Disney Destiny: El crucero de los héroes y villanos

“El lugar más feliz del mundo” ya no vive solo en los parques de diversiones de Disney, ahora recorre el océano en enormes cruceros que te permiten viajar por el Caribe, Alaska, Europa y Asia.

Disney Cruise Line es el sueño de los amantes de los cruceros y del mundo de Mickey Mouse, pues con poner un pie en cualquiera de sus ocho barcos te adentras en la magia de este universo.

Uno de los más nuevos es el Disney Destiny, que se aleja un poco de las princesas y los personajes clásicos para dar protagonismo a los héroes y los villanos de Disney, Pixar y Marvel.

Villanos Disney: de incomprendidos a amados

De acuerdo a Jonathan Frontado, Director de Relaciones Públicas de Disney Cruise Line, la idea de la temática nace de la popularidad de los villanos, que parecen estar en su apogeo.

“Los héroes de Disney son un encanto, son nobles; pero los villanos son divertidos, tienen una chispa y jalan mucho porque son, por lo general, más chistosos, irreverentes, un poco egocentristas, pero se prestan mucho para comedia”, señala.

Esto es lo que ha permitido crear un nuevo género de experiencias en este crucero, basadas en las personalidades de personajes icónicos como Cruella de Vil, Loki, Maléfica, el Dr. Facilier y muchos otros.

Actualmente hay 8 barcos de Disney Cruise Line que navegan por el Caribe, Europa y Asia Cortesía Disney Cruise Line

Quince pisos de magia y diversión en el Disney Destiny

La magia comienza en el Grand Hall, el corazón del barco donde son recibidos los pasajeros. La arquitectura, el diseño y los colores, nos remontan a Pantera Negra, de Marvel.

Incluso, como explica Jonathan, se trabajó con la diseñadora de vestuario de la película para crear esa atmósfera mágica que termina con un candelabro de Vibranium que ilumina el techo del salón.

Pero este solo es el inicio de la aventura. En sus 15 cubiertas encontrarás decoraciones con referencias a Hércules, Los Increíbles, El Rey León y todo el universo de Marvel, sin dejar de lado a Mickey, Minnie y otros personajes icónicos.

Incluso, podrás interactuar con Minnie Superheroína, a quien solo encontrarás en este crucero, y personajes como Loki, Cruella de Vil, el Dr. Facilier, Maléfica, Pantera Negra, Spider-Man y otros que rondan por el crucero… Y la diversión apenas comienza.

A Minnie Superheroína solo la encuentras en el Disney Destiny Excelsior

Disney Destiny: diversión para todas las edades

Este barco cuenta con 10 piscinas y áreas de juegos acuáticos, como la Toy Story Splash Zone, pensada en los más pequeños, y el tobogán Slide-a-saurus Rex.

Si el sol te agota o llega una ligera lluvia, resguárdate en su interior. El Disney Destiny cuenta con actividades pensadas en los más pequeños, pero también en los adultos.

Desde una guardería, donde pueden estar bebés de 6 meses a 3 años bajo el cuidado de personas capacitadas; clubes infantiles para los niños de 3 a 10 años, y espacios para preadolescentes y adolescentes hasta los 17 años.

Y mientras ellos se divierten bajo supervisión del personal, los adultos pueden disfrutar de los espacios pensados en ellos: albercas, spa, gimnasio, barbería y salón de belleza, y bares son algunas de las áreas solo para adultos.

Un imperdible es el Salón De Vil’s, donde podrás disfrutar de martinis de moda y cocteles con todo el estilo de esta villana. Solo ojo, porque a veces se aparece y no de muy buen humor.

Los cruceros Disney tienen espacios pensados en niños y adultos Cortesía Disney Cruise Line

Espectáculos y gastronomía al estilo Disney

¿Qué sería de Disney sin sus shows? Todo el día puedes disfrutar de las películas de Disney en sus dos cines donde se estrenan las películas de la temporada al mismo tiempo que en tierra firme.

Por las noches, el teatro principal del Disney Destiny se engalana con espectáculos a la altura de Broadway.

Solo aquí podrás disfrutar del espectáculo de Hércules, pero también de otros que se han vuelto clásicos en sus cruceros: el musical de Frozen y el Disney Seas the Adventure.

Con tantas actividades, el hambre se hará presente, pero en este barco no es problema. Desde el desayuno hasta la cena, y durante todo el día, podrás disfrutar de deliciosos platillos y snacks para todos los gustos, muchos inspirados en los personajes de Disney.

Finalmente, durante tu estancia, podrás disfrutar de cenas en sus tres restaurantes tematizados: Pride Lands, inspirado en El Rey León y con un espectáculo en vivo; Worlds of Marvel, y 1923, que te hará viajar por el tiempo a los inicios de Disney.

En el Disney Destiny disfrutarás de shows al estilo Broadway Cortesía Disney Cruise Line

Magia, el sello de Disney Cruise Line

¿Qué hace especial a los cruceros Disney? De acuerdo a Jonathan Frontado, Disney crea barcos con todo lo que la gente asocia a esta marca: entretenimiento de clase mundial, encuentros con personajes, espectáculos de fuegos artificiales.

Sus barcos, independientemente del tamaño, cuentan con espacios para familias, para adultos, para niños, lo único que cambia es la proporción.

Subir a un crucero Disney te permite tener tres vacaciones en una: vivir la magia de un crucero, pero también, te transporta a un parque de Disney y te lleva a conocer diferentes destinos. ¿Te animas a embarcarte en el Disney Destiny?