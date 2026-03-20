¿Qué hacer en la Condesa? Guía para recorrer sus parques, museos y arquitectura en CDMX

Caminar por la Condesa es adentrarse en una de las zonas con mayor personalidad de la Ciudad de México. Entre árboles centenarios, edificios con historia y espacios culturales, este barrio ofrece una combinación única que atrae tanto a quienes buscan descanso como a quienes prefieren explorar cada rincón.

Más allá de su fama como punto gastronómico, la colonia también resguarda áreas verdes, arquitectura emblemática y recintos culturales que permiten armar un recorrido completo en pocas horas.

¿Qué hacer en la Condesa? Los lugares imperdibles para recorrerla a pie

Parque México

Ubicado en la colonia Hipódromo, entre avenida México y la calle Michoacán, este parque es considerado el corazón verde de la Condesa. Su diseño de estilo art déco destaca por sus senderos amplios, áreas destinadas a mascotas y el Foro Lindbergh, un espacio donde se realizan actividades culturales al aire libre. Con una extensión cercana a las nueve hectáreas, su trazo elíptico permite recorrerlo con facilidad mientras se disfruta del entorno urbano y la vegetación.

Parque España

A unos minutos a pie, este parque ofrece un ambiente más tranquilo. Se encuentra rodeado por las calles Nuevo León, Sonora y Parque España, lo que facilita su acceso durante cualquier recorrido. Sus áreas verdes, bancas y sombra natural lo convierten en un punto ideal para hacer una pausa y observar la dinámica cotidiana de la zona.

Conoce el encanto histórico de la Condesa

Edificio San Martín

Ubicado en avenida México número 167, este inmueble representa uno de los ejemplos más claros del estilo art déco en la colonia. Su diseño geométrico y su valor histórico permiten entender el crecimiento urbano de la zona durante el siglo XX. Forma parte de los recorridos arquitectónicos que destacan la identidad visual de la Condesa.

Basurto Building

Localizado en avenida México 187, este edificio es considerado una de las obras más representativas de la arquitectura funcionalista en la Ciudad de México. Su estructura alargada y su diseño innovador para la época lo han convertido en uno de los inmuebles más fotografiados del barrio. Además, refleja la transición hacia una arquitectura moderna en la capital.

¿Qué hacer en la Condesa? Museos, arquitectura y parques que visitar INBAL

Museos en la colonia Condesa y alrededores

Museo Casa Ruth Lechuga

Este recinto alberga la colección reunida por la doctora Ruth Lechuga durante más de cinco décadas. El espacio resguarda más de 10 mil piezas de arte popular mexicano, entre las que destacan máscaras, nacimientos, textiles, lacas y objetos de madera. Estas piezas forman parte de la vida cotidiana de distintos pueblos indígenas del país, lo que permite a los visitantes comprender la diversidad cultural de México en un solo lugar.

Se ubica en Pachuca s/n, edificio Condesa, entrada 8, departamento 6, alcaldía Cuauhtémoc.

Capilla Alfonsina

Este recinto cultural fue la casa del escritor Alfonso Reyes y hoy funciona como museo y centro de investigación literaria. En su interior se conserva una biblioteca con miles de volúmenes, así como objetos personales del autor, lo que permite acercarse a su vida y obra desde un entorno íntimo.

El espacio también organiza actividades culturales como presentaciones editoriales, conferencias y visitas guiadas, lo que lo convierte en un punto clave para quienes buscan una experiencia distinta dentro del circuito cultural cercano a la Condesa.

Ubicación: Benjamín Hill 122, colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México

Cómo llegar a la Condesa: rutas y transporte en CDMX

La colonia se encuentra entre avenidas principales como Insurgentes, Circuito Interior y Nuevo León, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la capital.

Metro de la Ciudad de México

El Metro es una de las formas más prácticas para llegar. Las estaciones más cercanas son Chapultepec (Línea 1) y Juanacatlán (Línea 1), ambas a pocos minutos caminando de la Condesa. Desde ahí, el acceso es directo hacia zonas clave como Parque México o Avenida Ámsterdam.

Metrobús de la Ciudad de México

Otra alternativa eficiente es el Metrobús, especialmente la Línea 1 que recorre avenida Insurgentes. Las estaciones Sonora y Campeche permiten acceder fácilmente a la colonia, además de conectar con otras zonas importantes de la ciudad.

La Condesa concentra en pocas calles una oferta que combina naturaleza, historia y cultura. Sus parques funcionan como puntos de encuentro, mientras que su arquitectura y museos aportan contexto sobre la evolución de la ciudad.

Este equilibrio permite diseñar recorridos accesibles que se adaptan a distintos intereses, ya sea para una visita breve o para explorar con mayor detalle uno de los barrios más representativos de la capital.