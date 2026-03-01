Timotheé Chalamet pierde ante Michael B. Jordan en los SAG Awards 2026

La carrera por los premios de la Academia sufre una sacudida importante tras la ceremonia de los Premios al Actor (anteriormente conocidos como Screen Actors Guild Awards) celebrada este fin de semana.

Michael B. Jordan se alzó con la estatuilla al mejor actor principal, llevándose el galardón por su desafiante interpretación de los hermanos gemelos Smoke y Stack en el thriller sobrenatural "Sinners".

Este triunfo marca el segundo premio importante de su trayectoria en este sindicato, luego de haber ganado un trofeo al mejor elenco en 2019 por su participación en "Black Panther". Momentos después de subir al escenario, Jordan regresó como ganador en la ceremonia de este año, consolidando su estatus en Hollywood.

Una competencia feroz

La categoría de mejor actor principal presentaba una de las contiendas más reñidas de la temporada. Jordan superó a un grupo de nominados de alto calibre que incluía a:

Timothée Chalamet por "Marty Supreme" .

por . Leonardo DiCaprio por "One Battle After Another" .

por . Ethan Hawke por "Blue Moon" .

por . Jesse Plemons por "Bugonia".

En su discurso de aceptación, Jordan expresó su gratitud hacia sus colegas: “Me siento muy honrado y privilegiado de estar nominado en categorías con personas, actores y seres humanos que amo”. El actor añadió que ama el trabajo de sus compañeros y lo que aportan al arte, agradeciendo que lo hicieran sentir reconocido.

Michael B Jordan AFP

La mancuerna Jordan-Coogler

"Sinners" representa la quinta colaboración entre Michael B. Jordan y el director Ryan Coogler, una asociación creativa que comenzó con "Fruitvale Station" y continuó con éxitos como "Creed" y las dos entregas de "Black Panther".

Jordan dedicó palabras emotivas al cineasta: “Gracias, Ryan Coogler, por darme la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer, de ser valiente y de crear un espacio seguro para que encontremos la verdad”.

Un éxito de taquilla y crítica

La película, ambientada en la década de 1930, sigue a los gemelos idénticos Smoke y Stack, quienes regresan al sur de Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial para abrir un bar, solo para enfrentarse a una invasión de vampiros en su pequeño pueblo.

El elenco de Sinners se llevó el SAG Awards 2026 AFP

La producción no solo ha brillado en los premios, aspirando a cinco galardones en esta ceremonia y obteniendo un récord de 16 nominaciones a los Oscar, sino que también ha sido un éxito comercial masivo, recaudando 369 millones de dólares a nivel mundial.

Para cerrar su intervención, Jordan reflexionó sobre su evolución en la industria: “El solo hecho de estar en esta sala ahora mismo con todas estas personas que me han visto crecer frente a la cámara... siento el amor y el apoyo que siempre me han brindado”.

bgpa