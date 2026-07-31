¿Quieres atraer el amor? Estos amuletos son los más populares para manifestarlo

¿Alguna vez te has sentido como Ralph Wiggum cuando Lisa Simpson le rompe el corazón? Si el amor no ha estado de tu lado últimamente y quieres probar algo diferente, hay quienes recurren a amuletos que, según diversas creencias, ayudan a atraer una pareja o fortalecer la energía del amor.

Aunque no existe evidencia científica de que estos objetos funcionen, muchas personas los utilizan como símbolos para manifestar sus deseos, fomentar el amor propio o atraer relaciones positivas. Si quieres conocer algunos de los más populares, aquí te contamos cuáles son.

¿Qué puedo ponerme para atraer el amor?

Pulsera roja

Uno de los amuletos más conocidos es la pulsera, inspirada en la leyenda del hilo rojo del destino, una creencia originaria del este de Asia que sostiene que dos personas destinadas a encontrarse están unidas por un hilo invisible.

¿Cómo se usa?

Tradicionalmente se coloca en la muñeca izquierda. Algunas personas hacen tres nudos mientras manifiestan o visualizan el tipo de amor que desean atraer.

Amuletos para atraer el amor: cuáles son y cómo se usan Foto: Canva

Jade verde

Dentro de la litoterapia, el jade verde se asocia con la armonía, el equilibrio emocional y las relaciones sinceras. Por ello, hay quienes lo utilizan como un amuleto relacionado con el amor y la estabilidad afectiva.

¿Cómo se usa?

Puede llevarse como collar, pulsera o anillo. También hay personas que colocan una piedra de jade en diferentes espacios del hogar como parte de sus rituales simbólicos.

Amuletos para atraer el amor: cuáles son y cómo se usan Foto: Canva

Cuarzo rosa

El cuarzo rosa es considerado por muchas tradiciones como la piedra del amor. Se le relaciona con el amor propio, la sanación emocional y la apertura a nuevas relaciones.

¿Cómo se usa?

Algunas personas acostumbran limpiarlo con agua y dejarlo bajo la luz de la luna llena como parte de un ritual simbólico de purificación. Después, lo sostienen entre las manos mientras visualizan sus deseos o lo llevan consigo en un accesorio, bolso o cartera.

Amuletos para atraer el amor: cuáles son y cómo se usan Foto: Canva

Hojas de laurel

Las hojas de laurel también forman parte de diversas tradiciones esotéricas y, en algunas creencias, se relacionan con la buena fortuna, la prosperidad y el amor.

¿Cómo se usan?

Hay quienes llevan una hoja de laurel en la cartera o en el bolso mientras realizan una intención o manifestación relacionada con el amor.

Amuletos para atraer el amor: cuáles son y cómo se usan Foto: Canva

El uso de amuletos forma parte de creencias espirituales y tradiciones populares presentes en distintas culturas. No existe evidencia científica que demuestre que puedan atraer el amor o cambiar el destino de una persona.

Sin embargo, para quienes creen en estas prácticas, los amuletos pueden representar un recordatorio de sus deseos, fortalecer el amor propio o motivarlos a mantener una actitud positiva al momento de conocer nuevas personas.