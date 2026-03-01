Zendaya y Tom Holland se casaron

La alfombra roja de los Actor Awards 2026 se convirtió en el escenario de una revelación inesperada sobre una de las parejas más queridas de la industria. Law Roach, el estilista de toda la vida de Zendaya, afirmó ante las cámaras que la actriz y el actor Tom Holland ya son marido y mujer.

Durante una charla con el medio Access Hollywood previo a la ceremonia, Roach lanzó la noticia con un tono entre broma y confirmación. "La boda ya sucedió", declaró el estilista, añadiendo burlonamente: "Te la perdiste".

Ante la incredulidad del periodista, quien preguntó directamente si la información era real, Roach respondió entre risas pero con firmeza: "¡Es muy cierto!".

El camino al altar

Las especulaciones sobre el compromiso de la pareja comenzaron el pasado 5 de enero de 2025 durante los Globos de Oro, cuando Zendaya, de 29 años, fue vista luciendo un diamante en el dedo anular de su mano izquierda.

La noticia fue confirmada al día siguiente por TMZ y fuentes cercanas, quienes aseguraron que Holland, también de 29 años, "siempre supo que era la indicada" y llevaba un tiempo queriendo proponerle matrimonio.

El propio Tom Holland rompió el silencio sobre su estatus sentimental en septiembre de 2025. En un video viral, el actor corrigió dulcemente a un reportero que se refirió a Zendaya como su novia, aclarando: "Prometida".

Una historia de amor discreta

Zendaya y Holland se conocieron en 2016 tras ser elegidos para protagonizar Spider-Man: Homecoming. Aunque inicialmente sostuvieron que su relación era platónica, fuentes indicaron a PEOPLE en julio de 2017 que comenzaron a verse románticamente mientras rodaban la cinta, tratando de mantenerlo fuera del ojo público.

El romance se confirmó oficialmente hasta 2021, cuando los actores fueron fotografiados besándose en un automóvil. Según allegados, la pareja comparte un sentido del humor similar y se desafían mutuamente, consolidando una relación que, según las palabras de Law Roach, ha culminado finalmente en matrimonio.