¡Así son los cruceros de Disney! Conoce sus 8 barcos que navegan por el mundo

El universo de Disney es tan grande, que no cabe solo en el cine. Desde finales de 1971, la magia se expandió a los parques temáticos, años después llegaron los cruceros. Si te preguntas cómo son los cruceros Disney, aquí te contamos sobre sus 8 barcos.

El secreto de estos cruceros es que se vive la magia de Disney dentro del barco; cada detalle está pensado en transmitir la magia de este lugar. Pero hay un punto extra que no tienen los parques: tienes tres vacaciones en una.

Como explica Jonathan Frontado, Director de Relaciones Públicas de Disney Cruise Line, además de la vacación del crucero con vistas al océano, te da la oportunidad de conocer diferentes puertos y vivir la magia de Disney.

Actualmente hay 8 barcos que forman la Disney Cruise Line, pero, de acuerdo a Jonathan, se espera que para 2031 haya 13 barcos para navegar por el Caribe, Europa y Asia. Aquí te contamos sobre sus temáticas.

Disney Destiny

Es uno de los más recientes, pues fue inaugurado en noviembre de 2025. La temática es Héroes y Villanos y nace, como explica Frontado, de la reciente popularidad que han ganado los villanos, que parecen estar en su apogeo.

Por esa razón, mientras recorres el barco podrás encontrar espacios tematizados de Hércules, Los Increíbles, los personajes de Marvel, pero también a Maléfica, el Dr. Facilier, Loki y, por supuesto, Cruella de Vil, quien tiene su propio bar donde a veces llega a convivir con los tripulantes.

El Disney Destiny está inspirado en los héroes y villanos de Disney, Pixar y Marvel Disney Cruise Line

Disney Magic

En contraste con Destiny, este fue el primer barco de la compañía, inaugurado en 1998. Su temática gira en torno a la elegancia clásica de los transatlánticos, pero con el sello Disney: colores distintivos, detalles inspirados en Mickey Mouse y una estética nostálgica.

La decoración del Magic rinde homenaje a los inicios de Disney, con una atmósfera sofisticada. Como dato curioso, los cruceros Disney fueron los primeros en usar barcos salvavidas de color amarillo, pues antes eran únicamente de color naranja brillante.

Disney Wonder

Inaugurado en 1999, comparte el estilo clásico del Magic, pero está más enfocado en la aventura y la naturaleza. La temática principal es La Sirenita, incluyendo elementos marítimos que nos hace sentir exploradores.

Además, destaca su restaurante inspirado en La Princesa y el Sapo, con deliciosa comida estilo Louisiana. Como dato curioso, es uno de los barcos más pequeños de la flota, pero tiene una ruta increíble por Alaska.

Disney Dream

Este barco es la muestra de la evolución de los cruceros Disney. Inaugurado en 2011, su temática combina personajes clásicos con un enfoque moderno, por ejemplo, encuentras a los personajes de Buscando a Nemo, Cars y Ralph el Demoledor, junto con Mickey y Donald en roles de navegación.

Uno de sus principales atractivos es el AquaDuck, una montaña rusa acuática de tres pisos sobre el mar, además de contar con camarotes interiores con ventanas virtuales.

El entretenimiento es clave en los cruceros Disney Disney Cruise Line

Disney Fantasy

El “barco hermano” del Dream, repite los restaurantes inspirados en Buscando a Nemo y Cars, además de otras experiencias. Sin embargo, su temática está inspirada en la fantasía clásica de Disney, que se combina con la elegancia y sofisticación.

En este barco también encuentras el AquaDock, además de estaciones acuáticas como AquaLab y Nemo’s Reef, lo que proporciona diversión a toda la familia.

Disney Wish

Lanzado en 2022, combina la temática de cuento de hadas, como los emblemáticos personajes de Frozen, con otros icónicos de Marvel, Star Wars y Pixar.

Aquí AquaDuck se transforma en Aqua Mouse, que ya no es solo una atracción acuática, sino que incluye escenas inmersivas teatrales con música y efectos especiales, además de impresionantes toboganes con vistas al mar.

Disney Treasure

Es otro de los barcos más nuevos de la flota, por lo que es la muestra de toda la evolución que han tenido los cruceros Disney. Esta embarcación evoca la aventura, que se combina con las películas clásicas y las atracciones de sus parques.

Aquí convergen historias como Aladdín y Coco, con el universo de Marvel y hasta Zootopia. Asimismo, es considerado uno de los barcos más inmersivos de la flota, con restaurantes teatrales y experiencias narrativas avanzadas.

Los restaurantes temáticos también son parte de la experiencia Disney Cruise Line

Disney Adventure

Es el barco más grande de Disney, con capacidad para aproximadamente 6 mil 700 pasajeros, además de ser el único que no viaja por América, pues está diseñado especialmente para el mercado asiático, con salidas desde Singapur.

Este crucero cuenta con siete áreas temáticas, como Arrecife, inspirado en las historias submarinas de La Sirenita, Buscando a Nemo, Lilo & Stitch y Luca, o el área acuática inspirada en Toy Story.

¿Cómo son los Cruceros Disney?

Aunque cada crucero Disney tiene una temática diferente, desde el más pequeño hasta el más grande comparten las mismas características: entretenimiento a bordo, restaurantes temáticos, espacios para adultos y clubes para niños.

Restaurantes: una de las experiencias favoritas en Disney y que también se replica en la mayoría de sus cruceros, son las comidas con personajes. Solo es importante consultar en cuáles está disponible y si es necesario reservar.

Pero, independientemente de esto, todos los barcos cuentan con restaurantes temáticos, generalmente tres. Durante tu estancia, podrás cenar en cada uno de ellos; algunos, incluso, tienen show en vivo.

Además, hay cafeterías, tiendas de postres, snacks y bares para los mayores.

Entretenimiento a bordo: en los cruceros Disney no solo hay piscinas , toboganes y otras actividades acuáticas. Además, cuentan con cines para ver películas todo el día y un teatro principal.

Aquí podrás disfrutar de obras con la calidad de Broadway. Aunque algunos espectáculos están presentes en casi todos los barcos, también hay algunos especialmente planeados para cada crucero. Por ejemplo, el Disney Destiny tiene el show de Hércules.

Clubes para niños: los cruceros Disney están pensados para que toda la familia disfrute, tanto estando juntos como por separado. Sus clubes infantiles están pensados para que los niños estén a salvo mientras los adultos hacen otras actividades.

Hay para todas las edades, desde la guardería, donde aceptan a los pequeños a partir de los 6 meses, hasta los clubes para preadolescentes y adolescentes con actividades para mantenerlos entretenidos y socializando, sin padres, pero en un entorno seguro.

Espacios para adultos: las vacaciones también están hechas para que los papás disfruten, por eso los cruceros Disney tienen espacios pensados exclusivamente en ellos. Desde bares y cenas íntimas, hasta spa, gimnasio y área de alberca sin niños.

En los cruceros Disney hay espacios para niños, familias y adultos Disney Cruise Line

¿De dónde salen los cruceros Disney?

Los cruceros Disney no salen siempre del mismo lugar, dependerá mucho del barco que elijas y el itinerario, pues Disney Cruise Line viaja por el Caribe, Europa, Alaska y Asia. Claro, para cada ruta hay puertos estratégicos.

En ese sentido, la mayoría de los cruceros parten de Estados Unidos, principalmente de Florida. Sus puertos principales son Puerto Cañaveral, cerca de Orlando; PortMiami, en Florida, y Fort Lauderdale, al sur de Florida.

Estos puertos son los más comunes para cruceros que van hacia el Caribe y Bahamas. Pero, aquellos que van a la costa del Pacífico, principalmente viajes más cortos, suelen salir del Puerto de San Diego. En el caso de los cruceros que van a Alaska, salen por el Puerto de Vancouver.

Finalmente, los cruceros por Europa, pueden salir de Barcelona, en España; Roma, en Italia, y Southampton en Reino Unido. Para Asia, Singapur es la base del Disney Adventure que viaja por el sudeste asiático.

Los cruceros Disney salen de diferentes puertos, muchos en Estados Unidos Canva

¿Cuánto cuesta viajar en los cruceros Disney?

Viajar en un Crucero Disney no tiene un costo fijo, dependerá mucho del barco que elijas, la ruta, tiempo de viaje y la temporada.

Por ejemplo, 5 noches a bordo del Disney Destiny por el Caribe Occidental, saliendo desde Fort Lauderdale y llegando a Cozumel, en habitación interior, para dos adultos y un niño, saldría en 5 mil 600 dólares, poco más de 97 mil pesos, con el tipo de cambio actual, incluyendo impuestos, tarifas y gastos de puerto.

El precio va aumentando según la categoría del camarote, aunque no incluye las propinas que se pueden cargar automáticamente a tu cuenta, diariamente, según elijas.

Sin embargo, de acuerdo a Jonathan Frontado, existen algunos trucos que te permitirán ahorrar en tu viaje. Por ejemplo, elegir temporada baja y reservar con anticipación, pues los precios van subiendo con el tiempo, al igual que un vuelo.

La buena noticia, es que hay cruceros prácticamente todo el año, lo único que pasa durante temporadas de lluvias o huracanes, es que se ajusta la ruta.

Si eres un amante de los personajes de Disney y siempre has soñado subirte a un crucero, esta es tu oportunidad. Elige tu temática favoritos entre sus 8 barcos y forma parte de la aventura.