¿Vivir un embarazo y cenar a oscuras? La experiencia de KidZania que te pondrá a prueba

¿Te imaginas sentir por unos minutos el peso de un embarazo, intentar preparar una comida sin poder ver o recorrer una ciudad utilizando una silla de ruedas? lejos de la diversión, EmpatíZate, la nueva experiencia de KidZania Santa Fe, busca que quienes la visiten puedan conocer, a través de actividades inmersivas, algunas de las barreras que otras personas enfrentan todos los días y, sobre todo, aprender a mirar la realidad desde otra perspectiva.

La experiencia surge de la necesidad de generar conciencia y es resultado de un trabajo de cinco años para construir un espacio que invite a la sensibilidad, la reflexión y la empatía hacia las personas que viven con distintas barreras en su día a día.

Xavier López Ancona, CEO de KidZania, explicó en entrevista que EmpatíZate también se convierte en una actividad divertida para compartir con amigos y familia, pero con un propósito que va más allá del entretenimiento.

“A través de todas estas actividades, lo que queremos es acercarnos a lo que ellos sienten, y al final de cada actividad, pues platicar y reflexionar qué barreras sentimos al vivir estas experiencias para que en verdad las conozcamos y tratemos todos juntos de disminuir esas barreras. De una forma muy entretenida, en compañía de amigos y familia, crear esta conciencia que se convierta en empatía para disminuir las barreras. Un proyecto con mucho propósito”, explicó.

¿Qué puedes hacer en EmpatíZate de KidZania?

En esta experiencia diseñada para adultos, las personas pueden enfrentarse a diferentes situaciones diseñadas para acercarlas a realidades que quizá no viven en su día a día. Hay más de 60 actividades, entre simuladores, dinámicas con restricciones sensoriales, experiencias gastronómicas y actividades relacionadas con distintas discapacidades y etapas de la vida.

“Lo único que busca es, a través de experiencias inmersivas, poder concientizar hacia personas con discapacidades diferentes —motriz, visual, auditiva— o etapas de vida como mujeres embarazadas o personas mayores, o condiciones de vida de ser zurdo o tener Parkinson”.

Entre las actividades se encuentra una cena a ciegas en un espacio 100 por ciento oscuro, en la que los participantes deben elegir lo que van a consumir sin poder ver. La experiencia dura alrededor de 30 minutos y busca que los sentidos tengan que adaptarse de otra manera.

También hay una cata de vinos a oscuras y actividades de mixología en las que los participantes pueden preparar bebidas como un mojito o una margarita sin utilizar la vista. Además, es posible preparar alimentos como pizza, hamburguesas y sushi.

Para experimentar algunas de las barreras relacionadas con la discapacidad motriz, los visitantes pueden realizar actividades como pintar un mural utilizando únicamente la boca, pintar un vitral con los pies o realizar un recorrido que muestra algunos de los retos que puede enfrentar una persona al trasladarse por la ciudad.

Esto incluye situaciones como cruzar una calle, utilizar el transporte público o desplazarse por rampas en una silla de ruedas.

EmpatíZate en KidZania: experiencia de inclusión y empatía Foto: Cortesía EmpatíZate KidZania

Simulación de embarazo

Una de las experiencias que busca generar mayor conciencia es la simulación de embarazo, con la que los participantes pueden acercarse a algunas de las actividades cotidianas que realiza una mujer embarazada.

De acuerdo con Xavier López Ancona, esta experiencia permite comprender de una manera diferente los cambios físicos y las dificultades que pueden presentarse durante el embarazo.

“De entrada te ponemos como un simulador, ergonómicamente representan ocho meses de embarazo y son nueve kilos. Y tienes que hacer cosas desde vestirte, hacer la cama, poner la mesa, ir al sanitario, subir al transporte público. Tienes que hacer las actividades diarias que hace una mujer embarazada”.

EmpatíZate en KidZania: experiencia de inclusión y empatía Foto: Cortesía EmpatíZate KidZania

La dinámica busca que quienes participan puedan experimentar, aunque sea durante unos minutos, cómo algunas actividades cotidianas pueden cambiar durante el embarazo y reflexionar sobre las necesidades y barreras que pueden presentarse en esta etapa.

EmpatíZate también recibe a empresas y grupos de adultos

La experiencia cuenta con diferentes modalidades y puede disfrutarse tanto en compañía de empresas como en visitas para adultos.

En el caso de las empresas, Xavier López Ancona explicó que antes de la visita, a la que pueden acudir hasta mil 200 personas, se realiza un diagnóstico sobre cómo viven los colaboradores temas relacionados con la empatía, accesibilidad e inclusión dentro de la organización.

Posteriormente, los participantes viven las experiencias y reciben una plática sobre inclusión. A partir de lo aprendido, los trabajadores pueden reflexionar y proponer a la empresa acciones para ser más incluyente, empática, diversa y equitativa.

De esta manera, EmpatíZate busca convertirse en una experiencia de aprendizaje y retroalimentación para ambas partes, en la que las actividades sirven como punto de partida para hablar sobre las barreras y pensar en cómo reducirlas.

La experiencia tiene una duración aproximada de cuatro horas y se realiza los martes y miércoles en dos horarios: de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.

EmpatíZate en KidZania: experiencia de inclusión y empatía Foto: Cortesía EmpatíZate KidZania

Un proyecto de inclusión creado en colaboración

Para Xavier López Ancona, EmpatíZate es un proyecto importante que no se construyó de manera aislada. Para desarrollar las diferentes experiencias, KidZania se vinculó con asociaciones y organizaciones que representan y acompañan a personas que enfrentan distintas realidades.

Entre las organizaciones que participan se encuentran VIFAC, que brinda atención integral a mujeres embarazadas y sus familias; CONFE, que trabaja por los derechos, la autonomía, la participación y el desarrollo de personas con discapacidad intelectual; y Ojos que Sienten, que desarrolla programas de capacitación para personas con discapacidad visual.

También participa Ilumina, Ceguera y Baja Visión, que brinda educación, rehabilitación, capacitación y tecnología adaptada para favorecer la independencia y participación social de personas con discapacidad visual.

A ellas se suman ADEPAM, enfocada en mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad motora; HOPS, dedicada a la inclusión, los derechos de la comunidad sorda y la interpretación en Lengua de Señas Mexicana; y Éntrale, iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios que impulsa una cultura de inclusión laboral de personas con discapacidad y trabaja con empresas para derribar barreras y generar oportunidades laborales dignas.

De esta manera, EmpatíZate busca que la diversión también sea una oportunidad para aprender, reflexionar y desarrollar empatía.

Porque quizá vivir por unos minutos una experiencia diferente no permite conocer por completo la realidad de otra persona, pero sí puede ser el primer paso para entender que existen barreras que muchas veces no vemos. Además de que vienen sopresas futuras relacionadas a este proyecto para los niños.

EmpatíZate en KidZania: experiencia de inclusión y empatía Foto: Cortesía EmpatíZate KidZania

Si quieres vivir estas actividades, puedes consultar las redes sociales de KidZania Santa Fe, donde encontrarás información sobre la experiencia y la venta de boletos.