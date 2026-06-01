¿Tu Cuna de Moisés no florece? Este fertilizante casero podría ser la solución

Los fertilizantes caseros se han convertido en una opción cada vez más popular para el cuidado de plantas, ya que son una alternativa más natural frente a los productos comerciales. Además de ser económicos, permiten aportar nutrientes específicos según las necesidades de cada especie. Además, los puedes elaborar con productos que seguramente tienes en tu hogar.

En el caso de la planta conocida como Cuna de Moisés, estos preparados pueden ayudar a estimular su crecimiento y ayudar a que florezcan de manera sostenible.

Existen varios residuos orgánicos del hogar que pueden transformarse en abonos efectivos para esta planta:

Cáscaras de plátano:

Son una fuente importante de potasio, un mineral clave para la floración.

Para prepararlas, se recomienda cortarlas en pequeños trozos, dejarlas reposar en agua durante aproximadamente uno o dos días y posteriormente diluir el líquido antes de utilizarlo para el riego cada 15 días.

Imagen generada con IA

Cáscaras de huevo:

Aportan calcio, fundamental para fortalecer la estructura de la planta.

Se deben lavar, triturar hasta obtener un polvo fino y espolvorear directamente sobre la tierra.

Agua de arroz:

El agua resultante de enjuagar arroz crudo contiene nutrientes que ayudan a mejorar la calidad del suelo.

Puede utilizarse como agua de riego de forma regular para aportar minerales adicionales.

Restos de café:

Los residuos del café aportan nitrógeno y fósforo, elementos que impulsan el desarrollo de hojas y raíces.

Lo ideal es secarlos previamente y mezclarlos con la tierra o incorporarlos en pequeñas capas durante el riego.

Foto: Imagen generada con IA

Composta casera:

Es uno de los abonos más completos, ya que integra múltiples nutrientes esenciales.

Se elabora a partir de restos de frutas, verduras, hojas secas y pasto, los cuales deben mezclarse, dejarse al aire libre y mantenerse ligeramente húmedos para facilitar su descomposición.

Cuidados básicos:

Además del uso de fertilizantes naturales, la Cuna de Moisés necesita cuidados constantes para mantenerse saludable. Es importante regarla con regularidad sin excederse, ya que el encharcamiento puede dañar sus raíces.

También requiere un ambiente con buena iluminación, pero sin exposición directa al sol, así como temperaturas templadas que favorezcan su desarrollo.

Por último, se recomienda trasplantarla cada dos o tres años a una maceta ligeramente más grande para permitir su crecimiento adecuado.