¿Quién es María Desatanudos? Su poderosa oración ante problemas difíciles

En los últimos años se han viralizado en redes sociales los santuarios de María Desatanudos, a los que los feligreses acuden a realizar diferentes peticiones, pero, ¿quién es María Desatanudos? Conoce más sobre esta milagrosa virgen.

Alrededor del mundo se veneran a muchas vírgenes, sin embargo, todas son una sola: la Virgen María, madre de Jesucristo. La razón por la que se conoce con diferentes nombres, es porque se trata de advocaciones marianas.

María es una de las figuras más veneradas del cristianismo, por eso han nacido diferentes formas de nombrarla o representarla. Cada advocación se relaciona con un acontecimiento, aparición, o una devoción particular.

De ahí que en México tengamos a la Virgen de Guadalupe y en Francia a la Virgen de Fátima. Básicamente, aunque son la misma virgen, refleja la forma en que cada comunidad se relaciona con ella.

Entonces, ¿cómo surge María Desatanudos? Esta advocación ha cobrado relevancia en las últimas décadas, principalmente por su intercesión ante problemas complejos, que parecen imposibles de resolver.

Alrededor del mundo existen diferentes advocaciones de María Canva

Historia de María Desatanudos o Desatadora de Nudos

La devoción a María Desatanudos está íntimamente relacionada con una pintura barroca realizada alrededor de 1700 por el artista Johann Georg Melchior Schmidtner y se encuentra en la iglesia de San Pedro am Perlach, en la ciudad de Augsburgo, Alemania.

La obra “ Maria Knotenlöserin” (María que desata los nudos), representa a la Virgen María desatando una larga cinta llena de nudos, mientras un ángel le entrega la cinta enredada y otro recibe la cinta ya desenredada.

La imagen simboliza la capacidad de María para resolver dificultades, conflictos y situaciones complicadas. Sin embargo, no nació meramente de la inspiración del artista.

Según cuenta la historia, todo comenzó cuando el noble alemán Wolfgang Langenmantel y su esposa Sophie estaban en crisis matrimonial, por lo que buscaron ayuda del padre jesuita Jakob Rem.

Este oró ante una imagen de la Virgen, pidiendo desatar los nudos de la cinta matrimonial, la cual quedó milagrosamente lisa. Agradecido, el nieto del noble encargó la pintura ya mencionada para que fuera resguardada en la iglesia de San Peter am Perlach y otros fieles pudieran pedir su intercesión.

Durante mucho tiempo María Desatanudos fue una virgen local y más reservada a Alemania. Sin embargo, esto cambió con la llegada del Papa Francisco, quien conoció esta advocación siendo un sacerdote y promovió su devoción en Argentina.

Con el tiempo la devoción comenzó a expandirse por toda América Latina y, al convertirse en el máximo líder de la iglesia católica, se consolidó alrededor del mundo.

La imagen de María Desatanudos representa la forma como intercede ante las dificultades Chat GPT

¿Qué se le pide a María Desatanudos?

La mayoría de los fieles católicos recurren a María Desatanudos ante situaciones difíciles o complicadas que parecen no tener solución. Entre los problemas más comunes ante los que se pide su intercesión, están:

Conflictos familiares

Crisis de pareja

Problemas económicos

Situaciones emocionales (ansiedad, depresión o sentimientos de desesperanza)

Dificultades laborales o académicas

Enfermedades o situaciones de salud

Si bien, rezarle a María Desatanudos o ir a sus santuarios no significa que nuestros problemas se resolverán de mágicamente, si es una intercesora ante Dios para ayudar a encontrar caminos de solución, fortaleza espiritual y claridad.

Eso es lo que justamente ha llevado a que la devoción a esta virgen haya crecido, pues un mundo donde las personas enfrentan crisis familiares, esta imagen de ayudarnos a desatar esos nudos, permite una importante conexión.

¿Dónde encontrar a María Desatanudos en México?

La devoción a María Desatanudos en México ha crecido en los últimos años, por lo que existen diferentes parroquias que han incorporada la imagen de esta advocación mariana. Sin embargo, existen dos santuarios especialmente dedicados a ella.

Uno se encuentra en Cancún, Quintana Roo, y otro en Santiago de Querétaro, Querétaro. Estos lugares fueron creados para que los fieles puedan ir a orar y pedir la intercesión de María.

Sin embargo, también es tradición que los fieles escriban su petición en un listón blanco y lo amarren con un nudo en las paredes o estructuras del santuario, de manera simbólica.

Una vez que fueron escuchados y encontraron el camino para la solución de su problema, la tradición es regresar para cambiar el listón por uno de color a manera de agradecimiento.

Oración para pedir la intercesión de María Desatanudos

Santa María, llena de la Presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones.

Ya, junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades y, con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas.

Y, al quedarte para siempre como Madre nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor.

Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, la que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos (pide aquí tu petición), y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo.

Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal.

Señora nuestra, desata los nudos que nos impiden nos unamos a Dios, para que, libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre en nuestros hermanos. Amén.

¿Conocías a María Desatanudos? Su relevancia va más allá de su popularidad en redes sociales. Si tienes alguna dificultad a la que no le encuentras la salida, acércate a ella para pedir su intercesión.