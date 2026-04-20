¿Quién es la Virgen de Fátima? La virgen asociada a diferentes profecías

Prácticamente cada país tiene una virgen considerada patrona nacional. En Portugal, es la Virgen de Fátima, pero, ¿has escuchado sobre sus profecías? Conoce más sobre la historia de esta advocación mariana, su oración y más detalles.

Como madre de Jesucristo, la Virgen María tiene un papel central en la fe cristiana, especialmente en la iglesia católica, donde se considera la madre de todos los fieles, además de símbolo de fe, obediencia y pureza.

Pero María no es el único nombre que se le da, también está la Virgen de Guadalupe, Lourdes, Luján, Pilar y muchas otras. Estas son advocaciones, es decir, más allá de ser diferentes vírgenes, son otras formas de honrar a la madre de Dios.

Estas representan apariciones, títulos o formas específicas de venerarla, vinculadas a contextos históricos y culturales

Entre las más de mil advocaciones marianas que hay alrededor del mundo, la Virgen de Fátima destaca por su historia ligada a mensajes proféticos y acontecimientos considerados milagrosos.

En el mundo existen miles de advocaciones de la Virgen María Canva

Historia de la Virgen de Fátima

La historia de la Virgen de Fátima es relativamente reciente, pues se remonta a 1917, en la pequeña localidad que le da su nombre: Fátima, en Portugal.

Según los registros de la Iglesia católica y testimonios de la época, tres niños pastores: Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, afirmaron haber presenciado apariciones de la Virgen María.

Estas ocurrieron en seis ocasiones, cada día 13 desde mayo hasta octubre. En cada una, los niños aseguraron recibir mensajes que llamaban a la conversión, el rezo del rosario y la penitencia.

Finalmente, el 13 de octubre de 1917, ocurrió el “Milagro del Sol”. Según se cuenta, más de 70 mil personas pudieron ver en el cielo como el sol parecía moverse, cambiar de colores y descender hacia la tierra.

Sin embargo, fue hasta 1930 cuando la Iglesia católica reconoció oficialmente las apariciones como dignas de fe, tras un proceso de investigación. Es así que desde el 13 de octubre de este año se hizo oficial la veneración de la Virgen de Fátima

Posteriormente, en 2017, dos de los niños pastores, Francisco y Jacinta Marto, quienes murieron poco años después de las apariciones, fueron canonizados por el Papa Francisco, reconociendo su fe, oración y sacrificios por la conversión de los pecadores.

Lucía, por su parte, se convirtió en monja y murió el 13 de febrero de 2005 a los 97 años, cerrando su vida marcada por los días 13.

La Virgen de Fátima se les apareció a tres niños pastores en 1917 Canva

¿Qué son las profecías de la Virgen de Fátima?

La Virgen de Fátima es considerada milagrosa por sus fieles, quienes aseguran su intercesión ante diferentes favores. Sin embargo, hay otro punto muy conocido de esta advocación: sus profecías o “secretos” revelados a los tres niños pastores durante las apariciones.

Estos mensajes fueron escritos por Lucía dos Santos años después y entregados a la Iglesia. El primer secreto describe una visión del infierno, donde las almas sufren por sus pecados. Este mensaje buscaba reforzar la importancia de la conversión y la oración.

El segundo secreto advertía sobre una futura guerra aún más devastadora que la Primera Guerra Mundial, lo que muchos interpretan como una referencia a la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, mencionaba la necesidad de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María para evitar la expansión del comunismo.

Pero el más controvertido es el tercer secreto, revelado públicamente por el Vaticano en el año 2000. En él se describe una visión simbólica en la que un “obispo vestido de blanco”, interpretado como el Papa, sufre un atentado.

Algunos creyentes vinculan esta visión con el atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, quien atribuyó su supervivencia a la Virgen de Fátima.

Pese a las similitudes con algunos eventos, la Iglesia católica ha señalado que estos mensajes no deben interpretarse como predicciones exactas del futuro, sino como llamados a la conversión, la fe y la responsabilidad moral.

Una de las profecías de la Virgen de Fátima se asocia a la Segunda Guerra Mundial Canva

¿Dónde está la Virgen de Fátima?

El principal centro de devoción a la Virgen de Fátima se encuentra en el Santuario de Fátima, en la región centro de Portugal, entre 120 y 140 kilómetros al norte de Lisboa.

De hecho, se trata de uno de los sitios de peregrinación más importantes del mundo católico, visitado por millones de fieles cada año. Las dos fechas clave son el 13 de mayo y el 13 de octubre, que conmemoran la primera y última aparición.

Pero este no es el único lugar donde podemos acercarnos a rezarle a la Virgen de Fátima y pedir su intercesión, pues existen réplicas y templos dedicados a ella en distintos países. Uno de ellos es el Templo de Fátima en Zacatecas, México.

¿Qué se le pide a la Virgen de Fátima? Muchos creyentes, acuden a ella en búsqueda de protección espiritual, paz en tiempos de guerra, conversión personal y de seres queridos, fortaleza ante dificultades, además de sanación física y emocional.

El santuario de la Virgen de Fátima se encuentra en la región centro de Portugal Canva

Oración de la Virgen de Fátima para pedir su intercesión

La devoción a la Virgen de Fátima está íntimamente ligada al rezo del rosario, pues fue una de las principales peticiones durante sus apariciones. Sin embargo, también existen oraciones asociadas a ella, aquí una de ellas:

“Oh Virgen Santísima, que te apareciste repetidas veces a los niños; yo también quisiera verte, oír tu voz y decir: ¡Madre mía, llévame al Cielo!

Confiando en tu amor, te pido me acerques de tu Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a Él, a mis hermanos, y un día poder gozar contigo en la vida eterna”. Amén.

¿Conocías la historia de la Virgen de Fátima? Más allá de las profecías a las que se relaciona, se trata de una de las advocaciones marianas más veneradas y consideradas una excelente intercesora ante Dios en momentos difíciles.