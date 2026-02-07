'Callejón del Lobito', así luce hoy lugar donde un perrito fue lanzado en escaleras de Naucalpan

Semanas después del video donde se ve a un sujeto lanzando a un perrito desde lo alto de unas escaleras de concreto en Naucalpan, el presidente municipal, Isaac Montoya anunció que las Huellas de la Transformación llegaron justo a ese punto que lastimó profundamente a la comunidad.

Se trata de la Segunda Cerrada de Santa Úrsula, en San Lorenzo Totolinga, Estado de México, donde un espacio marcado por la crueldad hoy empieza a sanar. Ahí, el gobierno municipal no solo rehabilitó un andador, sino que resignificó el lugar con trabajos de iluminación, pavimentación, limpieza, seguridad y arte urbano, para enviar un mensaje: en Naucalpan de Juárez la violencia no se normaliza y la vida de los seres sintientes sí importa.

A partir de ahora, este sitio será conocido como el “Callejón del Lobito”, un símbolo de justicia, empatía y unión comunitaria.

Todo esto ocurrió después del caso que estremeció a vecinos y usuarios en redes sociales. Lobito, un perrito comunitario de aproximadamente 15 años de edad, fue víctima de un acto de extrema crueldad en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, tras una pelea entre perros, un sujeto lo aventó intencionalmente desde lo alto de unas escaleras de concreto, de al menos 10 metros de altura.

El ataque quedó grabado en video. En las imágenes se observa cómo Lobito cae al vacío, rueda sin control y se golpea varias veces contra los escalones hasta quedar casi inmóvil. La agresión fue denunciada por la fundación Mundo Patitas AC, que alertó sobre el delicado estado de salud del lomito.

Exigieron que el responsable fuera castigado

La indignación fue inmediata. En redes sociales, cientos de personas exigieron que el responsable fuera identificado y castigado conforme a la ley. Vecinos intentaron confrontar al agresor, quien vestía pantalón claro y chamarra oscura, y corrieron a auxiliar a Lobito, mientras daban aviso a las autoridades.

En su momento, Isaac Montoya condenó los hechos, informó que Lobito quedó bajo resguardo del área de Bienestar Animal y aseguró que no permitiría que el caso quedara impune. Agradeció también el trabajo de rescatistas, veterinarios y vecinos que no soltaron al perrito en sus momentos más difíciles.

Hoy, se llama Callejón del Lobito y es un recordatorio permanente de que el maltrato animal es un delito no solo en el Estado de México, sino en todo el país.

*bb