Catean domicilios en Edomex y rescatan a perros que padecían maltrato

Varios perros fueron rescatados en el Estado de México luego de que se denunciara que vivían en condiciones de maltrato, por lo que varias autoridades de esa entidad se encargaron de realizar varias diligencias para su rescate.

En el rescate participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de Seguridad Estatal (SSEM), Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y la Dirección General de Medio Ambiente de Toluca.

En total fueron rescatados nueve ejemplares en inmuebles que se ubican en los municipios de Toluca y Otzolotepec.

“Derivado de diversas denuncias ciudadanas sobre el presunto maltrato de nueve caninos, el agente del Ministerio Público inició dos investigaciones que permitieron identificar dos domicilios en los que, al parecer, se encontraban ejemplares en condiciones de hacinamiento”, informó la FGJEM.

Tras contar con las órdenes de cateo, se inspeccionaron los domicilios señalados en las denuncias, para ubicar a los canes y verificar sus condiciones de salud.

Foto: Especial

“Los agentes cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio en Toluca, en donde fueron localizados cuatro caninos adultos y dos cachorros, que después de ser evaluados por personal veterinario, fueron rescatados y quedaron bajo resguardo en el Centro de Bienestar Animal de Toluca donde recibirán atención veterinaria y el inmueble quedó bajo resguardo en tanto siguen las investigaciones”.

El otro cateo, realizado en el municipio de Otzolotepec, policías ministeriales y personal de la CEPANAF acudieron a un domicilio donde localizaron tres caninos en condiciones de desnutrición y hacinamiento.

Una vez concluidos los cateos, se procedió al rescate de los caninos que quedaron bajo resguardo de la CEPANAF donde recibirán atención veterinaria.

