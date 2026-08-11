Calles del centro en CDMX para comprar mochilas y loncheras

Si tus hijos ya necesitan una nueva mochila o lonchera para el próximo ciclo escolar 2026-2027, en la Ciudad de México existen diferentes lugares donde pueden encontrar opciones para todos los gustos y presupuestos.

Desde corredores comerciales en el Centro Histórico de CDMX hasta calles donde encontrarás mochilas, loncheras, accesorios y algunos útiles escolares, hay diferentes alternativas para prepararse para el regreso a clases.

Lo mejor es que tus hijos pueden acompañarte para elegir el diseño que más les guste y, al mismo tiempo, puedes comparar precios y opciones antes de hacer la compra.

¿Dónde venden mochilas en el centro?

Calle Mesones: mochilas y loncheras para todos los gustos

Uno de los lugares más concurridos para buscar artículos escolares es la calle Mesones, donde encontrarás una gran variedad de opciones para elegir la mochila y lonchera que más les guste a tus hijos.

Además de estos artículos, en esta zona también hay diferentes establecimientos donde puedes encontrar algunos útiles escolares. Una de sus ventajas es que podrás revisar distintos diseños y comparar precios antes de decidir cuál llevar.

Este corredor comercial se encuentra sobre la calle Mesones, en el Centro Histórico de la CDMX. Está aproximadamente a 7 o 10 minutos del Metro Pino Suárez, Línea 2 (azul).

Correo Mayor: encuentra una mochila para cada estilo

Otra alternativa para buscar mochilas para el regreso a clases es la zona de Correo Mayor, donde se encuentra Grupo Vizcarra, un establecimiento con diferentes opciones de mochilas y artículos escolares.

Aquí puedes encontrar modelos para distintos gustos, por lo que puede ser otra opción para visitar con tus hijos y buscar aquella mochila que los acompañará durante el próximo ciclo escolar.

Se encuentra sobre Correo Mayor, en el Centro Histórico, aproximadamente a 6 minutos del Metro Pino Suárez, Línea 2 (azul).

¿Dónde comprar mochilas y loncheras para el regreso a clases? Foto: Canva

Pasaje Sandino: loncheras con sus personajes favoritos

Si tus hijos quieren llevar a la escuela una lonchera de su personaje favorito, el Pasaje Sandino también puede ser una alternativa para buscar diferentes diseños.

En este lugar encontrarás diversas opciones de loncheras infantiles, con modelos y personajes que pueden llamar la atención de los pequeños y hacer más divertido el regreso a clases.

Se encuentra ubicado en C. del Carmen 37, Centro Histórico. De acuerdo con Google Maps, está aproximadamente a 8 minutos de la estación Metro Tenochtitlan, Línea 2 (azul).

¿Dónde comprar mochilas y loncheras para el regreso a clases? Foto: Canva

Calle Moneda: mochilas, loncheras y accesorios escolares

La calle Moneda es otra de las zonas donde puedes encontrar diferentes opciones para preparar a tus hijos para el regreso a clases.

En sus establecimientos hay mochilas de diferentes colores, diseños y personajes, además de algunas loncheras para llevar el lunch durante la jornada escolar.

También puedes encontrar otros accesorios, como calcetas y artículos que pueden complementar el uniforme y las compras para el nuevo ciclo escolar.

Esta zona se encuentra aproximadamente a cuatro minutos del Metro Zócalo, Línea 2 (azul).

¿Dónde comprar mochilas y loncheras para el regreso a clases? Foto: Canva

Recorrer estas zonas con ellos puede ser una buena oportunidad para que participen en la elección de sus nuevos artículos escolares, encuentren un diseño que les guste y, de paso, puedas comparar precios antes de comprar.

Sin embargo, recuerda que al tratarse de zonas comerciales concurridas, es importante permanecer todo el tiempo junto a tus hijos, mantenerlos a la vista y evitar que se alejen durante el recorrido.