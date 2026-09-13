Continúa la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene este domingo 13 de septiembre la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), debido a las condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de contaminantes y la formación de ozono.

La medida permanece vigente hasta nuevo aviso y contempla restricciones a la circulación, además de recomendaciones dirigidas principalmente a los sectores de la población más vulnerables a los efectos de la contaminación.

La CAMe informó que el siguiente reporte sobre la evolución de la contingencia se emitirá este domingo a las 15:00 horas, cuando las autoridades determinarán si las condiciones permiten levantar las medidas o si deberán mantenerse.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México señaló que un sistema de alta presión continúa influyendo sobre los estados del centro del país.

Esta condición meteorológica genera estabilidad atmosférica moderada, nubosidad limitada y viento débil, factores que dificultan la dispersión de los contaminantes.

Las temperaturas máximas se ubicarán alrededor de los 26 grados Celsius. De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones favorecerán la acumulación de contaminantes durante el día y la formación de ozono en el Valle de México.

Ante este escenario, se prevé que la calidad del aire oscile entre mala y muy mala.

¿Qué vehículos no pueden circular este domingo?

Las restricciones establecidas por la Fase 1 estarán vigentes principalmente de 5:00 a 22:00 horas.

Este domingo deberán suspender su circulación:

Vehículos particulares con holograma de verificación 2 .

Vehículos particulares con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 o 9 .

Vehículos particulares con hologramas 0 y 00 , engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 .

Unidades que no porten holograma de verificación, incluidos vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas exclusivamente por letras. Para estos casos aplica la restricción correspondiente al holograma 2.

Unidades que no porten holograma de verificación, incluidos vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas exclusivamente por letras. Para estos casos aplica la restricción correspondiente al holograma 2.

También se contempla una reducción de 50% en las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número non.

En el caso de los vehículos de carga local o federal, la restricción será de 6:00 a 10:00 horas, salvo las unidades que formen parte de los programas de autorregulación de la Ciudad de México o el Estado de México.

Los taxis que deban dejar de circular por las restricciones anteriores tendrán una limitación adicional de 10:00 a 22:00 horas.

Motocicletas permanecen exentas

Entre las excepciones contempladas por la Fase 1 se encuentran las motocicletas, que pueden circular durante esta contingencia.

También están exentos los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Los vehículos con holograma 0 o 00 vigente podrán circular cuando tengan un engomado distinto al rosa y una terminación de placa diferente a 7 u 8, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados.

La disposición también contempla excepciones para vehículos utilizados en emergencias médicas, servicios de emergencia, seguridad pública, bomberos, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua, entre otros servicios esenciales.

Asimismo, existen disposiciones específicas para transporte escolar y de personal, servicios funerarios, vehículos para personas con discapacidad, transporte de residuos y materiales peligrosos autorizados, transporte público de pasajeros y turismo, productos perecederos en unidades refrigeradas y revolvedoras de concreto.

CAMe recomienda evitar actividades al aire libre

Ante la presencia de niveles elevados de ozono, las autoridades recomiendan a la población evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, periodo en el que se prevén los mayores niveles de contaminación.

La recomendación tiene especial relevancia para niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Durante ese horario también se pide evitar ejercicio al aire libre, actividades cívicas, culturales y recreativas, así como posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados en espacios abiertos.

Las instituciones públicas y privadas deberán suspender las actividades al aire libre organizadas entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Medidas para reducir emisiones

La CAMe también llamó a reducir actividades que contribuyen a la emisión de contaminantes.

Entre las recomendaciones se encuentra facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para disminuir los desplazamientos.

Asimismo, se pide evitar el uso de aerosoles, aromatizantes, pinturas, impermeabilizantes y otros productos que contengan solventes.

Para disminuir emisiones asociadas al uso de combustibles, las autoridades recomiendan cargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, además de no continuar el llenado del tanque una vez que se active el seguro de la pistola de despacho.

También se recomienda revisar posibles fugas en instalaciones de gas doméstico, reducir el consumo de combustibles en casa, limitar el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y utilizar recipientes con tapa al cocinar.