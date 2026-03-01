Catherine O’Hara gana premio póstumo por The Studio en los SAG Awards 2026

Hoy, en los SAG Awards, el Sindicato de Actores reconoció a las interpretaciones más destacadas del cine y la televisión.

Entre los galardones de la noche, una de las series que volvió a colocarse en el centro de la conversación fue The Studio, la sátira ambientada en el corazón de Hollywood, escrita y dirigida por Seth Rogen, que se ha consolidado como uno de los títulos más comentados de la temporada de premios.

La producción ha llamado la atención no solo por su mirada crítica a la industria, sino también por las apariciones de figuras icónicas del cine como Catherine O’Hara y Martin Scorsese, cuya participación elevó el perfil del proyecto desde su estreno.

The Studio, ganador de Mejor Serie de Comedia Especial

Un galardón póstumo para O'Hara en los SAG Awards

Catherine O’Hara, fallecida el 30 de enero, fue reconocida de manera póstuma por los SAG Awards en la categoría de Actriz en una Serie de Comedia por su trabajo en The Studio.

El premio fue recibido por su compañero de elenco, Seth Rogen, quien al subir al escenario recordó la dimensión artística de la actriz y pidió a los presentes que su trabajo sea llevado a nuevas generaciones, para que su legado continúe vivo tras su partida.

Seth Rogen Grosby

“Sé que se habría sentido honrada de recibir este premio de sus colegas intérpretes, a quienes respetaba profundamente; era una gran admiradora del trabajo de todos ustedes”, dijo Rogen. También comentó que siempre le asombró su capacidad de ser “generosa, amable y elegante sin nunca, jamás minimizar su propio talento”.

“Ella sabía que podía arrasar y quería hacerlo cada día en el set”, dijo, y añadió que O’Hara solía reescribir sus escenas y enviárselas por correo a Rogen y al cocreador Evan Goldberg la noche previa a cada rodaje.

Rogen dijo que O’Hara también le enseñó que se puede ser un genio y, aun así, ser amable.

Su último papel en pantalla

O’Hara murió a finales de enero, a los 71 años, tras sufrir una embolia pulmonar provocada por un cáncer colorrectal. The Studio se convirtió en su último trabajo audiovisual, donde desplegó su característico humor vertiginoso al dar vida a Patty Leigh, antigua presidenta de los ficticios Continental Studios que, luego de ser apartada del cargo por su discípulo Matt Remick (Seth Rogen), decide reinventarse como productora.

En esta categoría compitió junto a su compañera de reparto Kathryn Hahn, encargada de interpretar a la mordaz ejecutiva de marketing Maya Mason dentro de la sátira hollywoodense. La lista de nominadas también incluyó a Jean Smart (Hacks), Jenna Ortega (Wednesday) y Kristen Wiig (Palm Royale).