Así es el 'pez Demogorgon', la nueva especie ciega hallada en una cueva

Un raro pez ciego, pálido y adaptado por completo a la oscuridad fue descubierto en una cueva de Alabama, Estados Unidos. Su aspecto y su vida en un mundo subterráneo llevaron a los investigadores a bautizarlo como Demogorgonichthys arcanus, en referencia al Demogorgon, la criatura asociada con el mundo oscuro de Stranger Things.

El hallazgo ocurrió en febrero de 2025 dentro de la cueva Bobcat, un sistema kárstico ubicado en Redstone Arsenal, al norte de Alabama. Lo más sorprendente es que no se trataba de una zona desconocida: la cueva había sido monitoreada durante décadas por biólogos debido a la presencia de otras especies raras.

La nueva especie fue descrita por un equipo encabezado por Matthew L. Niemiller y Pamela B. Hart. De acuerdo con la investigación publicada en Scientific Reports, el pez no solo representa una especie nueva, sino también un nuevo género de pez cavernario obligado, es decir, un animal que vive exclusivamente en ambientes subterráneos.

¿Cómo es el “pez Demogorgon”?

El Demogorgonichthys arcanus reúne varias características propias de animales que han evolucionado en completa oscuridad. No tiene ojos externos, carece de pigmentación visible y presenta un cuerpo pálido, casi traslúcido, con un ligero tono azulado cuando está vivo.

El “pez Demogorgon”, la nueva especie ciega hallada en una cueva Especial

También posee una joroba marcada detrás de la cabeza, un hocico más largo y aplanado, y diferencias en sus aletas que ayudaron a los especialistas a distinguirlo de otros peces ciegos conocidos en la misma región.

Aunque su apariencia puede parecer extraña para quienes lo ven por primera vez, esos rasgos tienen sentido en una cueva. En un ambiente sin luz solar, los ojos y la pigmentación dejan de ser tan útiles, mientras otros sistemas sensoriales se vuelven clave para moverse, detectar vibraciones y encontrar alimento.

¿Por qué lo llamaron como el Demogorgon de Stranger Things?

El nombre Demogorgonichthys arcanus une varias referencias. Por un lado, “Demogorgon” alude a criaturas del inframundo y también al monstruo popularizado por Stranger Things. Por otro, “ichthys” proviene del griego y significa pez, mientras que “arcanus” puede entenderse como oculto, secreto o misterioso.

La elección del nombre no fue casual. El pez vive en un sistema oscuro, aislado y difícil de observar, casi como una criatura salida de un mundo paralelo. Matthew Niemiller incluso explicó a medios locales que, al ser un niño de los años 80 originario de Indiana, Stranger Things le resonaba especialmente y el nombre “encajaba” con la especie.

La nueva especie de pez descubierta Especial

Una especie que estuvo escondida a simple vista

Uno de los detalles más llamativos del descubrimiento es que la cueva Bobcat no era un sitio nuevo para la ciencia. Los investigadores llevan décadas entrando a este sistema para monitorear fauna subterránea, incluida la especie conocida como camarón cavernícola de Alabama.

Aun así, el pez pasó desapercibido durante años. Parte de la explicación está en que puede confundirse con el pez ciego del sur, Typhlichthys subterraneus, otra especie que habita en el mismo acuífero subterráneo.

La coexistencia de dos peces cavernarios en un espacio tan reducido también llamó la atención de los científicos. En América del Norte, no es común encontrar dos especies de peces ciegos compartiendo el mismo sistema subterráneo, sobre todo cuando ambas ocupan posiciones importantes dentro de ese ecosistema.

El linaje del pez se separó hace millones de años

Los análisis genéticos revelaron que el linaje del “pez Demogorgon” se separó de sus parientes más cercanos hace millones de años. El estudio estima que esta divergencia ocurrió aproximadamente durante el Mioceno, lo que sugiere una historia evolutiva larga dentro de los ambientes subterráneos de Alabama.

La investigación también señala que la adaptación a la vida en cuevas ocurrió de forma independiente en distintas ramas de peces cavernícolas. Esto ayuda a entender cómo especies diferentes pueden llegar a desarrollar rasgos parecidos, como pérdida de ojos y pigmentación, cuando enfrentan presiones ambientales similares.

En otras palabras: la oscuridad moldea cuerpos. Y en este caso, lo hizo durante millones de años.

Un “Demogorgon” real en peligro

El descubrimiento también encendió alertas de conservación. El Demogorgonichthys arcanus solo se ha registrado en la cueva Bobcat, un entorno extremadamente limitado. Según la descripción científica, se trata de un pez cavernario obligado con distribución muy restringida, lo que lo vuelve vulnerable a cualquier alteración del agua subterránea.

Aunque el sistema se encuentra dentro de Redstone Arsenal y ya cuenta con cierto nivel de monitoreo por la presencia de especies protegidas, los especialistas advierten que las cuevas dependen de la calidad del agua que se filtra desde la superficie. Contaminantes, cambios en el flujo del agua o eventos climáticos extremos pueden afectar a organismos que no tienen otro lugar a dónde ir.

Por eso, el hallazgo no solo suma un nombre curioso a la biología. También recuerda que muchas especies desconocidas pueden vivir en espacios pequeños, frágiles y aparentemente bien estudiados.

El “pez Demogorgon” no viene del Upside Down, pero sí de un mundo oculto bajo tierra. Y ahora que la ciencia finalmente lo encontró, el siguiente reto será proteger el único hogar que se le conoce.

bgpa