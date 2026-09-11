Profeco revela cuáles son las mejores televisiones con pantallas OLED

De 49 televisores puestos a prueba en un laboratorio federal, solo tres lograron la calificación máxima. El resto —desde modelos económicos hasta algunos que prometían tecnología de punta— se quedó a medio camino en pruebas de color, contraste y nitidez.

Así lo documentó el más reciente estudio de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizado a través de su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, en un momento en que millones de hogares mexicanos están por renovar su pantalla pensando en el consumo intensivo de contenido deportivo y de streaming.

El filtro que dejó a 46 modelos fuera del podio

El estudio, publicado en la edición de junio de 2026 de la Revista del Consumidor, analizó 49 modelos de pantallas LED pertenecientes a 13 marcas: Aiwa, Atvio, Haier, Hisense, HKPRO, JVC, LG, Onn, Philips, Samsung, Sony, TCL y Vios, en tamaños de 40 a 65 pulgadas. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó 343 pruebas entre el 23 de febrero y el 13 de abril de 2026, y levantó los precios de referencia entre el 20 de abril y el 14 de mayo.

Los criterios evaluados incluyeron fidelidad de color, nivel de contraste, profundidad del negro, uniformidad de la imagen, calidad de audio, conectividad, información comercial y cumplimiento normativo. De los 49 modelos, únicamente tres alcanzaron la calificación de "Excelente" al promediar el total de pruebas, y los tres comparten una característica: son pantallas con panel OLED.

La más accesible de ese trío fue la LG OLED55C55C5PSA, de 55 pulgadas, con un precio de referencia de 18 mil 124 pesos. Le siguieron dos modelos de Samsung: la QN55S85HAEXZX, también de 55 pulgadas, en 20 mil 999 pesos, y la QN65S90HAEXZX, de 65 pulgadas, en 24 mil 999 pesos.

Es decir, el modelo de LG resultó ser casi tres mil pesos más económico que su competidor directo de Samsung en el mismo tamaño de pantalla, sin sacrificar la calificación más alta del estudio.

En contraste, la mayoría de las 45 pantallas restantes —incluidas opciones de marcas como Hisense, TCL y Onn, más económicas pero con tecnología LED convencional— obtuvo calificaciones de "muy bien" o "bien", suficientes para ver televisión abierta o contenido de internet, pero sin igualar el desempeño de color y contraste de los tres modelos OLED.

Profeco subrayó que ningún modelo con panel LED tradicional alcanzó la nota máxima, lo que confirma, según el organismo, la superioridad de la tecnología OLED en las pruebas de laboratorio frente a las alternativas LED y QLED evaluadas.

Para el consumidor que busca la mejor relación entre calidad certificada y precio, el estudio deja una conclusión clara: no hace falta pagar 25 mil pesos para llevarse una pantalla con la calificación más alta, aunque tampoco basta con elegir la opción más barata del aparador.