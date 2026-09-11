La familia real noruega, de luto otra vez: muere la princesa Astrid a los 94 años

La familia real de Noruega enfrenta una nueva pérdida. La princesa Astrid, hermana del fallecido rey Harald V, murió este viernes a los 94 años, apenas dos días después del funeral del monarca, informó la Casa Real noruega, de acuerdo con la agencia EFE.

La noticia llega en un momento de duelo para la monarquía. Harald V murió el pasado 28 de agosto a los 89 años y su funeral se celebró este miércoles.

Muere la princesa Astrid de Noruega a los 94 años, hermana del rey Harald V Foto: Instagram @detnorskekongehus

Tras conocer el fallecimiento de su tía, el rey Haakon VIII expresó su pesar y ordenó que las banderas del Palacio Real permanezcan a media asta hasta este viernes. La medida se repetirá el día en que se celebre el funeral de la princesa.

“Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos”, expresó Haakon VIII, quien asumió el trono tras la muerte de su padre.

¿Quién era la princesa Astrid de Noruega?

La princesa Astrid fue hermana del rey Harald V y durante décadas tuvo un papel activo dentro de la familia real noruega. Con apenas 22 años asumió funciones de primera dama tras la muerte de su madre, la princesa heredera Märtha, y mantuvo esta responsabilidad hasta que Harald se casó con Sonia de Noruega.

Muere la princesa Astrid de Noruega a los 94 años, hermana del rey Harald V Foto: Instagram @detnorskekongehus

En 1961, Astrid contrajo matrimonio con Johan Martin Ferner, medallista olímpico que había estado casado anteriormente. Tras la boda, su padre, el rey Olav V, determinó que utilizara el título de princesa Astrid, señora Ferner. La pareja tuvo cinco hijos: Catherine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian.

Johan Martin Ferner murió en 2015, después de más de cinco décadas de matrimonio con la princesa.

Tras la muerte de Astrid, sus cinco hijos la recordaron por el amor, la sabiduría y el buen humor con los que los acompañó, pero también destacaron la cercanía y lealtad que mantuvo hacia su padre, el rey Olav V, y su hermano Harald.

Muere la princesa Astrid de Noruega a los 94 años, hermana del rey Harald V Foto: Instagram @detnorskekongehus

“Gracias por ser la mejor madre que pudimos tener”, expresaron sus hijos en el mensaje de despedida difundido tras conocerse su fallecimiento.

Astrid era hermana de Harald V y tía del actual monarca noruego. Su muerte representa así la segunda pérdida para la familia real de Noruega en menos de dos semanas.