¿Por qué cerró Selva Mágica en Guadalajara? Esto pasó tras 38 años de historia

Después de casi cuatro décadas como uno de los parques de diversiones más recordados de Guadalajara, Selva Mágica cerró definitivamente sus puertas.

La empresa Servicios Compartidos para el Entretenimiento, S.A. de C.V. (SECOEN), operadora del parque, confirmó el cierre mediante un comunicado publicado en el sitio oficial de Selva Mágica, donde explicó que la decisión forma parte de una reestructuración global del grupo al que pertenece.

El cierre fue oficializado el 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con reportes locales, y puso fin a una historia de 38 años ligada a la infancia y los recuerdos de varias generaciones de tapatíos.

Selva Mágica confirma su cierre definitivo

En su mensaje de despedida, Selva Mágica agradeció a las familias que visitaron el parque durante décadas y reconoció el papel de sus trabajadores en la historia del recinto.

“Durante décadas vivimos el privilegio de acompañar a varias generaciones de familias tapatías”, señaló la empresa en su comunicado.

La operadora también aseguró que el cierre se realizó cumpliendo con sus colaboradores.

“A nuestros colaboradores les agradecemos su entrega y su cariño por este lugar. Cerramos cumpliendo íntegramente con cada uno de ellos”, indicó Selva Mágica.

La noticia provocó nostalgia entre usuarios de redes sociales, quienes recordaron visitas escolares, paseos familiares y atracciones que marcaron distintas etapas del parque.

¿Por qué cerró Selva Mágica?

Aunque el comunicado oficial habla de una reestructuración global, autoridades estatales dieron más detalles sobre el contexto financiero detrás del cierre.

Ricardo Barbosa, secretario del Trabajo de Jalisco, confirmó que The Dolphin Company, grupo que adquirió el parque en 2022, enfrenta un proceso de insolvencia internacional.

El funcionario explicó que la empresa se declaró en suspensión de pagos en Estados Unidos bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, situación que terminó por afectar la operación del parque en Guadalajara.

The Dolphin Company también ha reconocido públicamente que atraviesa un procedimiento de reestructura bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos y que su proceso de venta de activos se encuentra bajo supervisión de la Corte de Quiebras de ese país.

Liquidaron a 175 trabajadores

De acuerdo con autoridades estatales, 175 trabajadores fueron liquidados tras el cese de operaciones del parque. El proceso fue supervisado por instancias laborales para verificar que se respetaran sus derechos conforme a la legislación vigente.

Además de los empleados, proveedores se manifestaron afuera del parque para exigir el pago de servicios pendientes.

¿Qué pasará con el terreno de Selva Mágica?

Selva Mágica operaba en un terreno que forma parte del Ayuntamiento de Guadalajara, mientras que la empresa privada administraba las atracciones e infraestructura del parque.

SECOEN conserva la titularidad de los activos físicos del parque, como juegos mecánicos e infraestructura, pero el predio ubicado en Huentitán el Bajo pertenece al municipio, lo que separa el destino del terreno del futuro de las atracciones.

Por ahora no se ha anunciado qué uso tendrá el espacio ni si existe algún proyecto para sustituir al parque.

Asistentes a Selva Mágica disfrutan de las atracciones que les ofrece el parque de diversiones Fernando Carranza García / Cuartoscuro

Selva Mágica y el Zoológico de Guadalajara son independientes

Tras el anuncio, la empresa aclaró que Selva Mágica es una entidad independiente y ajena al Zoológico Guadalajara, aunque ambos espacios compartan la zona de Huentitán.

El Zoológico de Guadalajara mantiene sus operaciones con normalidad, según la información difundida tras el cierre del parque.

La aclaración fue importante porque muchos visitantes asociaban ambos espacios por su ubicación y por la forma en que durante años funcionaron como parte de una misma ruta de entretenimiento familiar.

El legado de Selva Mágica en Guadalajara

Selva Mágica abrió sus puertas en 1988 y se consolidó como uno de los principales espacios de entretenimiento familiar del occidente de México.

Durante su historia llegó a contar con más de 30 atracciones, entre ellas juegos emblemáticos como El Titán, Los Troncos y G-Force, que quedaron en la memoria de varias generaciones de visitantes.

De acuerdo con datos retomados por medios locales, el parque recibió a más de 25 millones de personas a lo largo de su trayectoria.

bgpa