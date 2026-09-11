¡De no creer! El vestido más polémico de Lady Di saldrá a subasta y este es su precio

Hay vestidos que terminan convertidos en parte de la historia. Ese es el caso del famoso “vestido de la venganza” de la princesa Diana, una de las prendas más recordadas de su guardarropa y símbolo de uno de los episodios más mediáticos de su vida, ahora será subastado.

¿Cuánto cuesta el vestido de la venganza de la princesa Diana?

El icónico diseño negro de la diseñadora griega Christina Stambolian volverá al mercado y será ofrecido por Sotheby’s el próximo 9 de diciembre en Nueva York, como parte de su Luxury Week.

El vestido de la venganza podría convertirse en una de las prendas más cotizadas del guardarropa de la fallecida princesa de Gales. Cortesía sothebys

La pieza tiene un precio estimado de entre 150 mil y 300 mil dólares, una cifra que podría convertirla nuevamente en una de las prendas de Diana más valiosas jamás vendidas.

La historia detrás del icónico vestido negro de la princesa Diana

Diana llevó el vestido el 29 de junio de 1994, durante una gala benéfica en la Serpentine Gallery de Londres. La fecha resultó particularmente significativa porque esa misma noche el entonces príncipe Carlos reconoció públicamente, durante una entrevista televisiva, que había sido infiel durante su matrimonio.

La prenda negra que Lady Di lució la misma noche en que Carlos admitió su infidelidad se prepara para cambiar nuevamente de dueño. Cortesía sothebys

En lugar de permanecer alejada de los reflectores, la princesa apareció frente a las cámaras con un atuendo que rompía con buena parte de los códigos tradicionales de la realeza: un vestido corto de crepé de seda negra, hombros descubiertos, escote pronunciado y una silueta ceñida.

La prensa británica convirtió rápidamente aquella aparición en noticia y bautizó la prenda como el “vestido de la venganza”. La imagen de Diana, segura y radiante, terminó imponiéndose sobre el escándalo matrimonial.

¿Quién diseñó el vestido de la venganza de Lady Di?

Lo más curioso es que la prenda no fue creada específicamente para aquella noche. Diana había adquirido el vestido de Christina Stambolian en 1991, pero durante años evitó usarlo porque consideraba que era demasiado atrevido.

El vestido de la diseñadora Christina Stambolian sigue siendo uno de los looks más famosos de Diana. Cortesía sothebys

Para la gala originalmente había contemplado un diseño más conservador de Valentino. Sin embargo, decidió cambiar de planes a última hora y eligió finalmente el vestido negro.

De acuerdo con Anna Harvey, quien entonces era su estilista, Diana simplemente “quería verse espectacular”. Y lo consiguió.

El conjunto se completó con accesorios de gran importancia para ella, entre ellos una gargantilla de perlas y zafiros, pendientes de perlas, una pulsera de diamantes y zafiros, bolso negro y zapatos de tacón.

Incluso su manicura roja se apartaba de la imagen más discreta que tradicionalmente se esperaba de una integrante de la familia real.

La prenda que permaneció durante años en el armario de Lady Di ahora será exhibida en varias ciudades antes de llegar a Nueva York. Cortesía sothebys

El vestido de la venganza de la princesa Diana tendrá una gira

Antes de llegar a Nueva York, el vestido realizará una gira internacional: se exhibirá en Londres del 18 al 24 de septiembre, Hong Kong del 1 al 15 de octubre y Ginebra del 6 al 11 de noviembre. A partir del 2 de diciembre estará en Nueva York.

El vestido que ayudó a Diana a recuperar el control de su imagen pública regresa al mercado con una estimación de hasta 300 mil dólares. /The Grosby Group

No será, además, la primera vez que la pieza cambie de propietario. El vestido fue vendido en 1997, cuando Diana puso a disposición de una subasta benéfica 79 prendas de su guardarropa.

Parte de esa venta se destinó a organizaciones relacionadas con la lucha contra el cáncer y el sida. Ahora, casi tres décadas después, el vestido vuelve a escena con una nueva historia por escribir.

¿Por qué será subastado el vestido de la princesa Diana?

El valor del guardarropa de Diana ha aumentado considerablemente con los años. En 2023, por ejemplo, su famoso suéter de la oveja negra alcanzó los 1.24 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s en Nueva York.

Parte de los ingresos de la subasta tendrá un destino benéfico. PA Images

En esta ocasión, además, la venta tendrá un componente solidario. Parte de los ingresos será destinada a NHS Lothian Charity, en beneficio del Royal Edinburgh Hospital, especializado en atención de salud mental y servicios para pacientes de toda Escocia.

Así, el vestido que alguna vez fue interpretado como una respuesta silenciosa a una crisis matrimonial podría protagonizar otro momento histórico.