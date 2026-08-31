Una alimentación variada proporciona al organismo los nutrientes que necesita para mantener sus funciones en condiciones adecuadas. Entre ellos se encuentra el zinc, un mineral que participa en procesos relacionados con el crecimiento celular, la cicatrización y el funcionamiento del sistema inmunitario.

El zinc está presente en una amplia variedad de alimentos, desde mariscos y carnes hasta legumbres, semillas, nueces y cereales integrales. Sin embargo, no todas las fuentes aportan la misma cantidad ni el organismo absorbe el mineral con la misma facilidad.

Por eso, más que buscar un solo alimento que “suba las defensas”, conviene incorporar distintas fuentes de zinc dentro de una dieta equilibrada.

Alimentos ricos en zinc: cuáles incluir para fortalecer el sistema inmunológico Canva

¿Para qué sirve el zinc y cómo ayuda al sistema inmunológico?

El zinc es un oligoelemento esencial; es decir, el organismo lo necesita en pequeñas cantidades para realizar funciones importantes. MedlinePlus señala que este mineral se encuentra en las células de todo el cuerpo y es necesario para que el sistema inmunitario funcione correctamente. También participa en la división y el crecimiento celular, la cicatrización de heridas y el metabolismo de los carbohidratos.

La relación entre el zinc y las defensas no es casual. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que este mineral interviene en numerosos procesos biológicos y desempeña un papel importante en la inmunidad. Una deficiencia puede afectar la respuesta del organismo frente a las infecciones.

El sistema inmunitario es una red compleja de células, tejidos y órganos que ayuda al organismo a combatir infecciones. Por ello, mantener una alimentación que proporcione los micronutrientes necesarios forma parte de los hábitos relacionados con una buena nutrición.

Esto no significa que consumir zinc por encima de las necesidades diarias vaya a impedir una gripe, un resfriado u otra infección. El mineral cumple una función dentro de un sistema mucho más amplio y su aporte debe formar parte de una alimentación suficiente y variada.

La OMS recomienda que una alimentación saludable incluya una amplia diversidad de alimentos, entre ellos frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas y fuentes magras de proteína. Esta variedad ayuda a cubrir las necesidades de vitaminas y minerales.

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Alimentos ricos en zinc que puedes incluir en tu dieta

Si quieres aumentar el consumo de zinc mediante la alimentación, existen varias opciones. Los mariscos, las carnes, el pescado y las aves destacan entre las fuentes de origen animal.

Las ostras sobresalen especialmente por su contenido de zinc. La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) las identifica entre los alimentos con cantidades muy elevadas de este mineral. También menciona como buenas fuentes la carne, el pescado, las aves, el cangrejo, la langosta y algunos cereales fortificados.

Otros alimentos que contienen zinc son:

Ostras y otros mariscos

Carne de res

Carne de cerdo

Pollo

Pescado

Huevos

Leche y productos lácteos

Frijoles y otras legumbres

Nueces y semillas

Cereales integrales

Cereales para el desayuno fortificados

MedlinePlus también señala que las proteínas de origen animal son buenas fuentes de zinc y destaca las carnes de res, cerdo y cordero. Entre las alternativas vegetales menciona nueces, granos enteros, legumbres y levadura.

La ventaja de incluir distintas fuentes consiste en que el organismo recibe no solamente zinc, sino también proteínas, grasas saludables, fibra, vitaminas y otros minerales.

Por ello, una dieta equilibrada no necesita centrarse exclusivamente en alimentos con un determinado nutriente. La OMS recomienda priorizar una alimentación diversa, con alimentos mínimamente procesados y una combinación de diferentes grupos.

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¿Cuánto zinc necesitas al día según tu edad?

Las necesidades de zinc cambian a lo largo de la vida. No requiere la misma cantidad un niño pequeño que un adulto, y las necesidades también aumentan durante determinadas etapas, como el embarazo y la lactancia.

De acuerdo con las recomendaciones recopiladas por MedlinePlus a partir de los valores de referencia dietética.

Como referencia:

Bebés de 0 a 6 meses: 2 mg

Bebés de 7 a 12 meses: 3 mg

Niños de 1 a 3 años: 3 mg

Niños de 4 a 8 años: 5 mg

Niños de 9 a 13 años: 8 mg

Hombres de 14 años en adelante: 11 mg

Mujeres de 14 a 18 años: 9 mg

Mujeres de 19 años en adelante: 8 mg

Mujeres embarazadas de 19 años en adelante: 11 mg

Mujeres lactantes de 19 años en adelante: 12 mg

En adolescentes embarazadas o que amamantan, las necesidades son mayores.

La mejor estrategia para alcanzar estas cantidades consiste en mantener una alimentación variada. MedlinePlus señala que una dieta equilibrada con diferentes alimentos es la mejor manera de obtener los requerimientos diarios de vitaminas y minerales esenciales.

Además, la OMS destaca que una dieta saludable debe cubrir las necesidades de micronutrientes sin excederlas. Por ello, aumentar de manera indiscriminada el consumo de un mineral no necesariamente representa un beneficio adicional.

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¿Tomar más zinc fortalece las defensas? Esto debes saber

Existe una idea frecuente de que, si el zinc participa en el funcionamiento del sistema inmunitario, consumir grandes cantidades podría fortalecer aún más las defensas. No funciona de esa manera.

El organismo necesita zinc, pero superar las cantidades recomendadas no significa obtener una protección adicional contra las enfermedades.

MedlinePlus advierte que los suplementos de zinc en grandes cantidades pueden causar diarrea, cólicos abdominales y vómito. Además, un consumo elevado durante periodos prolongados puede favorecer una deficiencia de cobre, hierro o magnesio.

Por esta razón, los suplementos no deben utilizarse de manera indiscriminada con la intención de “subir las defensas”. La alimentación debe ser la principal vía para obtener este mineral, salvo que un profesional de la salud determine que existe una necesidad específica.

El zinc sí tiene aplicaciones médicas concretas. Por ejemplo, la OMS recomienda su administración junto con la rehidratación oral para determinados casos de diarrea infantil, bajo las dosis establecidas para esa población. Esta recomendación no significa que los suplementos deban utilizarse de manera general para prevenir infecciones en todas las personas.

Además, la OMS señala que la evidencia sobre determinadas estrategias de suplementación depende de la población y del contexto. Por ello, no es adecuado trasladar automáticamente las recomendaciones para grupos específicos al resto de la población.

Incluir alimentos ricos en zinc puede ayudar a cubrir las necesidades de este mineral y contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Sin embargo, el objetivo no debe ser consumir un solo alimento en grandes cantidades, sino mantener una dieta variada.

Ostras, carnes, pescados, huevos, lácteos, frijoles, nueces, semillas y cereales integrales pueden formar parte de diferentes comidas para incrementar las fuentes de zinc en la dieta.

La OMS recuerda que una alimentación saludable debe basarse en la diversidad de alimentos y cubrir las necesidades de micronutrientes.

Así que, si buscas cuidar tus defensas desde la alimentación, el zinc puede ocupar un lugar importante en el plato, pero no es el único nutriente que cuenta ni sustituye otros hábitos de cuidado de la salud.