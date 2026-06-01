El 'Hogwarts' de la vida real: Las exclusivas escuelas donde estudia la realeza

Cuando pensamos en la educación de reyes, príncipes y princesas, es fácil imaginar clases privadas en enormes palacios, rodeados de tutores y estrictos protocolos. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Hoy, los futuros monarcas del mundo estudian en algunas de las instituciones educativas más prestigiosas y exclusivas del planeta. Te presentamos los centros educativos donde reyes, presidentes y empresarios convierten se preparan.

UWC Atlantic College, en Gales

Uno de los casos más llamativos es el de los United World Colleges (UWC), especialmente el UWC Atlantic College, ubicado en Gales. Situado en un castillo del siglo XII frente al mar, este internado ha sido bautizado por algunos medios como el “Hogwarts de la realeza”.

Allí han estudiado figuras como la princesa Leonor de España, la princesa Alexia de los Países Bajos y la princesa Elisabeth de Bélgica.

UWC Atlantic College es conocido como el “Hogwarts” de los futuros monarcas. IG

Lo que hace especial a esta institución no es el lujo, sino su filosofía. Los alumnos conviven con jóvenes de todo el mundo, participan en actividades de servicio comunitario y aprenden a desenvolverse en un entorno multicultural.

De hecho, muchos estudiantes reciben becas completas, lo que permite que los herederos de las coronas europeas compartan aulas con compañeros de contextos muy distintos.

Institut Le Rosey, en Suiza

Si existe un colegio que representa el máximo nivel de exclusividad, ese es el Institut Le Rosey, en Suiza. Con matrículas que superan los 130 mil dólares anuales, es considerado por muchos como el internado más caro del mundo.

Fundado en el siglo XIX, Le Rosey ha formado a generaciones de miembros de la realeza, entre ellos el príncipe Rainiero de Mónaco, el rey Alberto II de Bélgica y el príncipe Guillermo de Luxemburgo.

Le Rosey sigue siendo el internado más exclusivo y costoso del mundo. IG

Su atractivo no solo reside en la calidad educativa, sino también en su singular estilo de vida. Durante el invierno, los estudiantes se trasladan a un segundo campus en Gstaad, una de las estaciones de esquí más exclusivas de Europa.

Otra característica distintiva es su diversidad internacional. Ninguna nacionalidad puede representar más del 10% del alumnado, una política diseñada para fomentar una verdadera convivencia global.

Collège Alpin International Beau Soleil, en los Alpes suizos

La lista de instituciones elegidas por las casas reales también incluye otros internados de élite. El Collège Alpin International Beau Soleil, en los Alpes suizos, destaca por sus impresionantes vistas al Mont Blanc y por ofrecer programas de expedición en países de diferentes continentes.

Suiza continúa siendo uno de los destinos favoritos de las familias reales. IG

Por sus aulas han pasado integrantes de las familias reales de Dinamarca y Luxemburgo.

Universidad de St Andrews, en Escocia

Cuando llega el momento de ingresar a la universidad, las preferencias reales suelen concentrarse en algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo. La Universidad de St Andrews, en Escocia, ocupa un lugar especial en la historia de la monarquía británica.

Fue allí donde el príncipe William conoció a Kate Middleton, un romance universitario que terminaría convirtiéndose en una de las historias más famosas de la realeza moderna.

St Andrews es famosa por haber unido los caminos de William y Kate. IG

Oxford y Cambridge continúan siendo destinos tradicionales para los futuros monarcas. El rey Carlos III hizo historia al convertirse en el primer heredero al trono británico en obtener un título universitario, marcando un precedente que transformó la educación de las nuevas generaciones reales.

Harvard, Georgetown y Oxford atraen a la nueva generación de royals. Canva

Estados Unidos también atrae a numerosos miembros de casas reales. Instituciones como Georgetown, Harvard y Yale ofrecen prestigio internacional y un mayor grado de anonimato.