¿Tu estufa ya no tiene la flama azul? Esto es lo que el color podría estar indicando

La estufa es uno de los aparatos que más utilizamos en el hogar, pero pocas veces prestamos atención a un detalle que puede revelar si funciona de manera adecuada: el color de la flama.

Aunque una variación puede parecer un asunto menor, el tono de la flama puede ofrecer información sobre la combustión del gas. Una flama azul suele indicar que el proceso es adecuado, mientras que una tonalidad amarilla o naranja puede ser una señal de que el aparato necesita revisión.

¿La flama de tu estufa cambió de color? Esto podría estar indicando Canva.

¿De qué color debe ser la flama de la estufa para saber que funciona bien?

En una estufa de gas, la referencia que debes tener en cuenta es una flama azul. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), explica que la combustión de las hornillas debe contar con una cantidad adecuada de aire para que la flama tenga este color.

Una combustión adecuada permite aprovechar mejor el gas. Por el contrario, cuando la flama adquiere un tono amarillo o naranja, la dependencia considera que existe una combustión ineficiente y recomienda solicitar mantenimiento profesional.

Por eso, revisar de vez en cuando el aspecto de la flama puede convertirse en una forma sencilla de detectar que algo no funciona como debería. No se trata de alarmarse ante una variación momentánea, sino de prestar atención cuando el cambio permanece o aparece con frecuencia.

Además del color, es importante observar otras señales alrededor de la estufa. El Cenapred menciona la aparición de manchas, suciedad o decoloración en los aparatos, conductos de salida de gases o zonas cercanas como indicios que pueden acompañar una combustión inadecuada.

¿La flama de tu estufa cambió de color? Esto podría estar indicando Canva.

¿Qué significa si la flama de la estufa cambia a amarillo o naranja?

Una flama amarilla o naranja puede indicar que la combustión no es eficiente. La Conuee señala de manera específica que estos colores son una señal para revisar el funcionamiento de la estufa.

El Cenapred explica que el problema puede relacionarse con una combustión incompleta, proceso que ocurre cuando no existe suficiente oxígeno para que el combustible se queme de manera adecuada. En esas condiciones puede producirse monóxido de carbono.

Esto no significa que un cambio de color sea, por sí solo, una prueba de que existe una fuga de gas. Son problemas diferentes. Una flama amarilla o naranja es, sobre todo, una señal de que la combustión requiere atención.

Por esta razón, no conviene asumir que basta con continuar utilizando la estufa hasta que el color vuelva a cambiar. Si la tonalidad permanece, lo adecuado es revisar el aparato y solicitar mantenimiento a personal especializado.

¿La flama de tu estufa cambió de color? Esto podría estar indicando Canva.

¿Por qué cambia de color la flama de la estufa?

Una de las causas que deben considerarse es el estado de los quemadores. La Conuee recomienda mantener limpias las charolas, parrillas y quemadores, ya que la suciedad puede afectar el funcionamiento de la estufa.

También es importante que exista una cantidad adecuada de aire para la combustión. La Conuee señala que una flama azul es resultado de una combustión con la cantidad de aire adecuada.

Cuando el problema persiste, no es recomendable intentar modificar por cuenta propia componentes internos de la estufa, reguladores o sistemas de alimentación de gas. Una revisión profesional puede determinar si el problema requiere limpieza, ajuste o reparación.

El Cenapred recomienda que el mantenimiento de equipos que funcionan con gas, entre ellos las estufas, quede a cargo de personal especializado.

Por ello, si después de mantener limpios los elementos accesibles de la estufa la flama continúa amarilla o naranja, la mejor decisión es solicitar una revisión antes de continuar con su uso habitual.

¿La flama de tu estufa cambió de color? Esto podría estar indicando Canva.

¿Una flama amarilla puede producir monóxido de carbono?

La relación entre una combustión deficiente y el monóxido de carbono es uno de los principales motivos para prestar atención a este cambio.

El Cenapred explica que el monóxido de carbono es un subproducto de la combustión incompleta de combustibles como el gas LP y el gas natural. También señala que las estufas, hornillas y hornos de gas pueden producirlo cuando no existe suficiente oxígeno para el quemador.

¿La flama de tu estufa cambió de color? Esto podría estar indicando Canva.

El riesgo aumenta porque este gas no puede detectarse mediante los sentidos: carece de olor, sabor y color, por lo que una persona no puede saber que está presente simplemente al entrar en una habitación.

El Cenapred identifica precisamente una flama amarilla o naranja, en lugar de la azul normal, como una señal que puede hacer sospechar de la presencia de este gas. También recomienda mantener ventiladas las áreas donde funcionan aparatos de combustión y realizarles mantenimiento mediante personal especializado.

Por esta razón, una flama que cambia de color no debe interpretarse únicamente como un problema de consumo de gas. También puede representar una señal de seguridad que requiere atención.

¿La flama de tu estufa cambió de color? Esto podría estar indicando Canva.

¿Qué hacer si la flama de la estufa cambia de color?

Si notas que la flama de tu estufa dejó de ser azul y permanece amarilla o naranja, la primera recomendación es no ignorar el problema.

La Conuee indica que una flama amarilla o naranja representa una combustión ineficiente y recomienda llamar a un profesional para dar mantenimiento al aparato.

En casa puedes mantener limpios los quemadores, parrillas y charolas, pero esta tarea no sustituye una revisión técnica cuando la alteración continúa. Tampoco es recomendable realizar modificaciones en las conexiones o componentes de gas sin los conocimientos necesarios.

El Cenapred aconseja realizar el mantenimiento de los equipos de gas por personal especializado y mantener ventilados los espacios donde existen fuentes de combustión.

Si además del cambio de color percibes olor a gas, notas una anomalía importante en el funcionamiento del aparato o sospechas de una fuga, evita realizar reparaciones por cuenta propia y toma medidas de seguridad antes de volver a utilizar la estufa.

La clave está en recordar que una flama azul es la referencia de una combustión adecuada. Si cambia de manera persistente a amarillo o naranja, no es conveniente acostumbrarse a verla así: puede ser la señal de que la estufa necesita mantenimiento y, en determinadas circunstancias, puede alertar sobre un problema relacionado con la combustión y el monóxido de carbono.