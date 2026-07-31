¡Si amas ‘El diablo viste a la moda’, TIENES que ir! Todo sobre la experiencia inmersiva en NY

Han pasado dos décadas desde que The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda) llegó a los cines y, lejos de perder vigencia, continúa siendo una de las películas más influyentes dentro del mundo de la moda y la cultura pop. Ahora, los seguidores de esta historia tienen una razón más para visitar Nueva York.

¿Dónde es la exhibición interactiva de ‘El diablo viste a la moda’?

El Museum of Arts and Design (MAD), ubicado en Columbus Circle, abrió una experiencia inmersiva inspirada en el universo de The Devil Wears Prada, una exposición temporal que permite a los visitantes adentrarse en el glamuroso mundo de la revista ficticia Runway.

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La muestra, titulada "Welcome to the Runway: An Immersive Experience", estará disponible del 29 de julio al 9 de agosto y forma parte de las actividades organizadas para celebrar el estreno de la nueva entrega de la franquicia en Disney+ y Hulu. La entrada a la experiencia está incluida con el boleto de acceso al museo.

¿Qué puedes encontrar en la exhibición interactiva de ‘El diablo viste a la moda’?

Uno de los principales atractivos es la recreación de algunos de los escenarios más icónicos de la película. Los asistentes pueden sentarse detrás del legendario escritorio de Miranda Priestly y fotografiarse como si formaran parte de la prestigiosa revista de moda.

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También es posible recorrer espacios inspirados en el vestidor de Runway, donde los fanáticos pueden sentirse, por unos minutos, como los nuevos asistentes editoriales.

La experiencia también reúne una colección de vestuarios originales utilizados por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, piezas que ayudaron a convertir a la película en un referente de estilo desde su estreno.

Entre los objetos más llamativos destacan accesorios y zapatos de firmas como Alexander McQueen y Christian Louboutin, además de gafas que se volvieron parte del sello visual de varios personajes.

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La exposición no se limita a mostrar prendas detrás de una vitrina. Los visitantes también pueden participar en diversas actividades interactivas diseñadas para hacerlos sentir parte del universo editorial.

Hay sesiones personalizadas de asesoría de imagen, clases para aprender a desfilar sobre una pasarela, espacios para practicar poses frente a la cámara y escenarios ideales para recrear algunas de las escenas más famosas de la película.

El recorrido fue pensado tanto para quienes conocen de memoria cada diálogo del filme como para quienes simplemente disfrutan del diseño, la moda y el cine. La intención es ofrecer una experiencia que combine nostalgia, creatividad y entretenimiento en un mismo espacio.

¿Cuáles son los horarios de la exhibición interactiva de ‘El diablo viste a la moda’?

Lunes: Cerrado.

Cerrado. Martes: 10:00 a 18:00 horas.

10:00 a 18:00 horas. Miércoles: 10:00 a 18:00 horas.

10:00 a 18:00 horas. Jueves: 12:00 a 20:00 horas.

12:00 a 20:00 horas. Viernes: 10:00 a 18:00 horas.

10:00 a 18:00 horas. Sábado: 10:00 a 18:00 horas.

10:00 a 18:00 horas. Domingo: 10:00 a 18:00 horas.

Para los amantes de la moda, el cine y las experiencias inmersivas, esta pop-up representa una oportunidad única para entrar al universo de Runway, revivir escenas inolvidables y comprobar que el legado de Miranda Priestly sigue más vigente que nunca.

¿Quién creo la exhibición interactiva de ‘El diablo viste a la moda’?

La selección fue realizada por Molly Rogers, reconocida diseñadora de vestuario responsable de algunos de los looks más memorables de la saga y de producciones como Sex and the City, And Just Like That, Ugly Betty y Confessions of a Shopaholic.

Durante la presentación de la exhibición, Rogers explicó que uno de los mayores desafíos fue actualizar la imagen de Andy Sachs sin perder la esencia que convirtió al personaje en un ícono de la moda cinematográfica.

Así que si tienes planeado visitar Nueva York durante estos días, esta exhibición se perfila como una parada obligatoria.

Además de admirar prendas originales utilizadas en la película, podrás recorrer escenarios emblemáticos, vivir una experiencia completamente inmersiva y descubrir por qué, veinte años después de su estreno, El diablo viste a la moda continúa siendo una de las producciones más influyentes del universo fashionista.