¡El secreto mejor guardado! Esto es lo que hacen con la ropa de Kate, Letizia y Meghan tras usarla

Detrás de cada aparición pública de Kate Middleton, la reina Letizia o Meghan Markle existe una estrategia que va mucho más allá de elegir un vestido bonito. En las familias reales, la ropa funciona como una poderosa herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ocurre con esas prendas cuando termina el evento?

¿Se pone Kate Middleton la misma ropa más de una vez?

La princesa de Gales ha ayudado a convertir en algo completamente normal que una integrante de la familia real británica vuelva a utilizar una prenda que ya apareció en fotografías años atrás.

Kate Middleton ha convertido la repetición de prendas en una de sus principales apuestas de estilo. IG

Kate suele recuperar abrigos, vestidos, zapatos y accesorios para diferentes compromisos. En ocasiones, basta con cambiar el calzado, el bolso o la joyería para que un conjunto tenga una apariencia diferente.

Cuando una pieza deja de utilizarse, puede permanecer dentro de su guardarropa privado y bajo el cuidado de su equipo. Aquellas prendas vinculadas con acontecimientos especialmente relevantes pueden adquirir además un valor histórico y quedar registradas como parte del patrimonio relacionado con la familia real.

La modificación también es una alternativa. Un vestido puede pasar por manos de especialistas para cambiar su largo, mangas, escote o silueta y así darle una segunda vida.

Algunos vestidos son modificados por expertos sastres para darles una segunda vida en futuros compromisos. What Kate Wore

¿Qué hace la reina Letizia con su ropa después de usarla?

Si existe una royal conocida por reciclar sus looks, esa es la reina Letizia. La monarca española ha demostrado en numerosas ocasiones que una prenda no necesita estrenarse para volver a convertirse en protagonista.

La reina Letizia han demostrado que repetir un look también puede ser una declaración de sostenibilidad. IG

Vestidos que utilizó hace años han regresado a eventos oficiales con pequeños cambios de confección o acompañados de accesorios diferentes. También ha recuperado diseños de firmas como Felipe Varela, Carolina Herrera, Hugo Boss y Massimo Dutti.

Incluso algunas prendas vinculadas al guardarropa de la reina Sofía han encontrado una segunda oportunidad con Letizia.

Este hábito no solo permite construir una identidad de estilo reconocible; también envía un mensaje sobre consumo responsable y moda sostenible.

¿Qué pasa con la ropa de Meghan Markle?

El caso de Meghan Markle es diferente porque, desde su salida como integrante activa de la familia real británica, administra su vestuario de manera mucho más independiente.

Meghan Markle tiene actualmente mayor libertad para administrar su guardarropa tras dejar de ser integrante activa de la realeza británica. IG

Durante su etapa como royal, algunas prendas fueron reutilizadas y otras pertenecían a firmas que las prestaban temporalmente para determinadas apariciones.

Actualmente, su guardarropa responde a decisiones personales y profesionales, por lo que puede conservar, adquirir o gestionar sus prendas de acuerdo con sus propios criterios.

Por ello, no todo lo que Meghan utiliza termina necesariamente dentro de un archivo institucional.

¿Las prendas reales terminan en subastas?

Aquí existe uno de los mayores mitos. La mayoría de los vestidos de las royals no se subastan.

Lo habitual es conservarlos, reutilizarlos o, cuando se trata de prendas prestadas, devolverlas a las firmas correspondientes.

La princesa Diana ocultó amuletos especiales en su vestido de novia para atraer la buena suerte. | hrp.org.uk

Uno de los casos más famosos de una subasta real fue el de la princesa Diana, quien en 1997 puso a la venta decenas de vestidos a través de Christie's con fines benéficos. Sin embargo, este tipo de iniciativas son excepcionales.

Las piezas vinculadas con momentos históricos importantes pueden incluso conservarse durante décadas debido a su valor documental y cultural.

Y aunque la idea de imaginar enormes vestidores llenos de vestidos resulta fascinante, hay algo mucho más interesante detrás: la ropa de las royals no solo habla de tendencias, también refleja protocolo, diplomacia y sostenibilidad.