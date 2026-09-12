No hay discusión: Estos son los mejores pantalones de mezclilla

Es la prenda más básica del clóset y, sin embargo, pocas veces se compra pensando en su resistencia real. Un estudio de calidad puso a prueba 30 modelos de una prenda de uso diario para descubrir cuáles aguantan el desgaste cotidiano y cuáles pierden forma, color o tamaño después de unos cuantos lavados.

El resultado fue contundente: de los 30 modelos analizados, ninguno obtuvo la calificación más alta al promediar todas las pruebas, pero uno sí lo logró en el rubro que más le importa al bolsillo del consumidor: la durabilidad.

Solo una prenda resistió sin fisuras la prueba más exigente

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, evaluó pantalones de mezclilla para caballero en un estudio publicado en la edición de julio de 2026 de la Revista del Consumidor (número 593).

Se analizaron 30 modelos —13 de algodón 100 por ciento y 17 con mezcla de fibras— de 12 marcas: Big John, Cimarrón Jeans, Furor, Lee, Levi's, Member's Mark, Mossimo, Oggi, Silver Plate, Silverado Forte, Weekend y Yale. En total, el laboratorio realizó mil 14 pruebas entre marzo y mayo de 2026.

Los criterios evaluados incluyeron calidad de acabados y confección, exactitud de la talla declarada, solidez del color al lavado y a la fricción, resistencia al desgarre y a la tracción, y capacidad de recuperación elástica en los modelos de mezcla de fibras.

Entre los pantalones 100 por ciento algodón, la línea Rocco de Silver Plate fue la única en obtener la calificación de "Excelente" en durabilidad, resistiendo el desgaste simulado sin perder integridad en costuras ni en tela. Entre los modelos de mezcla de fibras, el Levi's 510 también destacó por su resistencia, junto con dos versiones de la línea Oggi Croster y Ragnar.

En materia de precios, el propio estudio reporta un rango que va de 314.63 a 958 pesos por prenda, con la mayoría de los modelos evaluados concentrados entre 599 y 649 pesos, lo que significa que la resistencia superior no estuvo necesariamente atada al precio más alto de la muestra. Profeco también identificó fallas relevantes en otros modelos: nueve prendas resultaron con tallas más grandes de lo etiquetado, cinco encogieron después de tres lavados y una perdió color de forma notable durante la prueba de fricción.

El hallazgo confirma algo que Profeco ha repetido en estudios anteriores: el precio por sí solo no garantiza calidad, y la etiqueta "100% algodón" tampoco es sinónimo automático de mayor duración frente a las mezclas de fibra elástica, cada vez más comunes en el mercado del denim mexicano.

Para la Profeco, el mensaje hacia el consumidor es claro: antes de comprar conviene revisar la composición textil en la etiqueta, comparar el corte y el tipo de tela entre marcas, y desconfiar de las prendas que solo destacan por su precio bajo sin respaldo de pruebas de resistencia.

El organismo recomendó además conservar el ticket de compra, ya que la garantía por defectos de fabricación —como costuras que ceden o decoloración prematura— puede reclamarse directamente ante el fabricante o el establecimiento donde se adquirió la prenda.