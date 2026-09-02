¿Hojas con manchas, telarañas o bolitas en tu aguacate? Así puedes identificar y eliminar la plaga

En ocasiones, el árbol de aguacate comienza a mostrar hojas amarillas, manchas cafés, zonas secas, pequeños puntos, una especie de telaraña o incluso bolitas que parecen granos sobre la superficie de las hojas, pero no necesariamente se trata del mismo tipo de plaga.

Antes de aplicar cualquier producto, conviene observar con atención el follaje, ya que distintos insectos y ácaros pueden producir síntomas similares. Entre los organismos que pueden afectar al aguacate se encuentran ácaros, trips, chinches de encaje, escamas, moscas blancas y cochinillas, entre otros.

¿Cómo eliminar la plaga de las hojas del árbol de aguacate? Canva.

¿Cómo identificar una plaga en las hojas del árbol de aguacate?

El primer paso consiste en revisar las hojas por ambos lados, especialmente la parte inferior. Algunos de los organismos que atacan al aguacate son muy pequeños y pueden pasar desapercibidos a simple vista.

Por ejemplo, los ácaros pueden provocar manchas, decoloración y un aspecto bronceado en el follaje. El ácaro persea (Oligonychus perseae) suele alimentarse debajo de zonas cubiertas con pequeñas telarañas, mientras que una lupa puede facilitar la detección de estos organismos.

La apariencia de las hojas puede ofrecer algunas pistas:

Manchas amarillas o claras: pueden aparecer por la alimentación de determinados insectos o ácaros

pueden aparecer por la alimentación de determinados insectos o ácaros Aspecto bronceado o quemado: puede relacionarse con algunas especies de ácaros

puede relacionarse con algunas especies de ácaros Telarañas muy finas en el envés: son una señal que puede acompañar la presencia de determinadas especies de ácaros

son una señal que puede acompañar la presencia de determinadas especies de ácaros Puntos negros o residuos oscuros debajo de las hojas: pueden aparecer cuando existe presencia de chinches de encaje

pueden aparecer cuando existe presencia de chinches de encaje Hojas secas, enrolladas o con zonas muertas: pueden presentarse cuando el ataque es intenso

¿Cómo eliminar la plaga de las hojas del árbol de aguacate? Canva.

Es recomendable observar cuidadosamente el envés de las hojas para distinguir entre ácaros y otros organismos. Algunos daños pueden confundirse entre sí, por lo que identificar la causa antes de aplicar un tratamiento resulta fundamental.

También hay que considerar que una hoja amarilla no significa automáticamente que exista una plaga. Los problemas relacionados con el riego, el suelo, las enfermedades o las condiciones ambientales pueden producir alteraciones similares.

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¿Cuáles son las plagas que atacan las hojas del árbol de aguacate?

Entre las plagas que pueden afectar el follaje del aguacate destacan los ácaros, trips y chinches de encaje, aunque existen otros organismos capaces de afectar distintas partes del árbol.

El ácaro persea es considerado una plaga importante del aguacate en las regiones donde está presente. Se alimenta principalmente de la parte inferior de las hojas y puede ocasionar manchas y pérdida de follaje cuando las poblaciones son elevadas.

También está el ácaro café del aguacate (Oligonychus punicae), que puede ocasionar un aspecto bronceado o quemado en la superficie superior de las hojas.

Otra plaga es el chinche de encaje del aguacate (Pseudacysta perseae). Los adultos y las ninfas se concentran en el envés de las hojas y succionan la savia. El daño puede comenzar con manchas claras o amarillentas y avanzar hacia áreas cafés o muertas. Cuando el ataque es severo, las hojas pueden secarse y caer antes de tiempo.

Los trips también forman parte de las plagas que pueden alimentarse del follaje del aguacate. Son uno de los principales insectos que deben vigilarse junto con los ácaros cuando se revisa el estado de las hojas.

En México, Senasica mantiene además un programa específico para las plagas reglamentadas del aguacatero. Entre ellas se encuentran el barrenador de ramas (Copturus aguacatae), los barrenadores pequeños del hueso (Conotrachelus perseae y C. aguacatae), el barrenador grande del hueso (Heilipus lauri) y la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer).

Estas plagas no deben confundirse con los organismos que comúnmente producen manchas en las hojas. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, el barrenador de ramas puede afectar la circulación de agua y nutrientes y provocar defoliación, aborto de flores y frutos.

Por ello, si además del daño en las hojas observas perforaciones en ramas, brotes que se marchitan o frutos que caen de manera anormal, es recomendable solicitar asesoría especializada.

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¿Cómo eliminar la plaga de las hojas del árbol de aguacate?

Una vez identificado el problema, el control debe realizarse de acuerdo con la plaga encontrada. No existe un insecticida o remedio único que funcione para todas las plagas del aguacate.

1. Mantén una vigilancia constante

Revisar el árbol con frecuencia permite identificar una posible infestación antes de que la plaga se extienda. Lo ideal es inspeccionar hojas, ramas y frutos al menos una vez por semana y prestar atención a señales como:

Manchas, perforaciones o cambios en la forma de las hojas

Insectos visibles o restos de melaza sobre la planta

Amarillamiento del follaje o pérdida de hojas

El uso de trampas pegajosas y de feromonas también puede facilitar el seguimiento de las poblaciones de insectos. Estos recursos permiten conocer si la presencia de una plaga aumenta y ayudan a establecer el momento más adecuado para implementar medidas de control.

2. Aplica productos fitosanitarios de forma responsable

Cuando una infestación alcanza un nivel considerable, puede ser necesario recurrir a productos fitosanitarios. Su aplicación debe realizarse con precaución para obtener mejores resultados y reducir riesgos.

Es importante seleccionar un producto diseñado para combatir la plaga identificada, respetar la dosis indicada en la etiqueta y alternar los ingredientes activos para disminuir el riesgo de que los organismos desarrollen resistencia.

También se recomienda realizar las aplicaciones durante periodos de baja radiación solar, además de utilizar el equipo de protección correspondiente y cumplir con las indicaciones ambientales y de seguridad establecidas para cada producto.

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3. Mantén limpio el huerto

El saneamiento también forma parte de la prevención y el control de plagas. Una medida útil consiste en realizar podas sanitarias para retirar ramas dañadas o afectadas, con el objetivo de evitar que los problemas se extiendan a otras partes del árbol.

Otro aspecto relevante es no aplicar insecticidas de forma indiscriminada. Los árboles de aguacate cuentan con organismos benéficos que pueden alimentarse de determinadas plagas. El uso innecesario de productos químicos puede afectar a estos enemigos naturales y alterar el equilibrio del árbol.

Si la infestación es importante y se requiere un producto de control, debe utilizarse uno autorizado para el cultivo y para la plaga correspondiente, de acuerdo con la etiqueta y las indicaciones de seguridad. En un árbol que produce frutos destinados al consumo, esta precaución es especialmente importante.

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¿Qué remedios caseros ayudan a controlar las plagas del aguacatero?

Los remedios caseros suelen aparecer como una alternativa para combatir insectos en las plantas, pero conviene evitar la idea de que una mezcla de ingredientes domésticos puede solucionar cualquier infestación.

En el caso de los ácaros, una medida que puede realizarse en árboles pequeños consiste en dirigir agua hacia el envés de las hojas, donde suelen encontrarse estos organismos.

Para el chinche de encaje, UC IPM recomienda tolerar poblaciones bajas, ya que no necesariamente provocan daños importantes. Cuando las poblaciones aumentan y existe riesgo de una defoliación considerable, contempla materiales de menor persistencia, como ciertos jabones insecticidas o aceites, siempre dentro de un manejo adecuado.

Por eso, no es recomendable aplicar vinagre, alcohol, detergentes o mezclas concentradas directamente sobre las hojas sin conocer sus efectos sobre la planta. Una sustancia que funciona para limpiar una superficie no necesariamente es segura para el tejido vegetal.

Si se decide utilizar un producto para combatir una plaga, la recomendación más segura consiste en verificar que esté indicado para ese uso, respetar las instrucciones de la etiqueta y evitar aumentar la concentración por cuenta propia.

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¿Cómo prevenir que las plagas vuelvan al árbol de aguacate?

La mejor estrategia para evitar una infestación severa es detectar el problema antes de que avance. Revisar el árbol de forma periódica permite encontrar insectos, ácaros o señales de daño cuando todavía se encuentran en cantidades reducidas.

La inspección debe incluir el envés de las hojas, los brotes nuevos, las ramas y los frutos. En caso de encontrar manchas o insectos, una lupa puede ayudar a observar organismos pequeños que no son fáciles de distinguir a simple vista.

También es importante mantener el árbol sano. Los especialistas recomiendan proporcionar al aguacate condiciones adecuadas de cultivo, incluido un riego apropiado, buen drenaje y un manejo correcto de la fertilización.

El exceso de fertilizante tampoco es una solución contra las plagas. Una fertilización excesiva, especialmente con productos de nitrógeno de liberación rápida, puede favorecer el aumento de las poblaciones del ácaro persea.

Otra medida consiste en conservar a los enemigos naturales. Algunos ácaros depredadores, catarinas, crisopas y otros organismos pueden alimentarse de plagas. Evitar tratamientos innecesarios ayuda a preservar estos aliados naturales.

Si el árbol presenta daños graves, muerte de ramas, perforaciones, caída anormal de frutos o una plaga que no puede identificarse, lo mejor es acudir con un especialista en sanidad vegetal antes de aplicar productos por cuenta propia.