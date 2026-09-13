Contingencia ambiental CDMX: ¿a qué hora debes evitar actividades al aire libre?

La contingencia ambiental por ozono continúa este domingo 13 de septiembre en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que las autoridades emitieron recomendaciones para reducir la exposición de la población a los contaminantes.

Si tenías previsto salir a correr, andar en bicicleta, practicar algún deporte, llevar a los niños al parque o participar en una actividad al aire libre, hay un horario al que debes prestar especial atención. Durante este periodo, las condiciones atmosféricas pueden favorecer una mayor concentración de ozono.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono, con el objetivo de disminuir la exposición de la población a los contaminantes y reducir el riesgo de afectaciones a la salud.

La autoridad también recomienda posponer eventos deportivos, culturales, recreativos y espectáculos masivos programados durante este periodo.

Contingencia ambiental CDMX Canva

¿A qué hora debes evitar las actividades al aire libre en CDMX?

La recomendación principal para este domingo es evitar las actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, mientras permanezca vigente la Fase I de contingencia ambiental.

El llamado incluye actividades físicas, deportivas, recreativas, culturales y cívicas. Por ello, si acostumbras salir a correr por las tardes, hacer ejercicio en un parque, andar en bicicleta o practicar algún deporte en espacios abiertos, lo más prudente es posponer estas actividades durante el periodo señalado.

La medida tiene relación con las condiciones que favorecen la acumulación de ozono. De acuerdo con la CAMe, para este domingo se prevén condiciones que dificultan la dispersión de contaminantes, como ventilación limitada, viento débil e intensa radiación solar.

El horario no significa que el aire tenga la misma concentración de ozono durante todo el día ni que salir a la calle implique automáticamente una afectación a la salud. Se trata del periodo en el que las autoridades establecen medidas preventivas para reducir la exposición de la población.

Por ello, antes de realizar alguna actividad en exteriores, es importante consultar la información más reciente sobre la calidad del aire y las actualizaciones de las autoridades.

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¿Por qué es peligroso hacer ejercicio al aire libre durante la contingencia?

El ozono a nivel del suelo es un contaminante que puede irritar el sistema respiratorio. La exposición a concentraciones elevadas puede provocar molestias como irritación de garganta, tos, dificultad para respirar y otros síntomas respiratorios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica al ozono como uno de los contaminantes atmosféricos relevantes para la salud. La exposición a concentraciones elevadas puede favorecer el agravamiento del asma y otros problemas respiratorios.

El ejercicio merece especial atención porque durante una actividad física aumenta la frecuencia respiratoria. Una persona que corre o realiza ejercicio intenso puede inhalar una mayor cantidad de aire que cuando permanece en reposo.

Por esta razón, la recomendación de las autoridades contempla de manera específica evitar el ejercicio al aire libre durante el periodo de mayor atención.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) también recomienda reducir la actividad física en exteriores cuando los niveles de ozono son elevados y prestar especial atención a las personas con enfermedades respiratorias.

Así que, si tienes planeado hacer ejercicio este domingo, una alternativa es cambiar la actividad para otro momento del día o realizarla en un espacio interior, siempre que las condiciones del lugar sean adecuadas.

Esta medida puede ser especialmente importante para quienes suelen realizar entrenamientos de alta intensidad, ya que este tipo de actividad incrementa la cantidad de aire que entra a los pulmones.

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¿Quiénes deben tener mayor precaución ante la mala calidad del aire?

La contingencia ambiental implica recomendaciones para toda la población, pero algunas personas pueden presentar una mayor susceptibilidad ante los efectos de la contaminación atmosférica.

Entre los grupos que deben extremar precauciones se encuentran niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

La recomendación cobra especial importancia para quienes tienen asma. La exposición al ozono puede agravar los síntomas de esta enfermedad y dificultar la respiración. La EPA señala que las personas con asma pueden ser más susceptibles a los efectos del ozono.

La OMS también advierte que la contaminación del aire exterior representa un riesgo importante para la salud y puede afectar al sistema respiratorio y cardiovascular.

Por ello, durante una contingencia ambiental conviene evitar actividades físicas prolongadas en exteriores, en especial dentro del horario establecido por las autoridades.

En el caso de niñas y niños, es importante prestar atención a sus actividades escolares, deportivas y recreativas. Si tienen programada alguna actividad al aire libre durante el periodo de mayor concentración de contaminantes, lo recomendable es seguir las indicaciones de las autoridades.

Si una persona presenta dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos intensa u otros síntomas importantes después de una exposición a contaminantes, debe buscar atención médica.

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¿Qué actividades debes posponer durante la contingencia ambiental?

La recomendación de la CAMe no se limita a correr o practicar algún deporte. También contempla actividades cívicas, culturales y de recreo al aire libre.

Esto significa que durante el periodo de 13:00 a 19:00 horas conviene posponer actividades como:

Correr o trotar en parques

Andar en bicicleta

Practicar futbol, basquetbol u otros deportes al aire libre

Realizar rutinas de ejercicio en espacios abiertos

Organizar juegos infantiles prolongados en exteriores

Acudir a actividades recreativas al aire libre

Participar en eventos deportivos o culturales en espacios abiertos

Esto no significa que la población deba permanecer en casa durante todo el día. La recomendación se concentra en el periodo establecido por la autoridad y debe complementarse con la consulta de los reportes oficiales de calidad del aire.

Si necesitas salir, revisa antes las condiciones de la zona en la que te encuentras. El Índice de Aire y Salud de la CDMX ofrece información por estaciones y permite conocer el nivel de riesgo para distintos grupos de población.

También es importante considerar que la calidad del aire puede variar entre distintas zonas de la ciudad. Por ello, consultar el reporte correspondiente a la zona donde se realizará la actividad permite tomar mejores decisiones.

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¿Cuándo mejorará la calidad del aire en CDMX?

Por ahora, no existe una hora garantizada para el fin de la contingencia. La CAMe determina si mantiene o suspende las medidas con base en los niveles de contaminación y las condiciones meteorológicas.

Para este domingo 13 de septiembre, la Fase I continúa activa en la Zona Metropolitana del Valle de México. La autoridad estableció actualizaciones posteriores para determinar la evolución de la calidad del aire.

Las condiciones meteorológicas tienen un papel importante en este proceso. La estabilidad atmosférica, la poca ventilación y la radiación solar pueden favorecer la acumulación y formación de ozono, por lo que una mejoría no depende únicamente del paso de las horas.

Por ello, si tienes planes para salir, consulta los reportes de la CAMe y del Sistema de Monitoreo Atmosférico antes de realizar actividades al aire libre, en especial si perteneces a un grupo susceptible.

La contingencia ambiental no implica que todas las actividades cotidianas deban detenerse, pero sí requiere tomar precauciones para disminuir la exposición al ozono. Revisar la calidad del aire antes de salir, elegir horarios con mejores condiciones y preferir espacios interiores para hacer ejercicio son medidas sencillas que pueden ayudar a cuidar la salud.

Ante cualquier cambio en las condiciones atmosféricas, la población debe atender los nuevos comunicados de la CAMe y del Sistema de Monitoreo Atmosférico, ya que estas autoridades determinan la evolución de la contingencia y las medidas correspondientes.