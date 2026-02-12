Cae sujeto que lanzó a 'Lobito' de lo alto de escaleras en Naucalpan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la policía municipal de Naucalpan dieron con el paradero de un sujeto identificado como Anthony Fran “N”, quien arrojó al perrito “Lobito” desde lo alto de unas escaleras de concreto en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Lobito Especial

El agresor del perrito tenía una orden de aprehensión en su contra por los hechos altamente difundidos en redes sociales y medios de comunicación, que provocaron la indignación de la sociedad.

Maltrato animal Especial

Dicho individuo es investigado por el delito de maltrato animal y fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial al interior del penal de Barrientos para que en breve se determine su situación jurídica.

Así los hechos

Agresor de Lobito Especial

El pasado 29 den enero se difundió un severo caso de maltrato animal en contra de ‘Lobito’, un perrito de 15 años que fue aventado intencionalmente por un sujeto, desde lo alto de unas escaleras de concreto en San Lorenzo Totolinga en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con las primeras versiones esto ocurrió después de una pelea entre perros en donde se involucró ‘Lobito’, la fundación Mundo Patitas AC fue quien denunció el hecho y señaló que el lomito estaba muy delicado.

Lobito, un perrito comunitario de aproximadamente 15 años de edad, fue víctima de un acto de extrema crueldad en la zona Especial

En el clip se pudo ver a Lobito cuando fue lanzado desde lo alto al vacío, su cuerpo rodó sin control y azotó en varias ocasiones en los escalones de concreto, hasta quedar casi inmóvil.

*bb