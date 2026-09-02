¿Cómo influyen tus hábitos en el envejecimiento? Los 4 pilares epigenéticos que debes conocer

La edad suele medirse a partir de los años que aparecen en el acta de nacimiento, pero el organismo experimenta cambios que no siempre avanzan al mismo ritmo. Factores como la alimentación, la actividad física, el descanso y el estrés forman parte del entorno que puede influir en distintos procesos biológicos.

En este contexto cobra relevancia la epigenética, una disciplina que estudia los cambios que regulan la actividad de los genes sin modificar la secuencia del ADN. Uno de los mecanismos más estudiados es la metilación del ADN, cuyos patrones pueden cambiar con la edad y ante distintas exposiciones ambientales.

La investigación científica ha encontrado asociaciones entre determinados hábitos y modificaciones epigenéticas relacionadas con la edad. Sin embargo, esto no significa que un alimento, ejercicio o suplemento específico pueda detener el envejecimiento.

¿Cómo influyen tus hábitos en el envejecimiento? Canva.

¿Qué es la epigenética y cómo puede influir en el envejecimiento?

La epigenética puede entenderse como una especie de “interruptor biológico”. El ADN contiene la información esencial del organismo, pero cada célula debe determinar qué genes necesita activar y cuáles debe mantener inactivos en cada momento.

Para realizar esta tarea existen distintas herramientas epigenéticas, entre ellas la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas —proteínas que ayudan a organizar el material genético— y determinadas moléculas de ARN que participan en la regulación de los genes.

Estos procesos no cambian la información contenida en el ADN, pero sí pueden modificar la manera y el nivel en que determinados genes se expresan. Además, algunas modificaciones epigenéticas pueden cambiar con el tiempo y, en determinadas circunstancias, ser reversibles.

Factores relacionados con el estilo de vida y el entorno, como la alimentación, el estrés y los hábitos de sueño, pueden influir en estas marcas biológicas. Por esta razón, la epigenética es un campo de interés para comprender mejor el envejecimiento y algunas enfermedades.

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Reloj epigenético: ¿qué relación tiene con la edad biológica?

La investigación en epigenética permitió desarrollar los llamados relojes epigenéticos, métodos que utilizan determinados patrones de metilación del ADN para calcular una aproximación de la edad biológica.

Esto resulta relevante porque la edad cronológica no siempre refleja por completo el estado biológico del organismo. Dos personas con la misma edad pueden presentar diferencias en indicadores relacionados con el envejecimiento.

Algunas mediciones sugieren un proceso biológico más acelerado, mientras que otras pueden indicar un ritmo más lento.

Diversas investigaciones han encontrado asociaciones entre un mayor grado de envejecimiento epigenético y un incremento en el riesgo de algunos problemas de salud, entre ellos enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, deterioro cognitivo y determinados tipos de cáncer.

Sin embargo, los relojes epigenéticos son herramientas de investigación y evaluación biológica. Sus resultados no deben interpretarse como un diagnóstico médico ni como una predicción exacta de cuánto vivirá una persona.

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Alimentación: los nutrientes que pueden favorecer un envejecimiento saludable

La alimentación es uno de los factores ambientales que más atención recibe en la investigación sobre epigenética. Los nutrientes participan en diferentes procesos metabólicos y algunas de estas rutas intervienen en la regulación de la expresión génica.

La calidad general de la dieta tiene mayor relevancia que un alimento aislado. La Organización Mundial de la Salud recomienda una alimentación equilibrada como parte de un estilo de vida que favorezca un envejecimiento saludable.

En el mercado también existen suplementos relacionados con la nutrición. Antioxidant Complex de Bëne, por ejemplo, forma parte de su categoría Longevity y la marca lo describe como una fórmula con siete ingredientes antioxidantes orientada a la protección celular.

Otro producto es NAD+ Complex, que Bëne presenta dentro de su línea Time Cell, enfocada en longevidad celular. La NAD+ participa en procesos metabólicos fundamentales y sus precursores son objeto de investigación en el campo del envejecimiento.

No obstante, que una sustancia participe en procesos celulares no significa que pueda modificar el reloj epigenético o detener el envejecimiento. La base de este pilar continúa en una alimentación equilibrada y variada.

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Ejercicio: así influye la actividad física en tu edad biológica

La actividad física aparece de forma constante en las investigaciones sobre envejecimiento saludable. La OMS señala que el ejercicio regular contribuye a conservar la capacidad funcional y forma parte de las conductas asociadas con un envejecimiento saludable.

Su relación con la epigenética también ha despertado interés, pues distintas investigaciones han identificado posibles cambios en mecanismos como la metilación del ADN ante diferentes tipos, intensidades y duraciones de actividad física.

El ejercicio también resulta importante para conservar la fuerza y la masa muscular, cuya disminución puede afectar la capacidad para realizar tareas cotidianas conforme avanza la edad.

Dentro de esta área se encuentra Creatine + HMB de Bëne, suplemento que la marca describe para fuerza, masa muscular y desempeño físico sostenido. Su fórmula contiene creatina monohidratada, HMB, leucina y un complejo vitamínico de soporte.

La creatina y el HMB cuentan con investigación relacionada con el rendimiento y la función muscular. Sin embargo, un suplemento no reemplaza el ejercicio: el movimiento, la alimentación adecuada y la recuperación forman un enfoque integral para conservar la capacidad física.

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Sueño y estrés: dos hábitos que también influyen en el organismo

El descanso también forma parte de los factores relacionados con un envejecimiento saludable. El National Institute on Aging (NIA) señala que los adultos necesitan aproximadamente entre siete y nueve horas de sueño por noche y destaca la relación entre la calidad del descanso, la salud física, el estado de ánimo y algunas funciones cognitivas.

Para favorecer un mejor descanso recomienda establecer horarios regulares, mantener el dormitorio tranquilo y evitar pantallas, alcohol, cafeína y comidas abundantes antes de acostarse.

El estrés representa otro componente relevante. Una investigación encontró una asociación entre niveles elevados de estrés, determinados comportamientos de salud y medidas de envejecimiento epigenético. El estudio también identificó el sueño, la calidad de la dieta y la actividad física como posibles vías que conectan el estrés con estas medidas.

La relación entre estrés, epigenética y envejecimiento involucra mecanismos complejos, incluidos procesos relacionados con el estrés oxidativo y la regulación de la expresión génica.

En este ámbito se encuentra Moonlight Ritual de Bëne, suplemento que la marca incluye dentro de su categoría Cognitive y que presenta como parte de una rutina nocturna para el descanso. Su fórmula contiene pasiflora, L-teanina, glicinato de magnesio y lúpulo, entre otros ingredientes.

Es importante mencionar que ningún suplemento sustituye las condiciones básicas para dormir bien: horarios consistentes, un ambiente adecuado y suficiente tiempo de sueño.

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La epigenética permite comprender mejor la relación entre nuestros genes y el entorno. Aunque la expresión genética puede recibir la influencia de distintos factores ambientales y conductuales, esto no significa que podamos controlar por completo la edad biológica.

La alimentación, el ejercicio, el sueño y el manejo del estrés aparecen en la investigación como elementos relevantes para un envejecimiento saludable.

Los suplementos pueden ofrecer soporte nutricional para necesidades específicas, pero no deben considerarse tratamientos contra el envejecimiento ni sustitutos de una dieta equilibrada, actividad física, descanso adecuado o atención médica.

Más que buscar una fórmula para detener el paso del tiempo, la epigenética permite estudiar cómo interactúan genes, ambiente y estilo de vida, un campo que todavía plantea numerosas preguntas para la ciencia.