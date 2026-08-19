Luna de Sangre en México: por qué el cielo se teñirá de rojo este agosto

Agosto todavía tiene una sorpresa para quienes disfrutan mirar al cielo. Antes de que termine el mes, México podrá ser testigo de un eclipse lunar, un fenómeno que ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y la sombra de nuestro planeta alcanza al satélite natural.

En esta ocasión se trata de un eclipse lunar parcial, por lo que la Luna no quedará completamente cubierta por la sombra de la Tierra. Sin embargo, durante el momento del fenómeno, una parte de su superficie podrá adquirir ese tono rojizo que ha hecho tan popular la expresión “Luna de Sangre”.

Y no, la Luna no cambia realmente de color ni ocurre nada extraño con ella. El efecto tiene que ver con la forma en que la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre.

Esta es la razón por la que la Luna se vuelve roja

Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, parecería lógico pensar que nuestro satélite simplemente debería quedar completamente oscuro. Pero la atmósfera cambia la historia.

Aunque nuestro planeta bloquea buena parte de la luz solar, una parte de esa luz atraviesa la atmósfera antes de llegar a la superficie lunar. Al hacerlo, la luz se desvía y se dispersa.

Las moléculas que forman la atmósfera dispersan con mayor facilidad las longitudes de onda más cortas, como las azules. En cambio, los tonos rojos y anaranjados consiguen atravesar la atmósfera con mayor facilidad y terminan iluminando la Luna.

Luna de sangre Especial

De acuerdo con información de la UNAM, en este proceso también intervienen partículas de polvo y aerosoles presentes en la atmósfera. Por eso, la intensidad y el tono que puede alcanzar la Luna no siempre son exactamente iguales.

En pocas palabras: la Tierra proyecta su sombra sobre la Luna, pero la atmósfera funciona como un filtro que deja pasar parte de la luz rojiza del Sol. Esa luz llega hasta nuestro satélite y luego se refleja hacia nosotros.

¿Por qué se llama "Luna de Sangre"?

"Luna de Sangre" no es el nombre científico de este fenómeno. Es una expresión popular que comenzó a utilizarse para describir el aspecto rojizo que puede presentar la Luna durante un eclipse, especialmente cuando se trata de un eclipse lunar total.

El término puede sonar dramático, pero el fenómeno es completamente natural. La Luna no cambia su composición, no aumenta su temperatura ni está sufriendo algún tipo de transformación.

Lo que cambia es, básicamente, la luz que recibe y que después refleja hacia la Tierra.

Luna de Sangre Canva

En el caso de un eclipse lunar parcial, como el que podrá observarse este agosto, el efecto puede ser distinto porque solo una parte de la Luna entra en la zona más oscura de la sombra terrestre. Aun así, será suficiente para que los observadores puedan notar el contraste entre la zona iluminada y la que adquiere tonalidades más rojizas.

Así que, si el cielo está despejado, vale la pena levantar la mirada. La "Luna de Sangre" no significa que el satélite esté cambiando, sino que durante unas horas la Tierra, el Sol y la Luna se acomodarán de una manera muy particular para regalarnos uno de esos espectáculos que ocurren sin necesidad de telescopio.