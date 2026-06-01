Pokémon TCG anuncia expansión por su 30 aniversario; cuándo y qué cartas tendrá

Pokémon TCG celebrará sus 30 años con una expansión conmemorativa pensada para coleccionistas, jugadores y fans nostálgicos de la franquicia.

La expansión forma parte de las celebraciones por las tres décadas de Pokémon, una franquicia que comenzó en 1996 y que desde entonces se ha convertido en uno de los fenómenos más grandes del entretenimiento global.

En el caso del juego de cartas, el aniversario tiene un peso especial: Pokémon TCG ha sido una de las ramas más duraderas de la marca, tanto para quienes compiten como para quienes coleccionan sobres, cartas raras y ediciones limitadas.

De acuerdo con reportes especializados, Celebración 30.º Aniversario será la primera expansión de Pokémon TCG lanzada de forma simultánea a nivel mundial, un cambio importante frente a la dinámica habitual, donde Japón suele recibir antes algunos productos o adelantos.

Pokemon TCG tendrá unas cartas nuevas disponibles Especial

¿Cuándo sale la expansión Celebración 30.º Aniversario de Pokémon TCG?

La nueva expansión de Pokémon TCG llegará el 16 de septiembre de 2026.

El lanzamiento está previsto para los mercados participantes y forma parte de una serie de productos conmemorativos por el aniversario 30 de Pokémon. La fecha convierte a septiembre en uno de los meses clave para fans del juego de cartas, especialmente para quienes buscan sobres, cartas holográficas y piezas de colección.

La llegada simultánea a distintos mercados también puede ayudar a reducir la diferencia entre regiones y evitar que algunos coleccionistas tengan acceso anticipado por importaciones o lanzamientos adelantados.

¿Qué incluirá la nueva expansión de Pokémon TCG?

Uno de los elementos más llamativos de Celebración 30.º Aniversario será la presencia de cartas especiales de Pikachu. Cada sobre de refuerzo incluirá una de las 30 tarjetas holográficas de Pikachu, cada una ilustrada por un artista diferente.

Además, el set traerá de vuelta 30 cartas Pokémon clásicas de distintas etapas de la historia del juego. Estas tarjetas regresarán con un diseño holográfico especial, pensado como homenaje a tres décadas de expansiones, mecánicas, generaciones y momentos clave para los coleccionistas.

También se introducirá una nueva rareza llamada Rara Futurista, con ilustraciones vibrantes y un tratamiento visual diferente. Esta línea contará con arte del japonés YOSHIROTTEN, reconocido por su estilo gráfico contemporáneo. Reportes sobre el set señalan que cartas como Mew y Mewtwo tendrán versiones dentro de esta nueva rareza.

No podía haber una celebración de Pokémon sin Pikachu. Para esta expansión, el personaje tendrá un papel central con 30 versiones holográficas únicas, cada una creada por un artista distinto.

Pikachu será uno de los protagonistas del TCG de aniversario Especial

Cartas clásicas volverán con diseño holográfico

La expansión también apelará a la nostalgia con el regreso de 30 cartas clásicas. Aunque The Pokémon Company aún no ha revelado la lista completa, se espera que el set incluya tarjetas representativas de distintas generaciones del juego.

Reportes especializados mencionan el regreso de cartas emblemáticas como el Charizard del set base y Pikachu & Zekrom-GX, aunque la lista completa se irá revelando en los próximos meses.

Este tipo de reimpresiones suelen ser especialmente atractivas porque conectan con jugadores que crecieron con las primeras cartas, pero también con nuevos fans que no tuvieron acceso a esas ediciones originales.

¿Qué es la rareza Rara Futurista?

La gran novedad del set será la introducción de la rareza Rara Futurista, una categoría que buscará mostrar a los Pokémon con diseños más modernos, coloridos y experimentales.

El artista japonés YOSHIROTTEN participará en esta línea con ilustraciones creadas especialmente para la expansión. Su estilo visual suele combinar colores intensos, estética digital y composiciones de aire futurista, lo que encaja con el propósito de mirar hacia el futuro de Pokémon TCG sin dejar de celebrar su pasado.

En una expansión de aniversario, esa mezcla tiene sentido: por un lado, regresan cartas clásicas; por otro, aparece una rareza nueva que busca marcar hacia dónde puede evolucionar el juego visualmente.

¿Cuántas cartas traerá cada sobre?

De acuerdo con los primeros detalles difundidos por medios especializados, cada sobre incluirá cinco cartas, además de una energía básica holográfica y un código para JCC Pokémon Live. También se señala que cada sobre tendrá al menos una de las cartas holográficas especiales de Pikachu.