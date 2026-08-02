¡El cielo de agosto 2026 tendrá grandes sorpresas! Eclipses y una lluvia de estrellas imperdibles

Agosto será uno de los meses más atractivos para quienes disfrutan mirar al cielo. El calendario astronómico de 2026 reunirá varios fenómenos que podrán apreciarse desde distintas partes del mundo y, en algunos casos, también desde México.

Con una buena planificación y un sitio con poca contaminación lumínica, será posible disfrutar algunos de los espectáculos naturales más esperados del año.

Eventos astronómicos de agosto 2026 Canva

Eventos astronómicos de agosto 2026: las fechas que debes marcar en el calendario

Durante agosto de 2026 ocurrirán distintos fenómenos astronómicos que permitirán observar cambios en el cielo, desde el paso de partículas provenientes de un cometa hasta la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol.

Las fechas principales son:

12 de agosto de 2026: eclipse total de Sol

eclipse total de Sol 13 de agosto de 2026: punto máximo de la lluvia de meteoros Perseidas

punto máximo de la lluvia de meteoros Perseidas 27 y 28 de agosto de 2026: eclipse parcial de Luna

Cada fenómeno tiene características distintas. Mientras los eclipses dependen de la posición exacta de la Tierra, la Luna y el Sol, las lluvias de meteoros ocurren cuando nuestro planeta atraviesa regiones del espacio donde permanecen restos de polvo y partículas desprendidos de cometas.

Ambos escenarios forman parte de los eventos astronómicos más observados por el público, ya que permiten comprender de forma sencilla algunos procesos que ocurren fuera de la Tierra.

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Lluvia de meteoros Perseidas 2026: cuándo ver las estrellas fugaces de agosto

Uno de los eventos más esperados del mes será la lluvia de meteoros Perseidas, considerada una de las más populares del año por la cantidad de destellos que pueden aparecer en el cielo nocturno.

El punto máximo de actividad está previsto para el 13 de agosto de 2026. Durante esa noche y la madrugada siguiente, las condiciones serán favorables para observar los meteoros, especialmente en lugares alejados de las ciudades.

Las Perseidas se producen cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y partículas que dejó el cometa 109P/Swift-Tuttle durante sus recorridos alrededor del Sol. Cuando estos fragmentos ingresan a la atmósfera terrestre, se calientan por la fricción y generan los trazos luminosos conocidos popularmente como estrellas fugaces.

Según la NASA, esta lluvia de meteoros puede producir decenas de meteoros visibles por hora bajo condiciones ideales de oscuridad y cielo despejado.

Para observarlas desde México se recomienda:

Buscar un lugar con poca iluminación artificial

Observar después de la medianoche y durante la madrugada

Evitar mirar pantallas brillantes para permitir que la vista se adapte a la oscuridad

Recostarse y observar una amplia zona del cielo

No es necesario contar con un telescopio, ya que las Perseidas pueden apreciarse a simple vista.

¿Cómo fotografiar la lluvia de meteoros con tu celular? Canva

Eclipse lunar de agosto 2026: fecha y cómo observarlo desde México

Otro de los eventos destacados será el eclipse parcial de Luna, que ocurrirá entre el 27 y el 28 de agosto de 2026, un fenómeno que podrá observarse desde diferentes regiones del planeta, incluida parte de América.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna. En ese momento, la sombra terrestre cubre parte del satélite natural y provoca cambios temporales en su apariencia.

A diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar no representa un riesgo para la vista, por lo que puede disfrutarse sin filtros especiales.

Durante el evento, la Luna mostrará variaciones en su brillo conforme la sombra de la Tierra avance sobre su superficie. Para apreciar mejor el fenómeno, los especialistas recomiendan elegir zonas abiertas, revisar el pronóstico meteorológico y evitar lugares con exceso de iluminación.

Además, unos binoculares o un telescopio pequeño pueden ayudar a observar detalles de la superficie lunar, como cráteres y zonas de contraste.

Te contamos por qué este fenómeno es conocido como Luna de sangre Especial

Eclipse solar de agosto 2026: el fenómeno que será uno de los más importantes del año

El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse total de Sol, considerado uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes del año.

Este fenómeno sucede cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar durante algunos minutos en una zona específica del planeta.

La trayectoria de totalidad recorrerá regiones como Groenlandia, Islandia, España y Portugal. Desde México no podrá observarse como eclipse total; sin embargo, el evento tendrá relevancia internacional por su magnitud.

Durante un eclipse total de Sol, quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán observar cómo el día se oscurece de forma temporal y aparece la corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol.

La NASA recuerda que nunca debe observarse directamente el Sol sin protección adecuada. Para mirar un eclipse solar es indispensable utilizar filtros especiales certificados, ya que ayudan a prevenir daños permanentes en la vista.

Imagen de un eclipse Foto: Cuartoscuro

Consejos para observar los eventos astronómicos de agosto 2026 sin telescopio

Disfrutar del cielo nocturno puede ser una actividad sencilla si se toman algunas medidas para mejorar la experiencia.

La principal recomendación de los especialistas consiste en alejarse de las zonas urbanas con contaminación lumínica. Las áreas rurales, parques alejados o lugares con cielos oscuros permiten apreciar un mayor número de estrellas y fenómenos astronómicos.

También es importante:

Consultar la fecha y hora exacta de cada evento

Revisar las condiciones del clima

Llevar ropa adecuada para permanecer al aire libre

Utilizar aplicaciones astronómicas para identificar constelaciones y planetas

Tener paciencia, ya que algunos fenómenos requieren varios minutos de observación

Más allá de ofrecer un espectáculo visual, los eventos astronómicos de agosto de 2026 representan una oportunidad para despertar el interés por la ciencia y conocer mejor el comportamiento del universo.

Ya sea a simple vista o con ayuda de binoculares, dedicar unos minutos a observar el cielo permitirá disfrutar de fenómenos que ocurren pocas veces al año y que recuerdan la constante actividad del sistema solar.