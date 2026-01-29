¡Indignante! Avienta a 'Lobito' por las escaleras en Naucalpan; exigen castigo para el agresor

Gran indignación ha causado el caso de maltrato animal contra ‘Lobito’, un lomito de 15 años que fue aventado intencionalmente por un sujeto, desde lo alto de unas escaleras de concreto en San Lorenzo Totolinga en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Maltrato animal Especial

De acuerdo con las primeras versiones esto ocurrió después de una pelea entre perros en donde se involucró ‘Lobito’, la fundación Mundo Patitas AC fue quien denunció el hecho y señaló que el lomito está muy delicado.

Reproducir Un perrito de edad avanzada llamado Lobito fue lanzado desde unas escaleras de al menos 10 metros de altura en la colonia San Lorenzo Totolinga en Naucalpan, Estado de México

Tras ver el video, en redes sociales y otros espacios han salido diversas personas a exigir que se castigue al sujeto responsable de aventar con tanta saña al perrito de edad avanzada.

Lobito ya está siendo atendido

En el clip se puede ver a Lobito cuando es lanzado desde lo alto al vacío, su cuerpo rueda sin control y azota en varias ocasiones en los escalones de concreto, hasta quedar casi inmóvil.

Agresor de Lobito Especial

En sus redes sociales, el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya informó que Lobito permanecerá bajo resguardo en el área de Bienestar Animal y condenó los hechos, además de exhortar a las autoridades investigadoras a dar con el responsable.

En las imágenes se ve que el agresor de Lobito vestía un pantalón claro y una especie de chamarra negra. Algunas personas al parecer confrontaron al sujeto y después corrieron a auxiliar a Lobito que yacía en el fondo de las escaleras, llamaron a las autoridades para reportar el hecho y esperaron hasta que llegaron para llevárselo a un médico veterinario.

Agradecemos el trabajo que se está haciendo desde la Subdirección de Bienestar Animal, hacemos un llamado al respeto y trato digno a los seres sintientes... nos aseguraremos de que Lobito no sea un caso más… que haya un castigo ejemplar”, dijo el alcalde.

¿Cuál es el castigo por maltrato animal en Edomex?

Perrito maltratado Especial

En el Estado de México, el maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal estatal, específicamente en el artículo 235 Bis y siguientes. E incluye actos como:

Causar lesiones dolosas a un animal.

Provocar la muerte no inmediata, prolongando dolor o sufrimiento.

Zoofilia, abandono y hacinamiento sin alimentación ni cuidados.

¿Qué castigos se aplican si maltratas a un animal?

Las penas dependen del grado de daño al animal. Según el Código Penal del Estado de México:

1. Lesiones dolosas o maltrato general

Prisión: de 6 meses a 4 años.

Multa: de 150 a 300 días de salario mínimo.

Penas aumentan si hay difusión de las imágenes o videos del maltrato.

Lobito Especial

Las autoridades pueden asegurar al animal y remitirlo a protección.

2. Muerte no inmediata con sufrimiento

Prisión mayor: de 3 a 6 años.

Multa: de 200 a 400 días de salario mínimo.

Si quien comete maltrato es servidor público, la pena se incrementa hasta en un 50%.

Otras conductas también sancionadas

Además del maltrato físico, se consideran delitos:

Hacinamiento y falta de alimentación adecuada a varios animales.

Abandono que ponga en riesgo su vida o integridad.

¿Cómo denunciar?

Si eres testigo de maltrato animal en Edomex, puedes:

Presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o

Reportar el hecho con pruebas como ubicación, descripción y fotografías o videos que evidencien el maltrato.

La pena se aplica a cualquier animal que no sea considerado plaga, es decir, animales de compañía, fauna doméstica y otros que no sean plagas urbanas.

*bb