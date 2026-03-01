Owen Cooper gana en los SAG Awards 2026 y hace historia a sus 16 años

Owen Cooper continuó con su racha histórica este domingo al ganar el galardón a la Mejor Interpretación de un Actor Masculino en una Película para Televisión o Miniserie en los Premios al Actor 2026 (Actor Awards).

Este reconocimiento llega gracias a su aclamado papel debut como Jamie Miller en la producción de Netflix, Adolescence. Sin embargo, el joven intérprete no estuvo presente en la gala para recibir su estatuilla. Los presentadores Damson Idris y Yerin Ha fueron los encargados de anunciar su victoria, momento que Idris aprovechó para bromear.

"Owen no pudo venir, así que me lo llevo a casa, gracias".

Una victoria histórica frente a grandes rivales

Con este triunfo, Cooper se consolida como el actor más joven en ganar en esta categoría específica, superando a un grupo de veteranos de la industria que incluía a Jason Bateman (Black Rabbit), Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story), Matthew Rhys (The Beast in Me) e incluso a su propio compañero de reparto, Stephen Graham.

El premio del domingo marca la culminación de una "barrida" perfecta de los galardones televisivos más importantes a los que era elegible por su interpretación de un joven de 13 años sospechoso de asesinato.

Owen Cooper ganó un Emmy a los 15 años, arrebatándole el premio a Javier Bardem. | IG owencoooper

Cronología de un fenómeno

El ascenso meteórico de Cooper comenzó en septiembre de 2025 durante los premios Emmy, donde ganó como Mejor Actor de Reparto en una Miniserie. A los 15 años, se convirtió en el ganador más joven de un Emmy Primetime en la historia.

Su dominio continuó en enero de 2026 durante los Globos de Oro, donde se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto. Allí rompió el récord de Chris Colfer (quien ganó a los 20 años por Glee) y se posicionó como el segundo hombre más joven en ganar un Globo de Oro en general, solo detrás de Ricky Schröder (quien ganó a los 9 años en 1980).

A su vitrina se suman también el Critics Choice Award y el Premio Gotham TV, logros impresionantes para alguien que comenzó a tomar clases de teatro como pasatiempo hace menos de tres años.

owen cooper

El futuro: De la televisión al cine

Lejos de detenerse, la agenda de Cooper ya está llena de proyectos de alto perfil. El actor filmó su participación en la nueva versión de Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights) dirigida por Emerald Fennell.

En esta cinta, interpreta al joven Heathcliff, compartiendo créditos con Jacob Elordi (quien da vida al Heathcliff mayor) y Margot Robbie. Curiosamente, fue su colega Stephen Graham quien le ayudó a conseguir este papel al recomendarlo y enviar el primer episodio de Adolescence a su agente.

Además, Cooper aparecerá como Callum en la serie de BBC Three Film Club, escrita por Aimee Lou Wood, y está vinculado al proyecto Cry to Heaven.

Owen Cooper en Cumbres Borrascosas Especial

¿Se acerca al EGOT?

A pesar del éxito abrumador, Cooper mantiene una perspectiva de aprendizaje. El joven ha expresado su deseo de emular las carreras de leyendas como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Al Pacino.

Al ser consultado sobre la posibilidad de alcanzar el estatus EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony), el actor respondió con humor a la Associated Press: "¿Es el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony? Tengo una E, así que lo quiero".

