SEEM integra a 143 elementos policíacos capacitados por la Defensa

Un grupo de 143 nuevos elementos para la Policía del Estado de México concluyeron su formación de seis meses, en el Centro de Adiestramiento Especializado de Policía Militar, ubicado en el Campo Militar 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, en el municipio de Huehuetoca.

La Ceremonia de Graduación del Curso de Formación Policial para Policía de Proximidad, Entrega de Vehículos y Armamento, estuvo encabezada por el general Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Foto: Especial

Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad de la entidad (SSEM), destacó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), para la capacitación del personal que se integra a labores de protección a la sociedad mexiquense.

“El sector Defensa de nuestro país destina recursos humanos y materiales para impartir programas de capacitación, de proximidad y de formación inicial, para la Policía del Estado de México. Hoy se integran a nuestra institución 143 hombres y mujeres con el firme propósito de contribuir a garantizar la seguridad de nuestro estado”, dijo Castañeda Camarillo, orador oficial en la graduación.

Agradecen a Defensa Nacional

El responsable de las tareas de Seguridad Pública en el Estado de México, de formación militar, agradeció al titular de la Defensa, general Ricardo Trevilla, por el apoyo otorgado a la dependencia mexiquense, en la formación del personal.

Foto: Especial

“Mi General Briseño, solicito respetuosamente que sea usted el conducto para agradecer a mi general Ricardo trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, por su valioso apoyo para la profesionalización, equipamiento y coordinación interinstitucional con la SS- Edomex, apoyo que también ha sido fundamental para la reducción de los índices delictivos en el Estado de México”, afirmó.

Al respecto, Castañeda Camarillo, destacó las cifras presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, en relación con un descenso en el homicidio doloso en la entidad de 48 por ciento, entre septiembre de 2024 a enero de 2026, así como la reducción de otros delitos.

“En 2025, cerramos con una disminución en los 12 delitos de alto impacto, con un 25 por ciento; entre ellos destacamos el 34 por ciento en robo de vehículos, el 38 por ciento en extorsión y el 39 por ciento en secuestro”, detallo Castañeda Camarillo.

El Edomex cerró 2025 cerramos con una disminución en los 12 delitos de alto impacto, con un 25 por ciento Foto: Especial

Entrega de patrullas y armamento

En la ceremonia, la gobernadora, Gómez Álvarez, entregó de manera simbólica 119 patrullas y 450 armas a 85 municipios de la entidad.

Los elementos graduados realizaron una demostración de su intervención en un caso flagrante de extorsión; además, se entregaron constancias de formación y reconocimientos a los mejores promedios del curso de seis meses.

*DRR*