de 6 capillas, además de diferentes senderos donde puedes colgar tus listones para pedir la intercesión de la virgen o agradecer por un favor concedido.

¿Dónde se encuentra? Avenida Santuario S/N, manzana 1 lote 01-05, Supermanzana 320, Cancún, Quintana Roo.

Desde la zona hotelera de Cancún, la forma más sencilla de llegar es en taxi o automóvil rentado. En este caso, deberás salir de la zona por Boulevard Kukulcán y dirigirte hacia el centro de Cancún.

Después, toma la avenida Tulum y continúa hacia la avenida 145; sigue hasta la Supermanzana 320 y busca el acceso al santuario que se encuentra dentro de la zona selvática.

En 2024 fue consagrado el Santuario-Parroquia de María Desatadora de Nudos en Cancún Santuario María Desatadora de Nudos Cancún

¿Por qué se ponen listones en los santuarios de María Desatadora de Nudos?

Aunque la oración es la forma “oficial” para pedir la intercesión de María Desatadora de Nudos ante cualquier dificultad, en lo santuarios es muy común ver listones, ya sea blancos o de colores.

Los blancos, representan los problemas o preocupaciones que deseamos resolver. En estos se escriben las solicitudes y se colocan cerca de la imagen de la Virgen o en los lugares establecidos según el santuario, para representar los nudos que se desean desatar.

Por el contrario, los listones de colores representan los favores cumplidos. La tradición es que, una vez que la virgen nos ayudó a encontrar la solución a nuestro problema, debemos regresar al santuario a cambiar el listón por uno de color como agradecimiento.

Claro, este acto debe ir acompañado de la oración a través de una novena. Esta consiste en, durante nueve días, rezar una oración, leer algún pasaje de la biblia y meditar sobre diferentes aspectos.

Los santuarios de María Desatadora de Nudos son un espacio que permite a los fieles acercarse y pedir la intercesión de esta advocación mariana ante sus problemas. Si pasas por un mal momento, ya sabes dónde se encuentran.