Edomex aplica 240 mil vacunas contra sarampión en solo 4 días

En solo cuatro días, se han aplicado 240 mil dosis de vacunación contra el sarampión en el Estado de México, la Secretaría de Salud estatal informó que cuenta con abasto suficiente de vacunas, así como su adecuada conservación y distribución para mantener la calidad y eficacia de los biológicos y reducir los tiempos de entrega en todo el territorio estatal.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, afirmó que la entidad mexiquense tiene la red de frío más grande del país, lo que asegura la conservación de los biológicos desde su almacenamiento hasta su distribución.

Sostuvo que, en los primeros cuatro días de la Semana Estatal de Vacunación, que comenzó el pasado sábado 7 de febrero y se extenderá al domingo 15 febrero, se han aplicado en la entidad 243 mil 899 dosis, lo que confirma la suficiencia de biológicos y la capacidad operativa del sistema de salud para garantizar el acceso oportuno en el Estado de México.

Señaló que, ante la presencia de casos de sarampión en distintas entidades del país, el Estado de México mantiene una coordinación permanente entre las instituciones del sector salud público y privado, a través del Comité Estatal de Vacunación, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y proteger a la población, especialmente a los grupos de mayor riesgo.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Agregó que la Secretaría de Salud, mediante la Campaña Estatal de Vacunación, habilitó 450 puntos de aplicación, además de centros de salud y unidades médicas en conjunto con las jornadas intensivas que se desarrollan en la entidad, operados por brigadas de personal capacitado que orientan a la población sobre los biológicos a aplicar, conforme a su esquema de vacunación.

La Secretaría de Salud recuerda que la ubicación de los módulos se encuentra en: https://salud.edomex.gob.mx/isem/vacuna_sarampion

