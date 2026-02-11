Autoridades de La Paz y del IMSS-Bienestar acuerdan construir CESA

Para atender a la población que requiere atención médica al no contar con ningún tipo de seguridad social, la presidenta municipal, Martha Guerrero Sánchez, y personal del IMSS-Bienestar realizaron un recorrido por tres espacios en los que se otorgan servicios de salud, en busca de sitios adecuados que puedan ser utilizados para construir un Centro Especializado de Atención a la Salud Ampliado (CESA).

Los coordinadores estatal y regional en el Oriente del IMSS-Bienestar, Natán Enríquez Ríos y Andy Hernández de León, así como la alcaldesa Martha Guerrero, recorrieron el Centro de Salud de San Isidro, el Hospital Materno Infantil “Miguel Hidalgo y Costilla” y la Clínica de Atención Geriátrica Los Reyes La Paz, reconociendo que esta última es prioritaria para ampliar los servicios de atención a la salud en el municipio de La Paz.

Carencias de espacios de salud

Durante el recorrido, se determinaron las carencias de cada espacio de salud. En primer lugar, se visitó el Centro de Salud de San Isidro (Casa del Adulto Mayor) y la Unidad de Salud IMSS-Bienestar. En este lugar, las autoridades comprobaron las medidas del terreno para construir el CESA, con la donación del mismo.

Posteriormente, se visitó el Hospital Materno Infantil “Miguel Hidalgo y Costilla”, en la Magdalena Atlicpac, donde los médicos del IMSS-Bienestar comprobaron que este hospital cuenta con un inmueble que bien podría ser un hospital general; sin embargo, se desconoce por qué el Sector Salud le otorgó el estatus de clínica materna.

En seguida, se trasladaron al inmueble de la Clínica de Atención Geriátrica Los Reyes La Paz, en el centro del municipio, sitio que desde su construcción quedó en completo abandono y hoy presenta huellas de saqueo, por lo cual se buscará la forma de abrir un espacio para atender a la comunidad carente de seguridad social.

Construcción de CESA

La alcaldesa Guerrero Sánchez informó que ya es un hecho la construcción de un CESA en el municipio de La Paz, el cual quedará en el Centro Comunitario de San Isidro, ya que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, está al pendiente de la gente que más lo necesita y, ahora, con la visita del personal del IMSS-Bienestar, se avala este proyecto. En menos de 20 días, el H. Ayuntamiento entregará las escrituras del terreno de más de mil metros cuadrados.

Este es un hospital pequeño que contará con un número determinado de camas y con médicos especialistas, en atención a las personas que más lo necesitan”, dijo la presidenta.

Por su parte, Enríquez Ríos indicó que se visitaron tres lugares donde se puede ampliar la infraestructura de salud, con el único fin de fortalecer al municipio en el sistema de atención médica; se trabaja intensamente en el Plan Integral del Oriente del Estado de México.

