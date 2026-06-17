Como en las películas de princesas; así son las bodas en los cruceros Disney 

Si tu sueño es dar el ‘sí, acepto’ al estilo de Ariel, La Sirenita, en un barco al atardecer, tienes que saber que tu boda ideal es posible. Las ceremonias en cruceros son muy populares, de hecho, casi todas las líneas manejan paquetes de bodas, pero si hablamos de cuentos de hadas y magia pura, Disney siempre es el luga9r.

Disney Cruise Line es la línea de cruceros del capitán Mickey; está conformada por 8 barcos que cruzan los mares y en todos ellos puedes planear una boda. Cada uno tiene distintas temáticas y destinos; aquí te contamos cómo funciona el negocio de las bodas en alta mar, cuánto cuesta y si el mismísimo Capitán Mickey puede hacer tu matrimonio legal.

El Capitán Mickey viaja en todos los barcos Disney Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons

¿Cómo funcionan las bodas en alta mar?

A diferencia de los parques temáticos de Disney, donde la planeación puede ser tan compleja como el mapa de un reino, las bodas en Disney Cruise Line están pensadas para que los novios no se compliquen y vivan el momento especial al cien por ciento.

El primer paso es reservar tu camarote y el de tus invitados en el barco e itinerario que más les gusten. Una vez que tienes tu número de reservación, ¡empieza la magia! Disney te asigna un Wedding Manager en tierra y un coordinador a bordo para que tú solo te preocupes por decir tus votos.

¿Qué incluye el paquete de boda?

Como en cualquier negocio, existen diferentes paquetes, el básico que es para la pareja y hasta 16 invitados ya incluye:

Oficiante para la ceremonia y un músico solista (¡un pianista en vivo!).

El ramo de la novia y el boutonnière del novio.

El paquete básico de boda incluye ramo y brindis. Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons

Un brindis oficial con un pastel diseñado por los pasteleros de Disney.

Servicio de planchado al vapor para los trajes de los novios

Una cena romántica para los recién casados.

Escenarios de película: ¿Dónde será el gran momento?

Las bodas se pueden llevar a cabo en el Grand Hall o Atrium, que es el majestuoso vestíbulo principal del barco, con escalinatas dignas de una princesa y lámparas de cristal que brillan como estrellas.

También está la opción de las cubiertas exteriores para los que quieren el viento en la cara, la brisa marina y el azul del océano como testigos.

La pareja puede elegir entre distintos espacios del barco para darse el 'sí, acepto' Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons

Ahora que si lo suyo es ma playa, la isla privada de Disney, Castaway Cay en Bahamas es llevar el romance a otro nivel.

¿Cuánto cuesta una boda en crucero Disney?

Contrario a lo que se piensa, casarse en un crucero de Disney puede ser más amigable con el bolsillo que una boda tradicional en tierra, aunque están pensados para comitivas pequeñas.

Los precios de los paquetes de boda (que se suman al costo del viaje) varían según el escenario, lugares como la cubierta son los más económicos y van desde los 4 mil dólares, mientras que las islas privadas son de lo más costoso.

Los paquetes son en promedio para 18 personas, pero si quieres sumar invitados el costo se agrega por persona.

Las bodas en la playa son más caras que en los cruceros. Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons

¿Boda real o fantasía?

Aquí viene el truco de magia. Lamentablemente, en el mundo moderno, los capitanes de barco ya no tienen el poder legal de casar a las personas en alta mar. Por lo tanto, si te casas a bordo mientras el barco navega, tu ceremonia será 100% simbólica, al estilo Las Vegas.

La recomendación de Disney y de cualquier línea de cruceros es firmar los papeles civiles en tu país antes de abordar.

Ahora que a si eliges casarte en la playa de Castaway Cay, tu boda sí puede ser legalmente vinculante. Como la isla pertenece a Las Bahamas, la empresa del capitán Mickey te ayuda a tramitar una licencia de matrimonio de ese país (con un costo extra y enviando papeles 90 días antes).

Aunque al volver a casa, deberás registrar tu acta extranjera para que tu propio gobierno la reconozca.

Beneficios y desventajas de una boda Disney

Si eres fan del universo Disney, una de las joyas de la corona al casarte en uno de sus cruceros o parques es que desbloqueas experiencias exclusivas. Al contratar sus servicios de fotografía a bordo, también ganas el derecho de agendar (en un viaje futuro) una sesión de fotos vestidos de novios dentro de los parques temáticos, como el Magic Kingdom, antes de que abra al público.

Casarte en un crucero Disney es también incluir la luna de miel en el viaje y disfrutar del itinerario y actividades que ofrece el barco

Sin embargo, un punto en contra podría ser que no puede ser una boda masiva, pues las ceremonias están pensadas para grupos pequeños.

Además, al tratarse de un crucero muy familiar, siempre se invita a moderar el consumo de alcohol y disfrutar la magia de alta mar.

Las bodas en los cruceros Disney son pensadas para grupos pequeños. Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons

Las bodas en los barcos y en cada uno de los parques de Disney son muy comunes, tanto que la empresa de Mickey tiene su propia división de bodas dedicada a hacer realidad los sueños de las parejas, que una vez que se dan el sí, en territorio del ratón más famoso del mundo, siempre quieren volver.

"Comencé en Disney en el año 2002 en el Disney Wonder como gerente de servicios al huésped. Manejaba las bodas y en un momento fui gerente de grupos, y me tocaba asegurarme de que el novio se relajara y disfrutara de su día especial. Lo curioso es que al menos dos de esas parejas han regresado al barco años después con su familia y me dicen: "¡Oh, tú nos casaste!". Siempre hay magia cuando eso pasa", cuenta Alastair Black, quien ahora es Hotel Director del Disney Wish, uno de los barcos más populares para las bodas.