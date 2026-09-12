Pese a fuertes lluvias, activan contingencia por ozono en Valle de México

La Comisón Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental para el Valle de México, ya que se registran altas concentraciones de ozono de 161 ppb en la estación Benito Juárez, así como de 157 ppb en Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía de Coyoacán.

A esta condición se sumó la radiación solar alta y continúa hasta primeras horas de la tarde. Adicionalmente, el campo de viento se orientó hacia la zona suroeste de la ZMVM ocasionando transporte persistente de los precursores de ozono hacia esa parte del valle.

Las autoridades ambientales detallaron que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre el centro del país, estas condiciones generan estabilidad atmosférica, lo cual se sumó al viento débil en la superficie, lo que propicia la acumulación de los contaminantes y la formación de ozono.

Entre las recomendaciones básicas para la población están:

Evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares

Evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, durante el mismo horario

Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

Será hasta las 20:00 horas cuando se emita el próximo reporte de la CAMe, para determinar si las condiciones ambientales mejoran y es posible levantar la contingencia ambiental o permanece.